Niemcy: Wzrosła liczba ataków na przedstawicieli partii politycznych

Ataki na przedstawicieli partii politycznych w Niemczech nasiliły się w 2025 roku, a ich celem najczęściej padali politycy i członkowie prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - wynika z danych rządu, do których dotarła agencja dpa.

Policja zarejestrowała w ubiegłym roku w całym kraju 5140 przestępstw wymierzonych w polityków i członków różnych partii. W 2024 roku w statystykach dotyczących przestępczości motywowanej politycznie odnotowano 3690 takich czynów, a rok wcześniej - 2790.

Według dpa jednym z możliwych powodów wzrostu liczby ataków jest gorączkowa atmosfera towarzysząca kampanii przed wyborami parlamentarnymi w lutym 2025 roku.

Zgodnie z danymi rządu w zeszłym roku doszło do 193 przestępstw z użyciem przemocy wobec przedstawicieli partii, ofiarą 121 z nich padli członkowie AfD. Wśród pozostałych odnotowanych przez policję przypadków znalazły się: nawoływanie do nienawiści, zniewagi, malowanie napisów farbą na domach i zakłócanie pracy partyjnych stoisk w kampanii wyborczej.

Członkowie i politycy Zielonych byli w 2025 roku celem 1005 ataków motywowanych politycznie. Liczba ta była nieco niższa niż w 2024 i 2023 roku, gdy przedstawiciele tej partii byli atakowani najczęściej.