Na Wawelu spotkanie premiera Węgier Magyara z kard. Rysiem
Na Wawelu spotkanie premiera Węgier Magyara z kard. Rysiem

Kard. Ryś i premier Magyar na Wawelu.

Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny. Następnie szef węgierskiego rządu pojedzie do Warszawy, gdzie spotka się z prezydentem Nawrockim i premierem Tuskiem.

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś przywitał we wtorek premiera Węgier Petera Magyara, który przybył do Krakowa. Szef węgierskiego rządu złożył kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu katedry wawelskiej.

Wizyta Petera Magyara w Krakowie ma charakter prywatny. W jej programie przewidziano zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowę z metropolitą krakowskim.

Delegacja węgierska planuje złożyć też wieńce wewnątrz świątyni w miejscach związanych z postaciami ważnymi także dla Węgier: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Po zakończeniu wizyty Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera Magyara.

Premier Węgier Peter Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu, 13 maja, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski. W jej trakcie odwiedzi też Warszawę, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Podczas wizyty w Polsce premierowi Magyarowi towarzyszy siedmioro ministrów.

Z Krakowa do Warszawy Magyar pojedzie pociągiem.

PAP |

dodane 19.05.2026 16:07

TAGI| DYPLOMACJA, KOŚCIÓŁ, PAP, POLITYKA, WĘGRY

Katarzyna Solecka

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Piotr Drzyzga

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

ks. Leszek Smoliński

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

