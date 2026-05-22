info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę
rss newsletter facebook twitter

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę  
PAP/Marian Zubrzycki Lądowanie polskiego F-35 w Łasku

W bazie Polskich Sił Powietrznych w Łasku koło Łodzi wylądowały dziś wieczorem trzy pierwsze polskie samoloty bojowe najnowszej, piątej generacji F-35. "Gość Niedzielny" rozmawiał gen. dyw. Ireneuszem Nowakiem, zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który - lecąc samolotem F-16 - poprowadził honorową eskortę nowych maszyn.

Lockheed Martin F-35 Lightning II to jednomiejscowy, jednosilnikowy, wielozadaniowy odrzutowiec bojowy najnowszej, piątej generacji. Może przenosić do 12,5 ton uzbrojenia. Jego maksymalna prędkość to 2250 km/godz., a pułap – 15 tys. m. Zasięg – 2222 km. F-35 waży ponad 30 ton, ma długość ponad 15 m i rozpiętość skrzydeł niemal 11 m. Jest bardzo trudno wykrywalny przez radary: jego powierzchnia skutecznego odbicia radarowego to zaledwie 0,0015–0,005 m kw. Dla porównania: dla ptaka parametr ten wynosi 0,01 m kw., a dla F-16 – 1,2. Koszt zakupu przez Polskę systemu uzbrojenia z 32 maszynami F-35 wyniósł 4,6 mld USD.

Gen. Nowak - który był jedynym z pierwszych polskich pilotów F-16 - powiedział, że F-35 to jedyne maszyny z tak wysokiej półki, jakie są w tej chwili dostępne na rynku - i to nie dla wszystkich chętnych. Ich głównym atutem jest bardzo niska wykrywalność. Generał zaprzeczył przy tym obawom, jakoby istniał "czerwony guzik" pozwalający producentowi czy rządowi amerykańskiemu zdalnie wyłączyć nasze F-35.  Pytaliśmy polskiego dowódcę także o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Całość tej rozmowy znajdzie się w przyszłotygodniowym "Gościu Niedzielnym".

Dziś zapraszamy do lektury wywiadu z gen. Nowakiem, udzielonego nam niespełna dwa lata temu, gdy w USA zaprezentowano pierwszego F-35 wyprodukowanego dla Polski oraz galerię zdjęć i omówienie możliwości tej niezwykłej maszyny.

«« | « | 1 | » | »»

Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 22.05.2026 20:57

TAGI| F-35, POLSKI F-35, ​​​​​​​GEN. IRENEUSZ NOWAK

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polska kupi supermyśliwce?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 