info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » DRK: Szef WHO przybył do miasta Bunia, będącego centrum epidemii eboli
rss newsletter facebook twitter

DRK: Szef WHO przybył do miasta Bunia, będącego centrum epidemii eboli

DRK: Szef WHO przybył do miasta Bunia, będącego centrum epidemii eboli  
PAPA/EPA/STR Tedros m.in. odwiedzi ośrodek leczenia osób zakażonych tym wirusem.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przybył w sobotę do miasta Bunia, w prowincji Ituri we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK), będącego centrum epidemii eboli. Tedros m.in. odwiedzi ośrodek leczenia osób zakażonych tym wirusem.

Szef WHO ma również spotkać się z m.in. lokalnymi władzami, przedstawicielami służby zdrowia oraz rodzinami osób dotkniętych chorobą.

- Najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest zapewnienie wszelkiego niezbędnego wsparcia w walce z chorobą w jej epicentrum i dalsze oferowanie wszelkiej potrzebnej pomocy - powiedział Tedros dziennikarzom w piątek wieczorem. - Chociaż sytuacja jest trudna, myślę, że możemy ją powstrzymać - dodał.

WHO podała w piątek, że w DRK odnotowano 906 prawdopodobnych przypadków zakażenia wirusem ebola. W 223 przypadkach istnieje podejrzenie, że zakażenie doprowadziło do śmierci chorych. Natomiast według danych opublikowanych w czwartek przez Africa CDC, agencję zdrowia Unii Afrykańskiej, w DRK odnotowano 246 zgonów i ponad 1000 prawdopodobnych przypadków zakażenia.

Na obszarach wiejskich DRK brakuje dostępu do opieki zdrowotnej, a obecność grup zbrojnych, które regularnie dokonują masakr ludności cywilnej, dodatkowo pogarsza sytuację humanitarną. Międzynarodowe organizacje zdrowotne uważają, że pełna skala epidemii pozostaje nieznana, a podawana publicznie liczba ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie zaniżona, głównie ze względu na ograniczone możliwości diagnostyczne w DRK.

W czwartek Africa CDC poinformowała o ośmiu przypadkach zakażenia w sąsiedniej Ugandzie.

W DRK obecnie rozprzestrzenia się rzadki typ wirusa ebola o nazwie bundibugyo. Po pierwszym odnotowanym zgonie władze przez wiele tygodni nie były świadome, że mają do czynienia z tym szczepem, ponieważ wykonywane testy dotyczyły innej, częściej występującej odmiany wirusa ebola i dawały wyniki negatywne. Zdaniem WHO szczepionka przeciwko szczepowi bundibugyo może być niedostępna jeszcze przez co najmniej sześć do dziewięciu miesięcy.

Jak podała agencja AP, ebola zabiła w Afryce ponad 15 tys. osób w ciągu ostatnich 50 lat. Najtragiczniejszy wybuch epidemii w DRK w latach 2018-2020 pochłonął prawie 2300 ofiar śmiertelnych. (PAP)

mgp/ ap/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.05.2026 15:14

TAGI| DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, DYPLOMACJA, EPIDEMIA, ORGANIZACJE, PAP, UGANDA, WHO, ZDROWIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Komisja Europejska zaproponuje wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym | Komisja Europejska odblokuje łącznie 16,4 mld euro zamrożonych środków dla Węgier | WHO: Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola w DR Konga | Unia Afrykańska: 10 państw afrykańskich może zostać dotkniętych przez epidemię eboli | Polski system ochrony zdrowia działa jak organizm, który atakuje własne komórki
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 