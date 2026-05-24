Tatry: od poniedziałku całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka
Tatry: od poniedziałku całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka

Roman Koszowski /Foto Gość Droga do Morskiego Oka.

Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego w związku z remontem tego popularnego traktu - poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Utrudnienia będą obejmowały odcinek od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. W tym czasie nie będzie możliwości przejścia pieszo drogą do Morskiego Oka ani przejazdu pojazdami - zostaną wstrzymane kursy e-busów oraz przewozy konne.

Jak wyjaśnił TPN, na tym etapie prac wykonawca będzie układał nowe warstwy asfaltu na remontowanym odcinku drogi.

Park zaleca turystom przełożenie wycieczek nad Morskie Oko na termin po zakończeniu remontu. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Taka trasa wydłuży jednak dojście o około 1,5-2 godziny w jedną stronę.

Remont popularnej drogi do Morskiego Oka rozpoczął się 18 maja i został podzielony na kilka etapów. W pierwszych dniach prowadzono frezowanie nawierzchni oraz prace przy poboczach, przy zachowaniu ruchu pieszego. Kolejne roboty związane z wykańczaniem poboczy zaplanowano także na 8-10 czerwca. Wówczas droga będzie już dostępna dla pieszych turystów, ale nadal nie będą kursować e-busy ani wozy konne.

TPN poinformował, że parking na Palenicy Białczańskiej będzie niedostępny podczas całkowitego zamknięcia drogi, natomiast parking na Łysej Polanie pozostanie otwarty dla osób wybierających się na inne szlaki.

Park zastrzegł, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od pogody.

PAP |

dodane 24.05.2026 08:33

TAGI| EKOLOGIA, MORSKIE OKO, PAP, SAMORZĄD, TATRY, ZASOBY

Katarzyna Solecka

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Piotr Drzyzga

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

ks. Leszek Smoliński

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona"

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

