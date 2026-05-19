W 45. rocznicę śmierci i wspomnienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja metropolita warszawski abp Adrian Galbas wprowadzi relikwie Prymasa Tysiąclecia do kaplicy w Sejmie - poinformowała archidiecezja warszawska.

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. Od 1948 r. przez trzydzieści trzy lata przewodził on Kościołowi katolickiemu w Polsce jako metropolita gnieźnieński i warszawski.

W 45. rocznicę jego śmierci i przypadające Kościele w naszym kraju wspomnienie, 28 maja o godz. 19.00 w archikatedrze warszawskiej obędzie się uroczysta msza pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa. W czasie liturgii wierni będą modlić się o kanonizację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Z kolei o godz. 11.00 metropolita warszawski wprowadzi relikwie Prymasa Tysiąclecia do kaplicy w Sejmie.

Kard. Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Święcenia kapłańskie przyjął sierpnia 1924 roku we Włocławku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze z rąk Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, 12 maja 1946 r. Za swoje biskupie zawołanie przyjął wówczas słowa: "Soli Deo honor et gloria", czyli "Samemu Bogu cześć i chwała". Po kard. Hlondzie 22 października 1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

Przeprowadził Kościół w Polsce przez lata komunizmu. Władze PRL aresztowały go 25 września 1953 r. i internowały. Od 26 września do 12 października 1953 r. więziono go w Rywałdzie koło Grudziądza. Od 12 października 1953 do 6 października 1954 internowany był w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego; od 6 października 1954 do 26 października 1955 - w Prudniku Śląskim, zaś od 27 października 1955 do 28 października 1956 - w Komańczy. Do stolicy powrócił 28 października 1956 r.

W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Poszczególne lata odbywały się pod hasłami wierności: Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom, łasce uświęcającej i pokucie, życiu i sakramentowi eucharystii, małżeństwu, rodzinie, wychowaniu chrześcijańskiemu, miłości i sprawiedliwości, odnowieniu kultury chrześcijańskiej i Maryi.

W swojej nauce społecznej podkreślał, że człowiek jest podmiotem praw i życia politycznego, społecznego i gospodarczego. W związku z tym mówił, że zadaniem państwa jest troska o osobę. Wielokrotnie podkreślał, że od kondycji polskiej rodziny będzie zależała przyszłość całego narodu. Występował także do władz w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Brał także udział w obradach Soboru Watykańskiego II (od 1962 r. do grudnia 1965 r.). Na jego prośbę, 21 listopada 1964 r. papież ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Prymas Tysiąclecia uczestniczył w kilku konklawe. Podczas ostatniego, w październiku 1978 r., uczestniczył w wyborze Jana Pawła II.

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Agostino Casaroli odbyły się 31 maja. Trumna z ciałem prymasa została umieszczona na kamiennym sarkofagu w podziemiach archikatedry warszawskiej. W 1986 r. sarkofag prymasa został przeniesiony z krypty arcybiskupów w podziemiach do poświęconej mu kaplicy w lewej nawie świątyni.

Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu to w sumie 37 tomów wraz załącznikami - książkami, artykułami.

2 października 2019 papież Franciszek podpisał dekret zatwierdzający cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. Zgodnie z ogłoszoną wówczas decyzją Ojca Świętego wspomnienie kard. Stefana Wyszyńskiego w Kościele katolickim w Polsce obchodzone jest 28 maja.