Lotniskowiec Charles de Gaulle jest w Zatoce Adeńskiej

Minister obrony Francji Catherine Vautrin powiedziała w środę, że lotniskowiec Charles de Gaulle, okręt flagowy francuskiej Marynarki Wojennej, jest obecnie w Zatoce Adeńskiej. Vautrin powiedziała również, że Francja nie ma pewności, iż w cieśninie Ormuz rozmieszczono miny.
Charles de Gaulle opuścił wcześniej Morze Śródziemne, by zbliżyć się do cieśniny Ormuz. Vautrin powiedziała w radiu France Info, że obecnie lotniskowiec, któremu towarzyszą inne okręty, jest w Zatoce Adeńskiej.
Minister dodała, że nie ma pewności w kwestii rozmieszczenia min. - W każdym razie, przygotowujemy się do konieczności, by potencjalnie usuwać miny - zapewniła Vautrin. Jak relacjonowała, w region wysyłane są jednostki rozminowujące jako część ewentualnej przyszłej misji wielonarodowej w cieśninie Ormuz, a Francja ma jeden taki okręt w bazie w Dżibuti. Media amerykańskie informowały wcześniej o około 10 minach wykrytych w rejonie cieśniny Ormuz.
Francja i Wielka Brytania wysunęły ideę wielonarodowej misji morskiej, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo w cieśninie Ormuz po zakończeniu wojny między USA i Iranem.
