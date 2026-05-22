Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku - oświadczył w piątek przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny abp Wiesław Śmigiel. Podkreślił, że małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał w piątek rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Dokument wejdzie w życie trzy miesiące po ogłoszeniu. Gawkowski podkreślił na platformie X, że "transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem".

Do sprawy odniosła się w piątkowym oświadczeniu Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. W stanowisku podkreślono, że członkowie Rady "z troską i niepokojem obserwują kolejne działania i interpretacje prawne odnoszące się do rozumienia małżeństwa".

Jak dodano, według art. 18 konstytucji, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się pod ochroną oraz opieką państwa.

"Nie jest to jedynie zapis formalny. Za tymi słowami stoi określone rozumienie człowieka, rodziny i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz przekonanie, że trwała wspólnota kobiety i mężczyzny, ze swej natury otwarta na przekazywanie życia oraz tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju kolejnych pokoleń, stanowi podstawową komórkę społeczeństwa oraz jeden z filarów dobra wspólnego" - wskazano w oświadczeniu.

Zaznaczono, że żadne ustawy ani interpretacje prawne nie mogą pozostawać w sprzeczności z konstytucją.

Członkowie Rady wskazali przy tym, że broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, nie chcą "występować przeciwko komukolwiek ani odbierać komukolwiek godności". Dodali, że "szacunek wobec każdej osoby nie oznacza jednak rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku".

Biskupi zaapelowali "do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej".

"Małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe, dlatego debata dotycząca jego miejsca w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne" - czytamy w stanowisku, które podpisał przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny abp Wiesław Śmigiel.

Wydanie rozporządzenia pozwalającego na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Podczas konferencji poprzedzającej posiedzenie rządu podkreślił, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych jest kwestią praworządności oraz godności i praw człowieka.

Opracowanie regulacji było pokłosiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.