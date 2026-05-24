Tatry: od poniedziałku całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka  

Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego w związku z remontem tego popularnego traktu - poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Utrudnienia będą obejmowały odcinek od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. W tym czasie nie będzie możliwości przejścia pieszo drogą do Morskiego Oka ani przejazdu pojazdami - zostaną wstrzymane kursy e-busów oraz przewozy konne.

Jak wyjaśnił TPN, na tym etapie prac wykonawca będzie układał nowe warstwy asfaltu na remontowanym odcinku drogi.

Park zaleca turystom przełożenie wycieczek nad Morskie Oko na termin po zakończeniu remontu. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Taka trasa wydłuży jednak dojście o około 1,5-2 godziny w jedną stronę.

Remont popularnej drogi do Morskiego Oka rozpoczął się 18 maja i został podzielony na kilka etapów. W pierwszych dniach prowadzono frezowanie nawierzchni oraz prace przy poboczach, przy zachowaniu ruchu pieszego. Kolejne roboty związane z wykańczaniem poboczy zaplanowano także na 8-10 czerwca. Wówczas droga będzie już dostępna dla pieszych turystów, ale nadal nie będą kursować e-busy ani wozy konne.

TPN poinformował, że parking na Palenicy Białczańskiej będzie niedostępny podczas całkowitego zamknięcia drogi, natomiast parking na Łysej Polanie pozostanie otwarty dla osób wybierających się na inne szlaki.

Park zastrzegł, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od pogody.