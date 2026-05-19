Na Wawelu spotkanie premiera Węgier Magyara z kard. Rysiem  

Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny. Następnie szef węgierskiego rządu pojedzie do Warszawy, gdzie spotka się z prezydentem Nawrockim i premierem Tuskiem.

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś przywitał we wtorek premiera Węgier Petera Magyara, który przybył do Krakowa. Szef węgierskiego rządu złożył kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu katedry wawelskiej.

Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny. W jej programie przewidziano zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowę z metropolitą krakowskim.

Delegacja węgierska planuje złożyć też wieńce wewnątrz świątyni w miejscach związanych z postaciami ważnymi także dla Węgier: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Po zakończeniu wizyty Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera Magyara.

Premier Węgier Peter Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu, 13 maja, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski. W jej trakcie odwiedzi też Warszawę, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Podczas wizyty w Polsce premierowi Magyarowi towarzyszy siedmioro ministrów.

Z Krakowa do Warszawy Magyar pojedzie pociągiem.