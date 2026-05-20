Ilu cudzoziemców prosi o azyl w Polsce?

W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku zanotowano 2,2 tys. wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej; to o 66 proc. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku - poinformowała PAP Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dodała, że to najwyższy procentowy spadek liczby wniosków w całej Unii Europejskiej.

Jak poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), liczba wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi średnio 545 osób miesięcznie. To najniższa wartość w całym analizowanym okresie 2024-2026.

Jako przyczyny spadków UdSC wskazuje odejście obywateli Ukrainy od procedur uchodźczych na rzecz zezwoleń na pobyt czasowy oraz dalsze ograniczenia prawa do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Z danych przekazanych przez UdSC wynika, że najwięcej wniosków składają obywatele Ukrainy (37 proc.), Białorusi (30 proc.) i Rosji (9 proc.). Te trzy państwa odpowiadają łącznie za 76 proc. wszystkich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W pierwszych czterech miesiącach tego roku wskaźnik uznawalności wniosków wyniósł średnio 28 proc., przy czym dla obywateli Białorusi wyniósł 97 proc. - głównie ochrona uzupełniająca, Tadżykistanu - 59 proc., Rosji - 8 proc., Ukrainy - 5 proc., Afganistanu 7 proc. Dla obywateli Ukrainy 78 proc. to decyzje negatywne.

W tym czasie wydano ponad 3 tys. decyzji, z czego ochrona została udzielona 640 osobom. 55 proc. spraw zakończyło się odmową, a 25 proc. umorzeniem, ze względu na opuszczenie terytorium Polski przez cudzoziemców jeszcze w trakcie procedury.

Z danych UdSC wynika ponadto, że ze względu na zaległości w toku pozostaje ponad 8 tys. spraw, jednak Urząd wydaje więcej decyzji (3 tys.) niż napływa nowych wniosków (2,2 tys.). Średni czas postępowania wynosi ok. 9 miesięcy.

Jak poinformowała Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w UE pod względem liczby przyjmowanych wniosków. Dodała, że presja migracyjna w całej Europie spadła średnio o 15 proc., zaś kluczowe kraje przyjmujące wnioski w Europie to: Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy - łącznie 74 proc. wniosków w Unii Europejskiej.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

dodane 20.05.2026 08:05

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

