Polska walczy z nielegalnym hazardem

W rejestrze domen, umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci, jest już ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen - podało Ministerstwo Finansów. Według resortu, udział szarej strefy w hazardzie w necie spada a wpływy z podatku od gier wzrosły do 299 mln zł w 2025 r.

"Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzą systematyczne działania, mające na celu ograniczanie szarej strefy w obszarze gier hazardowych online. Zjawisko organizowania nielegalnych gier hazardowych w Internecie, jak również nielegalnej reklamy i promocji takich gier, jest na bieżąco monitorowane przez KAS, a następnie wygaszane przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Organizacja nielegalnego handlu w necie podlega - jak wyjaśniło MF - "odpowiedzialności administracyjnej, w tym karom pieniężnym (...), a także odpowiedzialności karnoskarbowej". Jedną z metod walki z nielegalnym hazardem w sieci jest blokowanie stron internetowych, na których można grać.

"Efektem tych działań jest ponad 55 tys. (w ostatnim okresie ok. 700 miesięcznie) wpisów w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą i w konsekwencji blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy tych domen" - poinformowało MF.

Resort podkreślił, że prowadzi także inne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Na przykład z polskiej inicjatywy rozpoczęła się dyskusja w UE na temat wzmocnienia współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie gier hazardowych.

"Dodatkowo Ministerstwo Finansów zwróciło się do największych platform cyfrowych działających w Polsce, przypominając o obowiązujących regulacjach dotyczących urządzania, reklamy i promocji gier hazardowych. Podkreślono konieczność podejmowania skutecznych działań zapobiegających naruszeniom przepisów UGH w wyszukiwarkach i serwisach internetowych. W ramach współpracy z platformami społecznościowymi KAS uzyskała również dostęp do tzw. ťszybkiej ścieżkiŤ zgłaszania nielegalnych treści publikowanych m.in. w serwisach META, Google czy TikTok, co umożliwia sprawniejsze usuwanie treści naruszających przepisy hazardowe" - podało MF.

W efekcie - jak poinformował resort finansów - spada szara strefa w grach hazardowych online. Udział nielegalnej działalności w grach hazardowych w internecie był szacowany na 58,6 proc. w roku 2017 a w roku 2024 było to już 29,1 proc.

MF podało także, że rosną wpływy z podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową. O ile w 2022 r. wpływy te sięgnęły 202 mln zł, to w 2023 r. było to już 256 mln zł, w 2024 - 280 mln zł a w roku 2025 - 299 mln zł. Aczkolwiek resort przyznaje, że "zakres posiadanych danych podatkowych nie umożliwia podziału tego podatku na poszczególne kategorie/rodzaje gier, w tym wyodrębnienie podatku od wygranych w grach hazardowych online".