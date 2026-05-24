Fałszywym alarmem w prezydenta Nawrockiego

Pilna narada ministra Marcina Kierwińskiego ze służbami po incydencie w Gdańsku.

24.05. Warszawa (PAP) - W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sobotę późnym wieczorem odbyła się pilna narada pod przewodnictwem ministra Marcina Kierwińskiego - poinformował resort w komunikacie. Omówiono zdarzenie związane z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny prezydenta RP w Gdańsku.

W naradzie udział wzięli komendanci PSP - gen. Wojciech Kruczek i komendant Główny Policji, gen. Marek Boroń, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - mł. inspektor Wojciech Olszowy oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz.

Podczas narady omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz - podało MSWiA.

"Informujemy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i ratownictwa medycznego. Wymienione służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie. Na miejscu zdarzenia kierujący akcją strażak, po rozpoznaniu sytuacji, podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, należącego do rodziny Prezydenta RP" - poinformował resort.

Po sprawdzeniu mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych, lokal był pusty. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenia sprawców tego zdarzenia.

"Każde powiadomienie traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.

W sobotę późnym wieczorem Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier Donald Tusk w niedzielę rano weźmie udział w odprawie z ministrami i przedstawicielami służb.

Wcześniej Tusk napisał na platformie X, że doszło do "kolejnej telefonicznej prowokacji". "Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego" - dodał.

"Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi" - napisał.

We wpisie podkreślił, że "działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich". "Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - zapewnił.