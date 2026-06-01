info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Wojska USA i Iranu informują o kolejnej wymianie uderzeń, mimo trwającego rozejmu
rss newsletter facebook twitter

Wojska USA i Iranu informują o kolejnej wymianie uderzeń, mimo trwającego rozejmu

Atakowany był m.in Kuwejt.

Mimo obowiązującego rozejmu, wojska USA i Iranu poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek o kolejnych wzajemnych atakach. Siły USA przeprowadziły "uderzenia w samoobronie" na cele wojskowe w południowej części Iranu - ogłosiło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Według komunikatu Dowództwa była to reakcja na "agresywne działania" Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 nad wodami międzynarodowymi. W odpowiedzi amerykańskie myśliwce uderzyły w obronę przeciwlotniczą, naziemny ośrodek kontroli i drony ofensywne.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła natomiast w poniedziałek rano, że przeprowadziła uderzenie na bazę lotniczą, wykorzystaną według tej formacji w amerykańskim ataku na Iran - przekazały irańskie media państwowe.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany. W niedzielę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi poinformował, że rozmowy pomiędzy jego krajem a USA trwają.

***

Armia Kuwejtu poinformowała w poniedziałek w komunikacie w mediach społecznościowych o odpieraniu "wrogiego ataku" z użyciem rakiet i dronów. Siły zbrojne nie podały, kto jest odpowiedzialny za ostrzał. To już drugi tego typu incydent zbrojny wymierzony w tę monarchię w Zatoce Perskiej w ciągu niespełna tygodnia.

"Ewentualne odgłosy eksplozji, które mogą być słyszalne, są wynikiem przechwytywania wrogich ataków przez nasze systemy obrony przeciwlotniczej" - oświadczył sztab generalny armii Kuwejtu w serwisie X. W wojskowym komunikacie nie sprecyzowano, z jakiego kierunku wystrzelono pociski i bezzałogowce.

Wojsko zaapelowało do wszystkich mieszkańców o zachowanie spokoju i bezwzględne przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wydawanych przez właściwe władze państwowe.

Czwartkowy, bardzo podobny atak na terytorium Kuwejtu przypisano Iranowi. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył wówczas, że celem uderzenia była amerykańska baza wojskowa. Działania te miały stanowić bezpośredni odwet za wcześniejsze ataki zbrojne Stanów Zjednoczonych, które zostały przeprowadzone na terytorium Islamskiej Republiki Iranu. Sytuacja bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie pozostaje wysoce niestabilna.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Od 8 kwietnia w konflikcie obowiązuje zawieszenie broni. 

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.06.2026 06:47

TAGI| IRAN, PAP, USA, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem | Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem | Liban: kraj stoi w obliczu "zaciekłej i godnej potępienia" agresji Izraela | Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie: Amerykańskie i irańskie uderzenia w nocy | Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 