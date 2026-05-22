info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej
rss newsletter facebook twitter

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej  
PAP/Radek Pietruszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henig-Kloska.

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Przewodnicząca Polski 2050, ministra funduszy i polityki regionalnej była pytana w Wirtualnej Polsce o doniesienia mediów, według których klub parlamentarny Centrum, powstały z rozłamu z partią Pełczyńskiej-Nałęcz, zabiega o dodatkowe stanowiska w rządzie oraz prezydium dwóch izb parlamentu. Szefowa MFiPR oceniała, że powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby "zerwaniem umowy koalicyjnej". - Nie będzie na to zgody większości sejmowej - zaznaczyła. Jak dodała, także w Senacie bardzo jasno powiedziano, że nie ma takiej większości.

W kwestii objęcia przez polityków Centrum funkcji wiceministrów, Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że to nie sprawa Polski 2050. - Peśli pan premier zadecyduje, że chce poszerzać liczebnie rząd, choć deklarował inaczej, to są jego decyzje - wskazała.

Po lutowych wyborach na przewodniczącą Polski 2050, w partii doszło do rozłamu. Kandydatka na przewodniczącą, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska po tym, jak wybory wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum.

W rządzie - pomimo podziału - Polska 2050 zachowuje zdecydowaną większość stanowisk. Na początku maja premier Donald Tusk powiedział, że niewykluczone jest, iż klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów. Jak wyjaśnił, po podziale Polski 2050 powstały dwa kluby tej samej wielkości, więc będzie otwarty na rozmowy w sprawie "zrównoważenia jakichś relacji". (PAP)

wst/ ugw/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.05.2026 11:09

TAGI| KLUBY PARLAMENTARNE, PAP, PARLAMENT, PARTIE, POLITYKA, ROZŁAM

PRZECZYTAJ TAKŻE
Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta | Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego | Politycy PiS: minister Kierwiński powinien podać się do dymisji | Aleksander Miszalski odwołany, rada miasta jednak nie | Łotwa: prezydencki kandydat na premiera skompletował gabinet
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 