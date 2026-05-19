info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Niemcy: Wzrosła liczba ataków na przedstawicieli partii politycznych
rss newsletter facebook twitter

Niemcy: Wzrosła liczba ataków na przedstawicieli partii politycznych

W Berlinie  
Roman Koszowski /Foto Gość W Berlinie

Najczęstszym celem... politycy AfD.

Ataki na przedstawicieli partii politycznych w Niemczech nasiliły się w 2025 roku, a ich celem najczęściej padali politycy i członkowie prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - wynika z danych rządu, do których dotarła agencja dpa.

Policja zarejestrowała w ubiegłym roku w całym kraju 5140 przestępstw wymierzonych w polityków i członków różnych partii. W 2024 roku w statystykach dotyczących przestępczości motywowanej politycznie odnotowano 3690 takich czynów, a rok wcześniej - 2790.

Według dpa jednym z możliwych powodów wzrostu liczby ataków jest gorączkowa atmosfera towarzysząca kampanii przed wyborami parlamentarnymi w lutym 2025 roku.

Zgodnie z danymi rządu w zeszłym roku doszło do 193 przestępstw z użyciem przemocy wobec przedstawicieli partii, ofiarą 121 z nich padli członkowie AfD. Wśród pozostałych odnotowanych przez policję przypadków znalazły się: nawoływanie do nienawiści, zniewagi, malowanie napisów farbą na domach i zakłócanie pracy partyjnych stoisk w kampanii wyborczej.

Członkowie i politycy Zielonych byli w 2025 roku celem 1005 ataków motywowanych politycznie. Liczba ta była nieco niższa niż w 2024 i 2023 roku, gdy przedstawiciele tej partii byli atakowani najczęściej.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 19.05.2026 19:17

TAGI| NIEMCY, PAP, PARTIE, POLITYKA, PRZESTĘPCZOŚĆ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku | Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu | Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu | Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej | Co szósty Polak nie wie co zrobić po kradzieży numeru PESEL
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
wiecej »
 