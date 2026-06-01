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Kierowcy pod lupą od 3 czerwca. Nowy system kar ma drastycznie ukrócić brawurę i łamanie przepisów na polskich drogach

Kierowcy pod lupą od 3 czerwca. Nowy system kar ma drastycznie ukrócić brawurę i łamanie przepisów na polskich drogach  
unsplash

Obecna nowelizacja kodeksu drogowego stawia barierę nieodpowiedzialnym zachowaniom, eliminując możliwość redukcji punktów karnych za najcięższe wykroczenia - przekazał PAP rzecznik ITS Mikołaj Krupiński. Dodał, że od środy nie będzie można usunąć punktów m.in. za rażące przekroczenie prędkości .

Jak przekazał Krupiński, w środę wejdą przepisy, które zmieniają m.in. system dyscyplinowania kierowców. Dodał, że najważniejszą zmianą, z perspektywy kierowców, jest reforma kursów reedukacyjnych.

- Od 3 czerwca punkty karne za najgroźniejsze przewinienia, takie jak np. jazda pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych - nie będą usuwane. Oznacza to brak możliwości ich zredukowania podczas szkolenia w WORD-zie - zauważył Krupiński.

Zwrócił również uwagę na zaostrzenie taryfikatora za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole przewidziano 10 punktów karnych, a jeżeli podczas takiej jazdy dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów za spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Oznacza to, że jeden nieodpowiedzialny manewr może kosztować nawet 22 punkty karne, co może oznaczać niemal natychmiastową utratę prawa jazdy. Limit punktów karnych wynosi bowiem 24 punkty, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok - 20 punktów.

- To czytelna przesłanka. Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje. Samo wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa brawurowej jazdy to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca rażąco przekracza prędkość i naraża życie innych, to musi liczyć się nie tylko z utratą uprawnień, ale nawet z karą więzienia - poinformowała Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Ekspertka dodała, że analizy ITS pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.

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PAP |

dodane 01.06.2026 07:38

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DROGI, ITS, PAP, POLICJA, PRZESTĘPCZOŚĆ, UTRUDNIENIA, WYPADKI

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