info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Polska walczy z nielegalnym hazardem
rss newsletter facebook twitter

Polska walczy z nielegalnym hazardem

Automat do gry  
Roman Koszowski /Foto Gość Automat do gry
To już w dużej mierze przeszłość. Teraz grać można w sieci. I to największe, bo ciągle dla uzależnionych dostępne, nieszczęście

MF: co miesiąc blokowanych jest ok. 700 domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu.

W rejestrze domen, umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci, jest już ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen - podało Ministerstwo Finansów. Według resortu, udział szarej strefy w hazardzie w necie spada a wpływy z podatku od gier wzrosły do 299 mln zł w 2025 r.

"Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzą systematyczne działania, mające na celu ograniczanie szarej strefy w obszarze gier hazardowych online. Zjawisko organizowania nielegalnych gier hazardowych w Internecie, jak również nielegalnej reklamy i promocji takich gier, jest na bieżąco monitorowane przez KAS, a następnie wygaszane przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Organizacja nielegalnego handlu w necie podlega - jak wyjaśniło MF - "odpowiedzialności administracyjnej, w tym karom pieniężnym (...), a także odpowiedzialności karnoskarbowej". Jedną z metod walki z nielegalnym hazardem w sieci jest blokowanie stron internetowych, na których można grać.

"Efektem tych działań jest ponad 55 tys. (w ostatnim okresie ok. 700 miesięcznie) wpisów w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą i w konsekwencji blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy tych domen" - poinformowało MF.

Resort podkreślił, że prowadzi także inne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Na przykład z polskiej inicjatywy rozpoczęła się dyskusja w UE na temat wzmocnienia współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie gier hazardowych.

"Dodatkowo Ministerstwo Finansów zwróciło się do największych platform cyfrowych działających w Polsce, przypominając o obowiązujących regulacjach dotyczących urządzania, reklamy i promocji gier hazardowych. Podkreślono konieczność podejmowania skutecznych działań zapobiegających naruszeniom przepisów UGH w wyszukiwarkach i serwisach internetowych. W ramach współpracy z platformami społecznościowymi KAS uzyskała również dostęp do tzw. ťszybkiej ścieżkiŤ zgłaszania nielegalnych treści publikowanych m.in. w serwisach META, Google czy TikTok, co umożliwia sprawniejsze usuwanie treści naruszających przepisy hazardowe" - podało MF.

W efekcie - jak poinformował resort finansów - spada szara strefa w grach hazardowych online. Udział nielegalnej działalności w grach hazardowych w internecie był szacowany na 58,6 proc. w roku 2017 a w roku 2024 było to już 29,1 proc.

MF podało także, że rosną wpływy z podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową. O ile w 2022 r. wpływy te sięgnęły 202 mln zł, to w 2023 r. było to już 256 mln zł, w 2024 - 280 mln zł a w roku 2025 - 299 mln zł. Aczkolwiek resort przyznaje, że "zakres posiadanych danych podatkowych nie umożliwia podziału tego podatku na poszczególne kategorie/rodzaje gier, w tym wyodrębnienie podatku od wygranych w grach hazardowych online". 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 24.05.2026 09:29

TAGI| BUDŻET, GOSPODARKA, MF, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Podziękuj Unii za rachunek | Co szósty Polak nie wie co zrobić po kradzieży numeru PESEL | Ulicami Warszawy przeszła manifestacja Solidarności przeciwko polityce klimatycznej | MF: zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia br. wyniosło prawie 2,08 bln zł | Niemal połowa polskich "zetek" i millenialsów żyje od wypłaty do wypłaty
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 