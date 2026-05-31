Irlandia: Zlot Sullivanów i O'Sullivanów w hrabstwie Cork  

Ponad 1,8 tys. osób noszących nazwisko Sullivan lub O'Sullivan zebrało się w sobotę w hrabstwie Cork w Irlandii - poinformowali organizatorzy zlotu. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu.

"Z łączną liczbą 1848 osób klan O'Sullivan jest nowym rekordzistą świata, gratulacje!" - ogłosił organizator, którego cytuje AFP. Podkreślono, że wcześniej skrupulatnie policzono wszystkich uczestników zlotu, sprawdzono ich dokumenty tożsamości, by przedstawiciel Księgi Rekordów Guinnessa mógł wydać stosowny certyfikat. Zlot odbył się w szkoły podstawowej w miejscowości Castletownbere, w południowo-zachodniej Irlandii.

Poprzedni rekord należał do innego irlandzkiego rodu, Gallagherów i było to 1488 osób noszących to nazwisko, które w 2007 r. zgromadziły się w hrabstwie Donegal w północno-zachodniej Irlandii.

O'Sullivan i Sullivan to nazwiska popularne szczególnie w południowo-zachodniej Irlandii, a także wśród irlandzkiej diaspory w Ameryce Północnej. Według brytyjskiej bazy danych genealogicznej Forebears ponad 500 tys. osób na świecie nosi nazwisko Sullivan lub O'Sullivan, a większość z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych.(PAP)

piu/