info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dziś wchodzi do kin fim "Posłani"
rss newsletter facebook twitter

Dziś wchodzi do kin fim "Posłani"

Dziś wchodzi do kin fim "Posłani"  
mat. pras.

Poruszająca opowieść o Bogu działającym tu i teraz — w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach.

„Posłani” to poruszająca opowieść o Bogu działającym tu i teraz — w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady.

Osią opowieści jest niecodzienna droga Michała Ulewińskiego, który przemierza ponad 1600 kilometrów przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa — od Zalewu Wiślanego po Giewont, dalej przez Gniezno aż do Sokółki — układa się w symboliczny znak krzyża na mapie kraju. To nie tylko wysiłek fizyczny. To intensywna, osobista modlitwa, duchowa walka i proces głębokiej wewnętrznej przemiany.

Wokół tej historii splatają się losy innych bohaterów — ludzi, których życie zostało nagle zatrzymane przez kryzys, spotkanie lub decyzję, po której nic nie było już takie samo. Ich świadectwa budują opowieść o tęsknocie za sensem, o bólu, który potrafi stać się początkiem nowego życia, i o nadziei, która nie gaśnie nigdy. Film pokazuje również żywą, dynamiczną rzeczywistość współczesnych wspólnot  takich jak Męski Różaniec, Wojownicy Maryi czy grupy modlitewne gromadzące tysiące osób w Polsce i poza jej granicami. Dotyka także napięć i wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół, oraz rosnącej roli świeckich w jego odnowie.

Reżyser Dariusz Walusiak, twórca m.in. „Ulmowie. Błogosławionej rodziny” i „Teraz i w godzinę śmierci” prowadzi widza przez historię, która stawia pytania o wiarę i zmianę — pokazując, że mogą one wydarzać się w życiu każdego człowieka.

Siła „Posłanych” tkwi w ich autentyczności. To opowieść, w której łatwo odnaleźć własne pytania i pęknięcia. Film przypomina, że przemiana nie jest zamkniętym rozdziałem historii. Może wydarzyć się dziś, tu i teraz, w życiu każdego człowieka.

Rafael Film POSŁANI - OFICJALNY TRAILER

 

Lista kin, w których można film obejrzeć - link zewnętrzny

 

Rozmowa z reżyserem filmu - Dariuszem Walusiakiem

Co było dla Pana pierwszym impulsem do stworzenia filmu „Posłani” i jak rodziła się jego koncepcja?

Inspiracją była  pielgrzymka Michała Ulewińskiego, który z trzymetrowym krzyżem przeszedł ponad 1600 km rysując na Polsce krzyż. Można potraktować to w charakterze wyczynu. Niewątpliwie był  to wyczyn, ale przede wszystkim liczył się wymiar duchowy. Michał wyruszył w trasę bez pieniędzy, karty kredytowej. Był całkowicie zdany na napotkanych ludzi. Przyjmowano go na noc, żywiono. Ale tak jak przyznał, żeby wszystko się powiodło musiał zaufać Bogu w stu procentach.  Wówczas jeszcze nie myślałem o tym, że jestem na początku drogi, która doprowadzi do realizacji filmu. Tu nie tylko życie, jak często bywa w wypadku dokumentu, pisało scenariusz.  Z czasem czułem jakby ktoś Inny prowadził tę opowieść.

Film pokazuje współczesne historie nawróceń i przemiany duchowej. Jak wybierał Pan bohaterów i ich opowieści?

