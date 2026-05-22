info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Setki aresztowań w Kalifornii za przestępstwa seksualne wobec dzieci
rss newsletter facebook twitter

Setki aresztowań w Kalifornii za przestępstwa seksualne wobec dzieci

W internecie łatwiej się ukryć niż w realnym świecie  
Jakub Szymczuk /Foto Gość W internecie łatwiej się ukryć niż w realnym świecie

Chodzi między innymi pornografię i handel ludźmi.

Blisko 350 podejrzanych zostało aresztowanych w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji wymierzonej w przestępstwa związane z wykorzystywaniem dzieci, w tym pornografię i handel ludźmi, w Południowej Kalifornii. Poinformowała o tym w czwartek policja w Los Angeles.

Celem tzw. "Operation Firewall" (operacja zapora) było uderzenie w sprawców przestępstw popełnianych przy użyciu internetu, w tym produkcję i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, handel ludźmi, uwodzenie nieletnich (tzw. grooming) oraz próby wciągania małoletnich w niedozwolone kontakty.

Według władz, na które powołuje się Fox News. dwutygodniowa operacja - trwająca od 19 kwietnia do 3 maja - objęła pięć hrabstw i zaangażowała 112 partnerskich służb porządku publicznego. Działaniami kierował specjalny zespół zadaniowy Departamentu Policji w Los Angeles (LAPD) ds. przestępstw internetowych przeciwko dzieciom. W rezultacie doszło do 341 aresztowań, a 40 dzieci zostało uratowanych.

- Operacja Firewall miała na celu identyfikację i ujęcie drapieżników, którzy wykorzystują internet do ułatwiania seksualnego wykorzystywania i znęcania się nad dziećmi, a jednocześnie identyfikację i uratowanie ich z rąk oprawców - wyjaśniła LAPD.

Jak zauważyła stacja Fox News, jedno z aresztowań doprowadziło do wymierzenia kary 45 lat pozbawienia wolności 42-letniemu Danielowi Navarro, który uwodził dwie dziewczynki za pośrednictwem Instagrama, a jedną z nich wywiózł do Meksyku. Aby zwabić swoje ofiary, udawał nastoletniego chłopca i zawodnika futbolu amerykańskiego.

Z kolei w toku śledztwa dotyczącego mieszkańca Long Beach, podejrzewanego o produkcję materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, ujawniono ponad 150 tys. nielegalnych zdjęć i nagrań.

Władze wyszczególniły, że zarzuty obejmują m.in. produkcję, posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci; dopuszczanie się czynów nierządnych wobec dziecka; nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celach seksualnych; handel ludźmi; nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji jako skazany przestępca seksualny; a także naruszenie warunków zwolnienia warunkowego.

Szefowie służb porządku publicznego wykorzystali tę operację, by wystosować do rodziców stanowcze ostrzeżenie dotyczące zagrożeń związanych z uwodzeniem dzieci w internecie. Podkreślali, że przestępcy często obierają sobie za cel dzieci za pośrednictwem platform cyfrowych, a nie w bezpośrednim kontakcie osobistym.

- Odciągnijcie swoje dzieci od internetu. Nie wynika z niego nic dobrego. Większość przypadków wykorzystywania, z jakimi mamy dziś do czynienia, nie ma swojego źródła w spotkaniach w parku czy na ulicy. Sprawcy nawiązują kontakt z waszymi dziećmi i manipulują nimi w sieci - apelował Bill Essayli, prokurator federalny dla Centralnego Dystryktu Kalifornii, którego cytuje Fox News.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.05.2026 09:25

TAGI| DZIECI, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, PAP, PEDOFILIA, POLICJA, PORNOGRAFIA, PRAWO, SĄDOWNICTWO, SŁUŻBY SPECJALNE, USA, ZATRZYMANIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Co szósty Polak nie wie co zrobić po kradzieży numeru PESEL | Pięć ofiar śmiertelnych ataku na meczet w Kalifornii | Aż 376 oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych | USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina | Policjanci uderzyli w pedofilów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
wiecej »
 