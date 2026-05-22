info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła
rss newsletter facebook twitter

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

We Wrocławiu  
Roman Koszowski /Foto Gość We Wrocławiu

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Powołanie Centrum Formacji i Misji, rad parafialnych czy zespołu ds. opieki nad osobami ubogimi - to niektóre z założeń dokumentu będącego efektem końcowym II Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. - Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Był to drugi synod kościoła wrocławskiego po wojnie (pierwszy odbył się w latach 1985-1991) i 60. w całej jego historii. II Synod Archidiecezji Wrocławskiej trwał trzy lata, wliczając w to okres trwania presynodu.

Biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej bp Jacek Kiciński podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej, że zakończony synod był "doświadczeniem wspólnoty, słuchania słowa bożego, dzielenia się wiarą". - Ale przede wszystkim było to rozpoznanie potrzeb naszej archidiecezji, a celem synodu było nasze wspólne nawrócenie, odnowa życia Kościoła zarówno w przestrzeni parafialnej, jak i całej naszej archidiecezji - mówił bp. Kiciński.

Dokument, który powstał w efekcie synodu, tworzyło 2 tys. osób, to członkowie parafii, dekanatów, komisji synodalnych oraz uczestnicy synodalnych obrad plenarnych. Opracowanie ma 14 rozdziałów. - Mówią one o tym, jak mamy się nawracać, czyli jak zmieniać myślenie, jak mamy wprowadzać nowość w nasze życie - powiedziała Adriana Kwiatkowska, sekretarz generalny synodu.

Dodała, że w efekcie synodu w każdej parafii archidiecezji wrocławskiej powstają rady duszpasterskie i rady ekonomiczne. - To też powołanie rady na poziomie dekanatu i siedmiu rad na poziomie diecezji. Są to przestrzenie rozeznawania tego, co lepsze dla Kościoła, dla świata - mówiła Kwiatkowska.

Wskazała też, że powstały "programy na poziomi parafii i diecezji zapewniające zrównoważony wzrost wszystkim parafiom". - Podczas synodu zwrócono też uwagę, że potrzebujemy skutecznego dialogu wewnątrz Kościoła, ale też potrzebujemy przekazu na zewnątrz, mediów, które pomogą nam to robić - mówiła Kwiatkowska, zwracając w tym kontekście uwagę na budowę nowoczesnej strony internetowej archidiecezji wrocławskiej.

Ostatni rozdział dokumentu synodalnego mówi o potrzebie reorganizacji wrocławskiej kurii. - O powstaniu wydziałów, jednostek, które będą te zmiany wspierały. Ma powstać też Centrum Formacji i Misji - mówiła Kwiatkowska.

Bp Maciej Małyga podkreślił, że synod ma stworzyć nowy sposób działania wrocławskiego Kościoła. - Będzie to cierpliwy proces, w którym chcemy zachować to co dobre w tym starym, a równocześnie szukać nowego. Będzie to proces wieloletni, bo chodzi o zmianę naszego myślenia i przyzwyczajeń () mam nadzieję na Kościół, który ma swoje oblicza, swoje twarze, jest żywy i jest miejscem dla każdego - mówił bp Małyga.

Dodał, że aby przeprowadzić taki proces na poziomie diecezji zostanie powołane Centrum Formacji i Misji. Powstaną też rady przy parafiach i w diecezji. - Bardzo ważny będzie też zespół ds. opieki nad osobami ubogimi i potrzebującymi - dodał.

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zwrócił uwagę, że synod miał silny wymiar społeczny. - Synod pokazał, że ludzie wierzący są olbrzymią siłą społeczną zdolną do kształtowania życia społecznego i politycznego naszego regionu () ludzie, którzy manifestują swoją wiarę są w stanie przemieniać oblicze tej ziemi, przemieniać oblicze naszego życia społecznego - mówił hierarcha.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.05.2026 20:10

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie | Kard. Krajewski: straszenie uchodźcami to sprawa czysto polityczna | Kard. Krajewski: szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli | W Kościele działają... Parafialne Grupy Obrony Cywilnej | Na Wawelu spotkanie premiera Węgier Magyara z kard. Rysiem
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 