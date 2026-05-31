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USA: Eksplozja meteorytu nad Nową Anglią

USA: Eksplozja meteorytu nad Nową Anglią  
Grażyna Myślińska /Foto Gość Zdjęcie ilustracyjne

Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który w sobotę po południu wstrząsnął budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA - poinformowały lokalne służby. Nikt nie ucierpiał; nie odnotowano też większych strat.

Według AP doniesienia mieszkańców Nowej Anglii o podwójnym huku i drżeniu budynków postawiły na nogi policję i służby, które próbowały ustalić źródło wstrząsów odczuwalnych w Massachusetts i Rhode Island. Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe poinformowało, że około 14.30 lokalnego czasu meteoryt o średnicy ok. metra wszedł w atmosferę na północ od Bostonu i wywołał grom dźwiękowy.

Koordynator programu obserwacji zjawisk świetlnych Robert Lunsford przekazał, że zgłoszenia w tej sprawie obejmowały obszar od Delaware po Montreal w Kanadzie. Świadkowie zjawiska wskazywali na podwójny huk, drżenie gruntu i jasną kulę ognia, która "wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie".

- Był to obiekt zdecydowanie większy niż typowa kula ognia, miał około jednego jarda średnicy - powiedział Lunsford. Dodał, że większość takich obiektów spala się przed dotarciem do powierzchni, a jeśli fragmenty przetrwały, mogły spaść do oceanu. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) potwierdziła, że sejsmografy nie zarejestrowały trzęsienia ziemi, choć zgłoszono odczuwalne drżenia.

Agencja informacyjna UPI przywołała wypowiedź meteorologa Erica Fishera, który potwierdził, że źródłem sobotniego huku w rejonie Bostonu był eksplodujący meteoryt. Meteorolog Danielle Noyes podkreśliła jednak, że ostateczne potwierdzenie, czy faktycznie był to meteoryt, należy do NASA i może wymagać odnalezienia szczątków. Stacja WBZ przypomniała, że prędkość z jaką meteoryty wchodzą w atmosferę (od 40 tys. do 257 tys. km/h) pozwala większym obiektom wytwarzać fale uderzeniowe o bardzo dużej sile.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

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PAP |

dodane 31.05.2026 08:40

TAGI| KATASTROFY, KOSMOS, LOTNICTWO, NAUKA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, USA, WYPADKI

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