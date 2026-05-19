Przed dalszymi ograniczeniami dla chrześcijan w Chinach ostrzegł niemiecki biskup Bertram Meier. „Ograniczenia i regulacje państwowe coraz bardziej ograniczają zakres działań chrześcijan i innych wspólnot religijnych w Chinach” – stwierdził biskup Augsburga, który w episkopacie Niemiec kieruje Komisją ds. Kościoła powszechnego. Podkreślił, że w szczególności ścisłej kontroli podlegają przestrzenie cyfrowe. Przekazywanie treści religijnych jest masowo ograniczane „zwłaszcza tam, gdzie młodzi ludzie spędzają dziś dużo czasu”.

Stanowisko bp. Meiera przed corocznym Światowym Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach opublikowała Konferencja Episkopatu Niemiec. Dzień modlitwy został ustanowiony w 2007 roku przez papieża Benedykta XVI i jest obchodzony 24 maja, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

Przewodniczący Komisji ds. Kościoła powszechnego w Konferencji Episkopatu Niemiec wyraził również zaniepokojenie z powodu nowych ograniczeń w podróżowaniu dla duchowieństwa katolickiego. Zgodnie z obecnymi przepisami, biskupi, księża i członkowie zakonów muszą złożyć swoje paszporty w swoich diecezjach. Podróże zagraniczne wymagają każdorazowej zgody. „Te ograniczenia w podróżowaniu znacznie utrudniają spotkania i dialog z lokalnymi Kościołami w Europie, które mają ogromne znaczenie dla chrześcijan w Chinach” – wyjaśnił bp Meier.

Solidarność z chrześcijanami w Chinach

Za prezydentury Xi Jinpinga Komunistyczna Partia Chin prowadzi politykę tzw. „sinizacji”. Jej celem jest ściślejsze powiązanie religii z ideologią państwową. Jest to widoczne również w miejscu pielgrzymek maryjnych - Bazylice Szeszan, niedaleko Szanghaju. Miejsce to jest objęte dokładnym monitoringiem i regulacjami państwowymi.

Bp Meier wezwał wiernych na całym świecie do modlitwy i solidarności z chrześcijanami w Chinach. “Poprzez nasze modlitwy i solidarność dajmy im znać, że pomimo wszelkich ograniczeń nie są sami, ale są częścią ogólnoświatowej wspólnoty Kościoła”, zaapelował biskup Augsburga.

