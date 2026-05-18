Ojciec Święty zakończył prace nad swoją pierwszą encykliką. Dokument zatytułowany „Magnifica Humanitas” ma być odpowiedzią Kościoła na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i ochroną godności człowieka w cyfrowej epoce. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, oficjalna prezentacja encykliki odbędzie się 25 maja w Watykanie.
Pierwsza encyklika Leona XIV wpisuje się w kontekst 135. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum. W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek Katolickiej Nauce Społecznej.
Jak podaje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, nowa encyklika Magnifica Humanitas nosi datę 15 maja 2026 roku i została poświęcona „trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji".
Ojciec Święty będzie obecny podczas publicznej prezentacji encykliki, która odbędzie się 25 maja w Watykanie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Kościoła, świata nauki oraz środowisk zajmujących się rozwojem nowych technologii.
Wśród prelegentów znajdą się m.in. Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, Michael Czerny z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, prof. Anna Rowlands z Durham University, a także Christopher Olah, specjalista w dziedzinie interpretowalności sztucznej inteligencji.
W debacie uczestniczyć będzie również dr Leocadie Lushombo, zajmująca się teologią polityczną i katolicką nauką społeczną w Jesuit School of Theology przy Santa Clara University w Kalifornii.
Ks. Łukasz Bankowski
