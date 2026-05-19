DRK: Już 131 ofiar śmiertelnych epidemii Eboli

131 osób zmarło wskutek zakażenia wirusem Ebola, a 513 ma objawy - poinformował we wtorek rząd Demokratycznej Republiki Konga. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jeszcze we wtorek zwoła komitet ds. sytuacji nadzwyczajnych i omówi "niepokojącą skalę i tempo" rozwoju epidemii w DRK i krajach ościennych.

Pilne spotkanie komitetu zaplanowano podczas trwającego w Genewie drugiego dnia dorocznego szczytu WHO. W ostatnich godzinach oenzetowska agencja ostrzegła, że epidemia potencjalnie może mieć "znacznie szerszą skalę", niż wynika to z oficjalnej liczby przypadków. Szef WHO Tedros Ghebreyesus zaznaczył, że skala i tempo rozwoju epidemii gorączki krwotocznej są "niepokojące".

W niedzielę WHO oficjalnie określiła epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. To drugi najwyższy stopień alertu w klasyfikacji WHO, choć podkreślono, że nie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia pandemicznego.

Szybki rozwój epidemii potwierdziła wtorkowa informacja rządu w Kinszasie. Od chwili wykrycia problemu w DRK zmarło przynajmniej 131 osób, a podejrzanych przypadków zachorowań jest 513 lub więcej. Od niedzieli oficjalnie podawane liczby mniej więcej podwoiły się.

Infekcje są wykrywane na coraz szerszym obszarze. Zakażenia potwierdzono w kolejnym dystrykcie (Nyakunde) prowincji Ituri, w której doszło do wybuchu epidemii, i w sąsiedniej prowincji Kiwu Północne: dystrykcie Butembo i stolicy prowincji - Gomie.

BBC przytoczyła informację amerykańskiego serwisu STAT News piszącego o ochronie zdrowia i biznesie farmaceutycznym. Powołując się na źródła własne, STAT doniósł, że Amerykanie rozważają ewakuację z DRK niewielkiej grupy obywateli na kwarantannę do bazy wojskowej w Niemczech. W RFN ma też być leczony amerykański lekarz, u którego potwierdzono wirusa. Agencja AFP doniosła, za źródłem w niemieckim rządzie, że Berlin potwierdził zapowiedź przyjęcia amerykańskiego pacjenta.

Departament Stanu USA potwierdził ścisłą współpracę z agencją ochrony zdrowia przy Unii Afrykańskiej (Africa CDC) i przeznaczenie wstępnie 13 mln dolarów na środki zaradcze. Africa CDC od wtorku uznaje epidemię za zagrożenie dla całego kontynentu.

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną i zjadliwą chorobę. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. To już 17. taka epidemia w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 r., zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec 2025 r. Najpoważniejsza dotąd sytuacja z Ebolą w DRK w latach 2018-20 wywołała ponad 1 tys. zgonów we wschodniej części kraju.