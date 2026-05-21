info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » „Stanisława, Staśka, Stasia, czyli uśmiech Boga”. Warszawa pożegnała wybitną artystkę Stanisławę Celińską
rss newsletter facebook twitter

„Stanisława, Staśka, Stasia, czyli uśmiech Boga”. Warszawa pożegnała wybitną artystkę Stanisławę Celińską

„Stanisława, Staśka, Stasia, czyli uśmiech Boga”. Warszawa pożegnała wybitną artystkę Stanisławę Celińską  
PAP/Marcin Obara

Była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Stanisława, Staśka, Stasia, czyli uśmiech Boga - powiedział o Stanisławie Celińskiej w czwartek w trakcie uroczystości pogrzebowych aktorki w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie ks. Andrzej Luter.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie aktorkę i piosenkarkę Stanisławę Celińską "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej" Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył przed mszą św. pogrzebową córce artystki Aleksandrze Grabowskiej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

- Umilkł głos wybitnej, wszechstronnej aktorki, poetki i ogromnie popularnej wykonawczyni piosenki poetyckiej. Odeszła wspaniała, wrażliwa artystka, a przy tym mądry, życzliwy, otwarty na innych człowiek - napisał prezydent w liście, odczytanym przez Wojciecha Kolarskiego.

Karol Nawrocki przypomniał, że przez blisko 60 lat pracy artystycznej Stanisława Celińska cieszyła się uznaniem i przywiązaniem widzów, świetnymi recenzjami, niemal kompletem prestiżowych krajowych nagród teatralnych, filmowych i muzycznych oraz wysokimi odznaczeniami państwowymi.

- Bezpośrednio, bez pozy, opowiadała o narodzinach i rozwoju swojej aktorskiej pasji, o pełnym zaangażowaniu w role i o wysokich wymaganiach, jakie stawiała sobie w procesie twórczym, o cenie sukcesu oraz o swojej głębokiej religijności" - napisał prezydent w liście.

- Oprócz tego, że stworzyła wybitne kreacje aktorskie Stanisława Celińska wspaniale odegrała rolę największą i najważniejszą, jaką dla każdego z nas jest po prostu życie w całej jego złożoności ze wszystkimi blaskami i cieniami - podkreślił, przypominając, że artystka w roku 1969 wygrała konkurs debiutów na festiwalu piosenki w Opolu, a także występowała z sukcesami na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. - W przejmujący sposób śpiewała poezję Jana Kochanowskiego. Wykonywane przez nią ostatnio pieśni i piosenki poetyckie kontrastujące ze współczesnym pośpiechem i rozedrganiem zyskały niesłychanie liczną, oddaną publiczność - zaznaczył prezydent.

- Z niezwykłą szczerością mówiła i śpiewała o swoim trudnym dzieciństwie w powojennej Warszawie, dramatach rodzinnych, miłości i bólu rozstań, zrealizowanych i niezrealizowanych aspiracjach, a także o kajdanach uzależnienia i o Bogu, który - jak głęboko wierzyła - skruszył je w jednej chwili i na zawsze - dodał Karol Nawrocki.

Czytaj: 

Stanisława Celińska – artystka, która każdego chciała przytulić. Piosenkami dawała ludziom pomoc, radę i nadzieję

GN 21/2026 DODANE 21.05.2026 AKTUALIZACJA 21.05.2026

Stanisława Celińska – artystka, która każdego chciała przytulić. Piosenkami dawała ludziom pomoc, radę i nadzieję

„Wiedziałaś, że człowiek współczesny potrzebuje przytulenia, a ten świat podtrzymuje »czyjaś czuła ręka«” – napisał o zmarłej 12 maja Stanisławie Celińskiej poeta Wojciech Kass. »

więcej »

Podczas kazania ksiądz Andrzej Luter przypomniał, że w życiu i śmierci należymy do Pana. - Stanisława Celińska umarła, odeszła od nas. Była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia - podkreślił kapłan. Ks. Luter przypomniał, że aktorka była osobą wierzącą. - To nie była wiara doktrynerska. Świętej pamięci Stanisława rozumiała ją jako miłość do Boga, czyli do człowieka. Czułość. Wyrozumiałość. Akceptacja dla inności. Wrażliwość. Ciepło. Prawda. Przytulenie - zaznaczył. - Stanisława Celińska była mądrym człowiekiem. Jej mądrość wypływała z życiowych doświadczeń, tych złych i dobrych - ocenił kapłan.

Ks. Andrzej Luter przypomniał anegdotę, którą Stanisława Celińska przytoczyła w jednym z wywiadów. Aktorka opowiadała, że przyszło jej kiedyś do głowy, że stanęła na sądzie Bożym. Najwyższy zapytał ją, czym się zajmowała?. Celińska odpowiedziała, że była artystką. Bóg zapytał: "może coś zaśpiewasz?".

