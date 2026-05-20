Białoruś: „Wilczy bilet” dla polskich kapłanów  

Niektórym kapłanom pochodzącym z Polski białoruskie władze nie przedłużyły pozwolenia na posługę w tym kraju. Chociaż nie ogłoszono tego oficjalnie, to na jednym z portali parafialnych zamieszczono wiadomość o Mszy św. pożegnalnej.
Sankcje dotknęły między innymi ojca Waldemara Kujawę OFM Conv., który od 31 lat pracował na Białorusi. Z tego 26 lat pełnił posługę w parafii i klasztorze Niepokalanego Poczęcia NMP w Udziale, w powiecie głębockim, w diecezji witebskiej. W relacji nie podano powodu wyjazdu duchownego.
Podziękowano mu „za wierny przykład kapłaństwa, za modlitwę, poświęcenie i serce otwarte na każdego człowieka, za nauczanie wiary, za wsparcie w trudnych chwilach, za każdą Mszę św. i za dobro, jakie pozostawił w sercach”.
