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Liban: kraj stoi w obliczu "zaciekłej i godnej potępienia" agresji Izraela

Dymy po wybuchach nad południowym Libanem  
ATEF SAFADI /PAP/EPA Dymy po wybuchach nad południowym Libanem

Iran naciska na Hezbollah, aby zaostrzył walkę z Izraelem.

Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył w poniedziałek na platformie X, że jego kraj stoi w obliczu "zaciekłej i godnej potępienia izraelskiej agresji".  W ostatnich dniach Izrael nasilił ofensywę przeciwko proirańskiemu libańskiemu Hezbollahowi. Aoun zadeklarował też, że będzie "pracować nad położeniem kresu cierpieniom narodu libańskiego w ogóle, a ludności południa (kraju) w szczególności".

Na prośbę Francji Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w poniedziałek na nadzwyczajnej sesji w sprawie Libanu.

W niedzielę armia Izraela, walcząca z siłami Hezbollahu - szyickiej organizacji terrorystycznej wspieranej przez Iran, zdobyła zbudowaną w czasach wypraw krzyżowych historyczną twierdzę, zamek Beaufort, w południowym Libanie. Ma ona znaczenie symboliczne oraz strategiczne, ponieważ ze względu na położenie na wzgórzu pozwala kontrolować położone niżej tereny. Premier Izraela Benjamin Netanjahu określił zdobycie twierdzy jako "istotny punkt zwrotny" w konflikcie.

W ostatnich dniach armia izraelska zintensyfikowała uderzenia na pozycje Hezbollahu. Organizacja, która od dekad sprawowała faktyczną kontrolę nad południem kraju, zaatakowała Izrael w pierwszych dniach marca, wciągając Liban w wojnę USA i Izraela z Iranem. Władze Izraela deklarują, że obecne nasilenie ofensywy jest reakcją na coraz częstsze ataki dronów Hezbollahu, który codziennie atakuje północną część Izraela i izraelskie wojska w południowym Libanie. Zawieszenie broni ogłoszone w połowie kwietnia w dużej mierze upadło, a Hezbollah ograniczył swoje ataki do północnego Izraela - zauważył portal Times of Israel.

Amerykański Axios podał w poniedziałek, że Iran naciska na Hezbollah, aby zaostrzył walkę z Izraelem. Dzięki temu Teheran miałby uzyskać przewagę w rozmowach z USA - napisał portal, powołując się na libańskiego urzędnika.

Przed tygodniem szef dyplomacji USA Marco Rubio oświadczył, że Izrael podobnie jak każde inne państwo zawsze będzie miał prawo do obrony. "A zatem jeśli Hezbollah przygotowuje się do wystrzelenia pocisków lub wystrzeli pociski przeciwko Izraelowi, Izrael ma prawo do odwetu" - powiedział dziennikarzom.

Od redakcji Wiara.pl

Tylko kto wyznaczy granice między tym, co jest prawem do obrony a co agresją? Czy związana z agresją budowa nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu jest obroną? Czy jest nią to, co wydarzyło się i ciągle dzieje się w Gazie? A szerzej: czy wojny sprzed lat, po atakach na World Trade Center były wojnami obronnymi? Czy wojna Rosji z Ukrainą też jest, jak twierdzą Rosjanie, wojną obronną?

***

Premier Benjamin Netanjahu nakazał w poniedziałek ataki na "cele terrorystyczne" położone w południowej dzielnicy Bejrutu, Ad-Dahii, uznawanej za bastion wspieranego przez Iran Hezbollahu - poinformowała kancelaria izraelskiego premiera.

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PAP |

dodane 01.06.2026 11:43

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, LIBAN, PAP, PREZYDENT, USA, WOJNA

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