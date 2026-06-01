info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Turcja: Normalizacja z Izraelem zależy od uznania Palestyny w granicach z 1967 roku
rss newsletter facebook twitter

Turcja: Normalizacja z Izraelem zależy od uznania Palestyny w granicach z 1967 roku

Mur oddzielajacy Izraela od terenów Zachodniego Brzegu w okolicach Betlejem  
Roman Koszowski /Foto Gość Mur oddzielajacy Izraela od terenów Zachodniego Brzegu w okolicach Betlejem

W tle żądania Stanów Zjednoczonych.

Normalizacja stosunków Turcji z Izraelem zależy od konkretnych kroków w kierunku rozwiązania dwupaństwowego, w tym uznania państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku - oznajmił szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan, cytowany przez dziennik "Hurriyet".

Fidan odpowiedział na propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa, aby więcej krajów regionu przystąpiło do Porozumień Abrahamowych, tzn. znormalizowało stosunki z Izraelem, stwierdzając, że stanowisko Turcji jest powiązane z zakończeniem wojny w Strefie Gazy i osiągnięciem trwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

Minister spraw zagranicznych Turcji stwierdził, że rozwiązanie kwestii palestyńskiej wzmocni też bezpieczeństwo Izraela i pozwoli krajom regionu na skuteczniejsze wspieranie go. Podkreślił, że trwała stabilność na Bliskim Wschodzie wymaga od wszystkich krajów wzajemnego poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa.

Zaznaczył, że stosunki między Ankarą a Tel Awiwem mogą wrócić do normy, jeśli Izrael zakończy działania militarne przeciwko Palestyńczykom i zezwoli na wjazd pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Zauważył, że przed wojną w Strefie Gazy wartość dwustronnej wymiany handlowej Turcji z Izraelem osiągnęła ok. 10 mld dolarów.

Od wybuchu walk w październiku 2023 roku Turcja podjęła kroki mające na celu ograniczenie handlu z Izraelem. W kwietniu ubiegłego roku Ankara zakazała eksportu ponad 1000 produktów do Izraela, a później wprowadziła całkowite zawieszenie eksportu, importu i handlu tranzytowego we wszystkich kategoriach.

Trump stwierdził w 25 maja, że po zakończeniu wojny z Iranem wszyscy partnerzy USA z Bliskiego Wschodu powinni "obowiązkowo" dołączyć do Porozumień Abrahamowych.

Poinformował, że w sobotniej rozmowie telefonicznej z przywódcami krajów regionu (Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Pakistanu, Turcji, Egiptu, Jordanii i Bahrajnu) powiedział im, że "przy całym wysiłku włożonym przez USA w próbę ułożenia tej niezwykle skomplikowanej układanki, obowiązkowe jest, aby wszystkie te kraje, jako minimum, jednocześnie podpisały Porozumienia Abrahamowe".

Porozumienia Abrahamowe to seria dwustronnych umów wynegocjowanych pod auspicjami USA za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, które doprowadziły do normalizacji stosunków dyplomatycznych między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi. Pierwsze z nich podpisano w 2020 r., a sygnatariuszami były Izrael oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, co uczyniło je trzecim i czwartym państwem arabskim, które oficjalnie uznały Izrael (po Egipcie w 1979 r. i Jordanii w 1994 r.).

Władze Turcji od lat wzywają do utworzenia niezależnej Palestyny w granicach z 1967 r., ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Izrael w wyniku tzw. wojny sześciodniowej z 1967 r. zajął należące wówczas do Syrii Wzgórza Golan, jordański Zachodni Brzeg, część Jerozolimy, okręg Gazy i półwysep Synaj, który w 1979 r. - na mocy egipsko-izraelskiego porozumienia pokojowego - wrócił do Egiptu. Niepodległa Palestyna miałaby obejmować Zachodni Brzeg i Strefę Gazy.

Jakub Bawołek

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.06.2026 08:31

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KONFLIKT, PALESTYŃCZYCY, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, TURCJA, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem | Liban: kraj stoi w obliczu "zaciekłej i godnej potępienia" agresji Izraela | Politico: Pentagon rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie potrzebne do ataku na Kubę | Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu | Krytyka zachowani izraelskiego ministra wobec aktywistów z flotylli dla Strefy Gazy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 