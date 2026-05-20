MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego, w związku z pojawieniem się ogniska Eboli w Demokratycznej Republiki Konga i Ugandzie.

Polskie MSZ wydało na X ostrzeżenia przed podróżami w związku z ogniskiem choroby Ebola wywołanej wirusem BVD w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym (DRK, Uganda), wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym.

"Przypominamy - poziom ostrzeżenia dla podróżujących do całego regionu na pograniczu DRK, Ugandy i Sudanu Południowego wynosi 4 (odradzamy wszelkie podróże)" - czytamy we wpisach resortu dyplomacji i w zakładce Polak za granicą.

Doniesienia o pojawieniu się wirusa Ebola w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju już od kwietnia.

W niedzielę WHO oficjalnie określiła epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową po tym, jak potwierdzono dwa przypadki również w Ugandzie. To drugi najwyższy stopień alertu w klasyfikacji WHO, choć podkreślono, że nie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia pandemicznego. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki, ani skutecznych sposobów leczenia.

Od chwili wykrycia problemu w DRK zmarło przynajmniej 131 osób, a podejrzanych przypadków zachorowań jest 513 lub więcej. Od niedzieli oficjalnie podawane liczby mniej więcej podwoiły się. Infekcje są wykrywane na coraz szerszym obszarze. Zakażenia potwierdzono w kolejnym dystrykcie (Nyakunde) prowincji Ituri, w której doszło do wybuchu epidemii, i w sąsiedniej prowincji Kiwu Północne: dystrykcie Butembo i stolicy prowincji - Gomie.

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną i zjadliwą chorobę. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. To już 17. taka epidemia w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 r., zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec 2025 r. Najpoważniejsza dotąd sytuacja z Ebolą w DRK w latach 2018-20 wywołała ponad 1 tys. zgonów we wschodniej części kraju.