Niemcy: Wzrosła liczba ataków na przedstawicieli partii politycznych

Najczęstszym celem... politycy AfD.
Ataki na przedstawicieli partii politycznych w Niemczech nasiliły się w 2025 roku, a ich celem najczęściej padali politycy i członkowie prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - wynika z danych rządu, do których dotarła agencja dpa.
Policja zarejestrowała w ubiegłym roku w całym kraju 5140 przestępstw wymierzonych w polityków i członków różnych partii. W 2024 roku w statystykach dotyczących przestępczości motywowanej politycznie odnotowano 3690 takich czynów, a rok wcześniej - 2790.
Według dpa jednym z możliwych powodów wzrostu liczby ataków jest gorączkowa atmosfera towarzysząca kampanii przed wyborami parlamentarnymi w lutym 2025 roku.
Zgodnie z danymi rządu w zeszłym roku doszło do 193 przestępstw z użyciem przemocy wobec przedstawicieli partii, ofiarą 121 z nich padli członkowie AfD. Wśród pozostałych odnotowanych przez policję przypadków znalazły się: nawoływanie do nienawiści, zniewagi, malowanie napisów farbą na domach i zakłócanie pracy partyjnych stoisk w kampanii wyborczej.
Członkowie i politycy Zielonych byli w 2025 roku celem 1005 ataków motywowanych politycznie. Liczba ta była nieco niższa niż w 2024 i 2023 roku, gdy przedstawiciele tej partii byli atakowani najczęściej.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".