- A Pani Stasia wpatruje się w oblicze Boga i zaczyna to swoje słynne, z groźną miną wyśpiewane "Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej". Do Boga to śpiewała - podkreślił kapłan, dodając, że kąciki ust Bożych zaczęły drżeć. - Stanisława, Staśka, Stasia, czyli uśmiech Boga - powiedział ks. Andrzej Luter.

- Nie sposób znaleźć słów, które w pełni oddałyby smutek i żal po odejściu niezwykle utalentowanej artystki, dla której sztuka była przestrzenią prawdy, emocji i spotkania z drugim człowiekiem. Dziś żegnamy Stanisławę Celińską - jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej. Przede wszystkim jednak żegnamy osobę pełną ciepła, serdeczności oraz wyjątkowej wrażliwości - powiedziała po mszy św. pogrzebowej ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

- Sztuka była dla Stanisławy Celińskiej przestrzenią prawdy, emocji i spotkania z drugim człowiekiem. (...) Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo - poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu - podkreśliła ministra kultury.

Cienkowska przypomniała, że dla polskiego teatru, filmu i poezji śpiewanej odejście Stanisławy Celińskiej to niepowetowana strata. - Jednak ludzie tacy jak ona nigdy nie odchodzą - jej role, głos, wskazówki i nauki pozostają żywe w sercach tych, którzy mieli zaszczyt ją poznać. Reżyserzy, współpracownicy, widzowie wspominać Ją będą jako artystkę wszechstronną, głęboko oddaną swojej sztuce i ludziom - podkreśliła. - Cichą, a zarazem niezwykle wyrazistą. Rzetelną, precyzyjną i pełną pokory wobec rzemiosła - zaznaczyła.

- Swoją odwagę twórczą przenosiła na deski teatralne i ekrany, tworząc wyraziste role w filmach i spektaklach uznanych reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Zygmunt Hbner, Jerzy Antczak, Stanisław Bareja, Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Warlikowski - powiedziała Marta Cienkowska. Dodała, że jej kreacje dramatyczne były "pokazem wnikliwej interpretacji oraz mistrzowskiego warsztatu".

W imieniu przyjaciół artystów głos zabrała aktorka Lucyna Malec. - Kochana Stasieńko, jak większość z nas przez całe życie szukałaś miłości. Potrafiłaś ją znaleźć w urodzie świata. Pięknie drzew, kwiatów, ptaków, blasku słońca. W merdających ogonach twoich kochanych psów. W sztuce i Bogu, którego tak bardzo kochałaś. Chciałaś tę miłość dać innym w swojej twórczości - powiedziała. Wyrażałaś ją tekstami piosenek, brzmieniem muzyki. A także rolą w spektaklu "Grace i Gloria", z którą przez 19 lat podróżowałaś po Polsce, a ja miałam zaszczyt ci towarzyszyć - przypomniała aktorka. - Po każdym spektaklu pod garderobą czekał na ciebie tłum widzów, żeby z tobą porozmawiać, żeby ci podziękować, żeby uronić łzę i żeby się do ciebie przytulić - wspominała.

Przyznała, że pamięć o Stanisławie Celińskiej zostanie w sercach jej współpracowników nie tylko dzięki jej wspaniałej twórczości. - Ale przede wszystkim dzięki temu, jakim byłaś człowiekiem - podkreśliła Lucyna Malec.

Obok rodziny i najbliższych artystkę pożegnali sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz liczne grono przyjaciół-artystów, m.in. Maja Komorowska, Danuta Stenka, Emilia Krakowska, Grażyna Barszczewska, Lucyna Malec, Magdalena Zawadzka, Ewa Ziętek, Andrzej Seweryn, Stefan Friedmann, Tomasz Karolak oraz jeden z najbliższych przyjaciół Muniek Staszczyk.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości pogrzebowych udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Trumna z ciałem artystki spoczęła w kwaterze C w nowej Alei Zasłużonych.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.05.2026 15:05

TAGI| AKTORKA I WOKALISTKA STANISŁAWA CELIŃSKA, FILM, KULTURA, LUCYNA MALEC, MARTA CIENKOWSKA, MEDIA, MKIDN, PAP, POGRZEB, TEATR, WOJCIECH KOLARSKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Stanisława Celińska – artystka, która każdego chciała przytulić. Piosenkami dawała ludziom pomoc, radę i nadzieję | Angielscy kibice: piłka to dla nas coś więcej niż religia | Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci | Biblioteka UW: wolontariusze potrzebni do odczytania rękopisów, których nie rozumie AI | Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 