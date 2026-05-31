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Kanada: Sprzedał trucizny ponad tysiącu osób

Kanada: Sprzedał trucizny ponad tysiącu osób  
FOTO:JOZEF WOLNY/GOSC NIEDZIELNY Kajdanki

Kanadyjczyk, który przyznał się do pomocy w 14 samobójstwach poprzez sprzedaż trucizny, mógł mieć udział w 147 przypadkach targnięcia się na życie na całym świecie - poinformował w sobotę publiczny nadawca CBC. Ze śledztwa stacji wynika, że mógł on wysłać co najmniej 1,2 tys. opakowań środka trującego.

Na podstawie dokumentów sądowych i rozmów z rodzinami dziennikarze CBC ustalili, że poza wcześniej znaną sprawą samobójstw w Wielkiej Brytanii spowodowanych truciznami kupionymi w internecie od byłego kucharza hotelowego, mogło dojść do łącznie przynajmniej 147 zgonów, w innych prowincjach Kanady, a także w Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Szwajcarii, USA i Włoszech. Już wcześniej dochodzenie trwało w Australii. Według policji mężczyzna mógł wysłać co najmniej 1,2 tys. opakowań trucizny do ponad 40 krajów. Według CBC tylko w USA miał sprzedać środek 431 osobom.

Zatrzymany dwa lata temu mężczyzna w piątek przyznał się podczas rozprawy w mieście Newmarket do pomocy w samobójstwie 14 osób w prowincji Ontario w latach 2021-2023. CBC podkreśliło, że prawdziwa liczba osób, którym Kanadyjczyk sprzedał w internecie truciznę, może nigdy nie być znana, ponieważ nie wszystkie przypadki zgłoszono policji. Jak dotąd mężczyźnie nie postawiono też nigdzie zarzutów, poza prowincją Ontario.

W śledztwie ustalono, że zatrzymany "był świadomy, że odbiorcy prawdopodobnie użyją tych produktów do popełnienia samobójstwa". Sąd wysłuchał m.in. nagrania rozmowy brytyjskiego dziennikarza, któremu mężczyzna powiedział że "w niczym nie pomaga, a tylko sprzedaje produkt", że społeczeństwo "nie akceptuje śmierci otwarcie", a on sam uważa się "za trochę bardziej oświeconego". Na pytanie dziennikarza, w ilu samobójstwach mógł mieć udział sprzedając truciznę, odpowiedział "wielu", a osoby z Wielkiej Brytanii mogły być wśród "częstych klientów".

Od 2023 r. i zatrzymania mężczyzny w Kanadzie, także w Wielkiej Brytanii trwało dochodzenie w sprawie zgonów osób, które w internecie kupowały trujące substancje od Kanadyjczyka. W Wielkiej Brytanii prokuratura zrezygnowała jednak z postawienia mu zarzutów, choć w przynajmniej 112 przypadkach podejrzewano, że mógł sprzedać truciznę. Według mediów uznano, że mężczyzna powinien być osądzony w Kanadzie za czyny popełnione w tym kraju.

Policja zatrzymała liczącego obecnie 60 lat mężczyznę na początku maja 2023 r. w Ontario, w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie dwóch zgonów. Podejrzewano go o to, że z wykorzystaniem wielu stron internetowych sprzedawał substancję używaną w przemyśle spożywczym, ale śmiertelną, gdy zostanie spożyta w większych dawkach. Mężczyzna miał doradzać jej zakup osobom, które chciały popełnić samobójstwo.

Jak poinformowały kanadyjskie media następną częścią postępowania w sądzie, która rozpocznie się 23 września, będzie przedstawienie dowodów istotnych dla określenia przez sąd wymiaru kary. Kodeks karny Kanady przewiduje za pomoc w samobójstwie karę do 14 lat więzienia.

Z Toronto Anna Lach(PAP)

lach/ piu/

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PAP |

dodane 31.05.2026 08:45

TAGI| KANADA, PAP, PRAWO, PROKURATURA, SAMOBÓJSTWO, SĄDOWNICTWO, WIELKA BRYTANIA, ŚLEDZTWO

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