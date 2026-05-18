Leon XIV zabiera głos na temat sztucznej inteligencji. Watykan zaprezentuje pierwszą encyklikę Papieża
Leon XIV zabiera głos na temat sztucznej inteligencji. Watykan zaprezentuje pierwszą encyklikę Papieża

Vatican Media Prezentacja encykliki odbędzie się w Watykanie z udziałem Ojca Świętego, teologów, naukowców i ekspertów zajmujących się nowymi technologiami.

Ojciec Święty zakończył prace nad swoją pierwszą encykliką. Dokument zatytułowany „Magnifica Humanitas” ma być odpowiedzią Kościoła na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i ochroną godności człowieka w cyfrowej epoce. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, oficjalna prezentacja encykliki odbędzie się 25 maja w Watykanie.

Pierwsza encyklika Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum. W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek Katolickiej Nauce Społecznej.

Jak podaje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, nowa encyklika Magnifica Humanitas nosi datę 15 maja 2026 roku i została poświęcona „trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji".

Ojciec Święty będzie obecny podczas publicznej prezentacji encykliki, która odbędzie się 25 maja w Watykanie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Kościoła, świata nauki oraz środowisk zajmujących się rozwojem nowych technologii.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, Michael Czerny z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, prof. Anna Rowlands z Durham University, a także Christopher Olah, specjalista w dziedzinie interpretowalności sztucznej inteligencji.

W debacie uczestniczyć będzie również dr Leocadie Lushombo, zajmująca się teologią polityczną i katolicką nauką społeczną w Jesuit School of Theology przy Santa Clara University w Kalifornii.

Ks. Łukasz Bankowski

dodane 18.05.2026 13:16

TAGI| AI, ENCYKLIKA, ENCYKLIKA "MAGNIFICA HUMANITAS", LEON XIV , SZTUCZNA INTELIGENCJA

