Niemal połowa polskich "zetek" i millenialsów żyje od wypłaty do wypłaty
Niemal połowa polskich "zetek" i millenialsów żyje od wypłaty do wypłaty

Roman Koszowski /Foto Gość

Polscy młodzi narzekają też na dostępność mieszkań.

 Niemal połowa, bo 41 proc. "zetek" i 46 proc. millenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty; to wynik lekko wyższy niż na świecie, gdzie średnia wyniosła po 47 proc. - wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Z kolei polscy młodzi częściej narzekają na dostępność mieszkań.

Ankietowanych spytano również, co jest ich największą obawą. Najczęściej były to koszty życia - wskazało je 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 39 proc. millenialsów w Polsce (38 i 42 proc. globalnie). "Na tle światowych wyników polscy respondenci znacznie częściej wskazują również wojny i konflikty geopolityczne jako jedno z głównych źródeł niepokoju. Obawy te deklaruje 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 36 proc. millenialsów w Polsce, niemal dwukrotnie więcej niż średnio globalnie" - zauważyli autorzy badania.

Ponadto, zarówno w kraju, jak i na świecie 55 proc. "zetek" i 52 proc. millenialsów twierdzi, że ze względu na finanse opóźnia plany związane m.in. z założeniem rodziny, pójściem na następne studia czy uruchomieniem własnego biznesu.

"W Polsce problem związany z dostępnością mieszkań jest jeszcze bardziej widoczny niż globalnie" - stwierdzili autorzy. Jak dodali, zakup własnej nieruchomości pozostaje poza zasięgiem 59 proc. przedstawicieli generacji Z i 52 proc. millenialsów, podczas gdy globalnie deklaruje tak odpowiednio 51 proc. i 40 proc. respondentów. Z kolei 71 proc. badanych "zetek" i 52 proc. millenialsów (69 i 64 proc. na świecie) wskazuje, że dostępność i przystępność cenowa zakwaterowania ma bezpośredni wpływ na ich decyzje zawodowe.

Deloitte zwrócił też uwagę, że w ciągu roku wzrosła globalna skala wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji - sięga po nie 74 proc. przedstawicieli obu pokoleń, wobec nieco ponad połowy rok wcześniej. W Polsce ten odsetek również rośnie, ale poziom wykorzystania AI pozostaje niższy i wynosi 58 proc. wśród przedstawicieli generacji Z oraz 57 proc. millenialsów.

Siedmiu na dziesięciu badanych z obu generacji (68 proc. "zetek" i 73 proc. millenialsów) używa AI do identyfikowania możliwości rozwoju i nauki, a odpowiednio 66 i 67 proc. korzysta z niej w celu uzyskiwania wskazówek dotyczących kariery.

Piętnasta edycja globalnego badania nastrojów millenialsów (osób urodzonych w latach 1983-1994) oraz pokolenia Z (urodzonych w latach 1995-2006) powstała na podstawie globalnej ankiety przeprowadzonej między 24 listopada 2025 r. a 15 stycznia 2026 r. Wśród blisko 22,6 tys. respondentów z krajów Ameryki Północnej, Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji znalazło się także kilkaset badanych z Polski.

PAP |

dodane 20.05.2026 11:51

Katarzyna Solecka

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Piotr Drzyzga

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

ks. Leszek Smoliński

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

Jak przejść przez tę epokę?

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Padło nazwisko.

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