Historia Michała miała być punktem wyjścia do opowieści o Kościele w Polsce. Chodziło o to by  pokazać różne przejawy działań katolików świeckich, którzy z miłości do Boga robią rzeczy niezwykłe.   Razem z żoną Beatą jesteśmy  także aktywni w tym środowisku . Uczestniczymy w wielu inicjatywach takich jak: Męski Różaniec, Kobiecy Różaniec, Msze „Powróć córko, wróć synu”, gdzie wierni modlą się w intencji tych, którzy odeszli od kościoła. Byliśmy wśród organizatorów krakowskiego Białego Marszu Papieskiego w 2023r. , no i przede  wszystkim  od 13 lat przygotowujemy Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych.  To też zbliżyło nas do ludzi , którzy w innych miastach zajmują się  podobną działalnością. Zjednoczeni 2022 to organizacja , która skupia takich „Bożych wariatów”.  Tam też,  poznałem Michała i większość moich bohaterów. Niektórzy z nich pojawiali się już w trakcie realizacji filmu.  Muszę przyznać, że nie znałem  wcześniej ich historii. Wspaniałych Bożych wojowników jest więcej niż mogłem przedstawić w filmie „Posłani” i Bóg powołuje następnych.  Mam zatem już bohaterów do nowej opowieści Posłani 2.

W centrum filmu znajduje się historia Michała i jego wędrówka z krzyżem przez Polskę. Co ta droga symbolizuje dla Pana jako reżysera?

W filmie odtworzyliśmy drogę Michała. Jest to motyw przewodni opowieści.  Oczywiście realizując zdjęcia zwracaliśmy uwagę na otoczenie, wybieraliśmy kadry dbając o atrakcyjność obrazu filmowego.  Michał Szewczuk-Romanowski, bardzo dobry operator ,z którym teraz pracuję  wykonał kawał dobrej roboty. Efekt tej pracy będzie można podziwiać na dużym ekranie.  Podczas realizacji przychodzi nam niejednokrotnie brać udział w przedsięwzięciach naszych bohaterów.  Wyprawa na Giewont , kiedy trzeba było wspinać się na szczyt, przezwyciężyć zmęczenie , skojarzyła mi się z drogą Jezusa  na Golgotę. Mieliśmy  z sobą podstawowy element Męki Pańskiej  drewniany krzyż, który nieśliśmy na zmianę wspierając Michała. Na tą okazję przyjechało jeszcze kilka osób. Idąc w górę zatopiony w myślach odmawiałem różaniec. Zresztą modlitwa różańcowa towarzyszyła nam przez cały czas realizacji zdjęć.

Czy podczas pracy nad filmem zetknął się Pan z momentem lub świadectwem, które szczególnie Pana poruszyło?

Każda z osób w filmie ma swoją piękną  historię powołania i swoje świadectwo. W niektórych jednak przypadkach czuć było wyraźnie Bożą ingerencję.  Odczułem to, rozmawiając z Danielem  Bukowym, który nie od razu opowiedział nam przed kamerą o swoich przeżyciach z Mediugorie.  Zgodził się dopiero, kiedy dostał wyraźny sygnał od Pana Boga. Sam to potem tak stwierdził. Poprosiłem go o pismo święte, bo chcieliśmy nagrać pewną scenę.  Otworzyłem je na chybił trafił.  Okazało się, że była to ta  strona ewangelii , którą wcześniej Pan Bóg wskazał Danielowi. Kiedy to zobaczył  nie miał już żadnych wątpliwości, że powinien opowiedzieć nam wszystko do końca.  Druga sytuacja dotyczy Pana Mieczysława, który od ponad 20 lat pielgrzymuje z krzyżem , po Polsce. Umówiliśmy się w Kaliszu. Do końca nie wiedziałem czego mogę spodziewać się po tym spotkaniu.  Proboszcz kaliskiego sanktuarium św. Józefa udostępnił nam pomieszczenia na nagranie.  Okazało się, że mamy bardzo mało czasu. Za niespełna pół godziny miała przyjść tam grupa pielgrzymów na obiad.  Błyskawicznie rozłożyliśmy sprzęt do nagrania, rozstawiliśmy lampy . Z drżeniem serca czekałem na to co nam powie nasz rozmówca.  Kiedy zaczął mówić odczułem wielką ulgę.  Pan Mieczysław przejmująco opowiedział  o tym jak został posłany. W krótkim czasie zawarł piękną opowieść swojego życia.

