Modlitwa w intencji ochrony życia nienarodzonych odbędzie się przed Sejmem RP i siedzibą placówki aborcyjnej "AboTak". Wydarzenie organizowane przez Centrum Życia i Rodziny odbędzie się w środę 20 maja br.

Wspólna modlitwa w intencji ochrony dzieci nienarodzonych odbędzie się w środę 20 maja o godz. 17.00 przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, w pobliżu siedziby „AboTak” oraz Sejmu RP. Wydarzenie, na które zaprasza Centrum Życia i Rodziny, jest trzecim spotkaniem z cyklu comiesięcznych spotkań modlitewnych w tej intencji, które odbywają się w tym miejscu.

Organizatorzy podkreślają pokojowy i modlitewny charakter wydarzenia, obejmującego wspólny Różaniec oraz Litanię do św. Józefa, bez przemówień i manifestacji politycznych.

Wydarzenie ma być również apelem do władz publicznych o poszanowanie obowiązującego prawa, odejście od obecnego proaborcyjnego kursu, a także o większą troskę o polskie rodziny oraz tworzenie warunków sprzyjających zakładaniu rodzin i wychowywaniu dzieci.

