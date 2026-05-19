W 45. rocznicę śmierci i wspomnienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja metropolita warszawski abp Adrian Galbas wprowadzi relikwie Prymasa Tysiąclecia do kaplicy w Sejmie - poinformowała archidiecezja warszawska.
Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. Od 1948 r. przez trzydzieści trzy lata przewodził on Kościołowi katolickiemu w Polsce jako metropolita gnieźnieński i warszawski.
W 45. rocznicę jego śmierci i przypadające Kościele w naszym kraju wspomnienie, 28 maja o godz. 19.00 w archikatedrze warszawskiej obędzie się uroczysta msza pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa. W czasie liturgii wierni będą modlić się o kanonizację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Z kolei o godz. 11.00 metropolita warszawski wprowadzi relikwie Prymasa Tysiąclecia do kaplicy w Sejmie.
Kard. Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Święcenia kapłańskie przyjął sierpnia 1924 roku we Włocławku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.
Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze z rąk Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, 12 maja 1946 r. Za swoje biskupie zawołanie przyjął wówczas słowa: "Soli Deo honor et gloria", czyli "Samemu Bogu cześć i chwała". Po kard. Hlondzie 22 października 1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.
Przeprowadził Kościół w Polsce przez lata komunizmu. Władze PRL aresztowały go 25 września 1953 r. i internowały. Od 26 września do 12 października 1953 r. więziono go w Rywałdzie koło Grudziądza. Od 12 października 1953 do 6 października 1954 internowany był w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego; od 6 października 1954 do 26 października 1955 - w Prudniku Śląskim, zaś od 27 października 1955 do 28 października 1956 - w Komańczy. Do stolicy powrócił 28 października 1956 r.
W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Poszczególne lata odbywały się pod hasłami wierności: Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom, łasce uświęcającej i pokucie, życiu i sakramentowi eucharystii, małżeństwu, rodzinie, wychowaniu chrześcijańskiemu, miłości i sprawiedliwości, odnowieniu kultury chrześcijańskiej i Maryi.
W swojej nauce społecznej podkreślał, że człowiek jest podmiotem praw i życia politycznego, społecznego i gospodarczego. W związku z tym mówił, że zadaniem państwa jest troska o osobę. Wielokrotnie podkreślał, że od kondycji polskiej rodziny będzie zależała przyszłość całego narodu. Występował także do władz w obronie życia dzieci nienarodzonych.
Brał także udział w obradach Soboru Watykańskiego II (od 1962 r. do grudnia 1965 r.). Na jego prośbę, 21 listopada 1964 r. papież ogłosił Maryję Matką Kościoła.
Prymas Tysiąclecia uczestniczył w kilku konklawe. Podczas ostatniego, w październiku 1978 r., uczestniczył w wyborze Jana Pawła II.
Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Agostino Casaroli odbyły się 31 maja. Trumna z ciałem prymasa została umieszczona na kamiennym sarkofagu w podziemiach archikatedry warszawskiej. W 1986 r. sarkofag prymasa został przeniesiony z krypty arcybiskupów w podziemiach do poświęconej mu kaplicy w lewej nawie świątyni.
Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu to w sumie 37 tomów wraz załącznikami - książkami, artykułami.
2 października 2019 papież Franciszek podpisał dekret zatwierdzający cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. Zgodnie z ogłoszoną wówczas decyzją Ojca Świętego wspomnienie kard. Stefana Wyszyńskiego w Kościele katolickim w Polsce obchodzone jest 28 maja.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".