W „Posłanych” ważną rolę odgrywają wspólnoty religijne i inicjatywy świeckich. Jak postrzega Pan ich znaczenie we współczesnym Kościele?

Należę do Męskiego Różańca w Krakowie. Od siedmiu lat modlimy się publicznie  przed Bazyliką Mariacką w każdą pierwszą sobotę miesiąca wynagradzając Maryi zniewagi i bluźnierstwa.  Prosiła Ona o to w Fatimie.  Te msze i modlitwy wynagradzające zapoczątkowane zostały przeszło osiem lat temu w Warszawie. Dziś Męski Różaniec  w Polsce funkcjonuje w ponad 100 miejscach od morza po Tatry. W tym czasie inicjatywę , która narodziła się w Polsce przyjęli mężczyźni  w ponad 100 miejscach  na świecie: min. w Ameryce Południowej, Australii i wielu krajach Europy.  W Kościele nadszedł czas świeckich. Wierzę w to, że razem z naszymi kapłanami jesteśmy w stanie zmieniać  Polskę. Przede wszystkim przez  ożywienie wiary w naszym kraju. Warto też wspomnieć o Wojownikach Maryi, którzy  tworzą silną męską wspólnotę. Nie mogło ich także zabraknąć w filmie. W ostatnim czasie pojawiła się też Fundacja Adoremus Te Christe skupiająca  ludzi  zaangażowanych w tworzenie w Polsce kaplic wieczystej adoracji . Jeden z bohaterów filmu mówi, że są to nasze tarcze antyrakietowe. 

Pańska filmografia często dotyka tematów wiary, historii i wartości.  Czy „Posłani” są dla Pana kontynuacją tej drogi, czy raczej nowym etapem?

Nie jest to nowa droga w mojej twórczości filmowej raczej jej kontynuacja. Dzieje Polski nierozerwalnie łączą się z wiarą. Tak samo jest  w moich filmach. Są to dla mnie bardzo ważne i potrzebne współcześnie tematy. W swoim dorobku mam m.in. filmy takie jak „Teraz i w godzinę śmierci” realizowany razem z Mariuszem Pilisem  gdzie opowiadamy o sile Różańca, także „Gurgacz- kapelan wyklętych” czy „Ulmowie. Błogosławiona rodzina”, tam wiara wyraźnie przenika się z historią Polski. Wartości takie jak Bóg, Honor , Ojczyzna od wieków cechują  nasz naród. Bohaterowie „Posłanych” są kolejnym ogniwem tego łańcucha. Łączy ich modlitwa za Ojczyznę i miłość do Jezusa i Maryi.

Co chciałby Pan, aby widz wyniósł z filmu „Posłani” – nie tylko na poziomie emocji, ale także refleksji nad własnym życiem?

Bohaterowie filmu „Posłani” odpowiedzieli na wezwanie Boga często radykalnie zmieniając swoje życie. Wzięli odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce. Tak, jak Apostołowie poszli w świat głosić Ewangelię. Nikt jeszcze nie pokazał Kościoła od strony ludzi dotkniętych przez Boga.      Chciałbym, aby widz oglądający ten film zastanowił się czy to nie jest także jego droga. Zdaje sobie sprawę, że posłanych jest znacznie więcej. Ważne aby zadać sobie pytanie  A gdzie ty Panie mnie dziś posyłasz? Maryja w swoich objawieniach nieraz mówiła, że to jest czas świeckich. Wierzę, że pod kierownictwem gorliwych kapłanów wiernych ewangelii, jesteśmy w stanie zdziałać cuda.  Chciałbym , żeby ten film służył ku pożytkowi ludzi i na chwałę Boga.

 

«« | « | 1 | » | »»

Rafael

dodane 22.05.2026 10:52
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 