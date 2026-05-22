Powołanie Centrum Formacji i Misji, rad parafialnych czy zespołu ds. opieki nad osobami ubogimi - to niektóre z założeń dokumentu będącego efektem końcowym II Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. - Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Był to drugi synod kościoła wrocławskiego po wojnie (pierwszy odbył się w latach 1985-1991) i 60. w całej jego historii. II Synod Archidiecezji Wrocławskiej trwał trzy lata, wliczając w to okres trwania presynodu.
Biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej bp Jacek Kiciński podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej, że zakończony synod był "doświadczeniem wspólnoty, słuchania słowa bożego, dzielenia się wiarą". - Ale przede wszystkim było to rozpoznanie potrzeb naszej archidiecezji, a celem synodu było nasze wspólne nawrócenie, odnowa życia Kościoła zarówno w przestrzeni parafialnej, jak i całej naszej archidiecezji - mówił bp. Kiciński.
Dokument, który powstał w efekcie synodu, tworzyło 2 tys. osób, to członkowie parafii, dekanatów, komisji synodalnych oraz uczestnicy synodalnych obrad plenarnych. Opracowanie ma 14 rozdziałów. - Mówią one o tym, jak mamy się nawracać, czyli jak zmieniać myślenie, jak mamy wprowadzać nowość w nasze życie - powiedziała Adriana Kwiatkowska, sekretarz generalny synodu.
Dodała, że w efekcie synodu w każdej parafii archidiecezji wrocławskiej powstają rady duszpasterskie i rady ekonomiczne. - To też powołanie rady na poziomie dekanatu i siedmiu rad na poziomie diecezji. Są to przestrzenie rozeznawania tego, co lepsze dla Kościoła, dla świata - mówiła Kwiatkowska.
Wskazała też, że powstały "programy na poziomi parafii i diecezji zapewniające zrównoważony wzrost wszystkim parafiom". - Podczas synodu zwrócono też uwagę, że potrzebujemy skutecznego dialogu wewnątrz Kościoła, ale też potrzebujemy przekazu na zewnątrz, mediów, które pomogą nam to robić - mówiła Kwiatkowska, zwracając w tym kontekście uwagę na budowę nowoczesnej strony internetowej archidiecezji wrocławskiej.
Ostatni rozdział dokumentu synodalnego mówi o potrzebie reorganizacji wrocławskiej kurii. - O powstaniu wydziałów, jednostek, które będą te zmiany wspierały. Ma powstać też Centrum Formacji i Misji - mówiła Kwiatkowska.
Bp Maciej Małyga podkreślił, że synod ma stworzyć nowy sposób działania wrocławskiego Kościoła. - Będzie to cierpliwy proces, w którym chcemy zachować to co dobre w tym starym, a równocześnie szukać nowego. Będzie to proces wieloletni, bo chodzi o zmianę naszego myślenia i przyzwyczajeń () mam nadzieję na Kościół, który ma swoje oblicza, swoje twarze, jest żywy i jest miejscem dla każdego - mówił bp Małyga.
Dodał, że aby przeprowadzić taki proces na poziomie diecezji zostanie powołane Centrum Formacji i Misji. Powstaną też rady przy parafiach i w diecezji. - Bardzo ważny będzie też zespół ds. opieki nad osobami ubogimi i potrzebującymi - dodał.
Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zwrócił uwagę, że synod miał silny wymiar społeczny. - Synod pokazał, że ludzie wierzący są olbrzymią siłą społeczną zdolną do kształtowania życia społecznego i politycznego naszego regionu () ludzie, którzy manifestują swoją wiarę są w stanie przemieniać oblicze tej ziemi, przemieniać oblicze naszego życia społecznego - mówił hierarcha.
