info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » BBN: gen. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
rss newsletter facebook twitter

BBN: gen. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

BBN: gen. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Gen. Ireneusz Nowak

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego - przekazał szef BBN Bartosz Grodecki. Do tej pory stanowisko to pełnił gen. Maciej Klisz, który najprawdopodobniej trafi do dowództwa NATO w Brunssum.

"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - napisał Grodecki w poniedziałek na X.

Zapowiedział, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktu mianowania gen. Nowakowi. "Gratuluję Panu Generałowi i życzę sukcesów na nowym, kluczowym stanowisku!" - zwrócił się do nowego Dowódcy Operacyjnego.

Gen. Nowak zastąpi na stanowisku gen. Macieja Klisza. W lipcu polski generał ma objąć prestiżową funkcję szefa sztabu połączonego dowództwa NATO - JFC Brunssum w Holandii.

Nowy polski F-35 i jego potencjalni przeciwnicy. Rozmowa z dowódcą polskich Sił Powietrznych

GN 35/2024 DODANE 29.08.2024 AKTUALIZACJA 30.08.2024

Nowy polski F-35 i jego potencjalni przeciwnicy. Rozmowa z dowódcą polskich Sił Powietrznych

– W trudnej sytuacji Polski F-35 to samolot idealny. A jego ewentualny rywal Su-57 to propagandowa wydmuszka – mówi inspektor (czyli dowódca) polskich Sił Powietrznych gen. dyw. Ireneusz Nowak. »

więcej »

Informację, że to właśnie gen. Klisz stanie na czele NATO-wskiego dowództwa, potwierdził po południu we wpisie na X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jutro na mój wniosek gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak zostanie mianowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ta zmiana wiąże się z planowanym awansem dotychczasowego dowódcy gen. broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum" - napisał szef MON.

Dowódca Operacyjny RSZ to jeden z trzech - obok szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Generalnego RSZ - najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim; to jedno z tych stanowisk w wojsku, którego obsadzenie wymaga zgody akceptacji zarówno ze strony MON i premiera, jak i prezydenta. Dowódca Operacyjny odpowiada on m.in. za bieżące dowodzenie np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą. Od 2023 roku funkcję tę pełni gen. Maciej Klisz.

Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak to jeden z najbardziej doświadczonych oficerów polskiego lotnictwa wojskowego. Jest pilotem myśliwców, który m.in. brał udział we wdrażaniu w Siłach Powietrznych myśliwców F-16.

W przeszłości był m.in. dowódcą klucza myśliwców, a następnie szefem szkolenia eskadry, szefem sztabu eskadry, dowódcą eskadry, dowódcą grupy działań lotniczych, szefem oddziału lotnictwa taktycznego, dowódcą bazy lotniczej, zastępcą dowódcy i wreszcie dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Ukończył m.in. studia dowódczo - sztabowe w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. W 2023 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej; ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, z czego ponad 2500 na samolotach F-16. Na początku 2022 r. został wyznaczony stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych; na tym stanowisku brał m.in. udział we wdrażaniu do Sił Powietrznych zamówionych w Korei Płd. lekkich samolotów FA-50 oraz amerykańskich samolotów 5. generacji F-35. Pierwsze samoloty F-35 dotarły do Polski 22 maja; gen. Nowak za sterami F-16 brał udział w honorowej eskorcie lądujących w bazie w Łasku samolotów.

Od października 2025 roku gen. Nowak pełni funkcję zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ, odpowiadającego m.in. za wyposażenie i szkolenie wojska.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego gen. Nowak zastąpi gen. Klisza, który pełni tę funkcję od października 2023 roku. Wcześniej gen. Klisz pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Przed służbą w WOT gen. Klisz był oficerem Wojsk Specjalnych, pełnił m.in. funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca; służył także w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego gen. Klisz spotkał się z bezprecedensowymi wyzwaniami - m.in. to on odpowiadał za reakcję polskich i sojuszniczych wojsk na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ub.r., a także za regularne działania polskiego lotnictwa w reakcji na rosyjskie naloty na Ukrainę.

W obszarze jego odpowiedzialności jest także operacja ochrony bałtyckiej infrastruktury krytycznej Marynarki Wojennej, operacja Podlasie, w ramach której wojsko wspiera Straż Graniczną i Policję na granicy z Białorusią, operacja Horyzont, w której wojsko wspiera ochronę kluczowej infrastruktury kolejowej, a także wszystkie polskie kontyngenty za granicą - w tym np. w Libanie, Iraku, na Łotwie, w Turcji czy Rumunii.

„F-35 nie jest oferowany wszystkim chętnym”. Rozmowa z gen. Ireneuszem Nowakiem

GN 22/2026 DODANE 28.05.2026 AKTUALIZACJA 28.05.2026

„F-35 nie jest oferowany wszystkim chętnym”. Rozmowa z gen. Ireneuszem Nowakiem

Czy jest tak dobry, jak o nim mówią? Odpowiada gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.06.2026 18:55

TAGI| BBN, MON, NATO, OBRONNOŚĆ, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
„F-35 nie jest oferowany wszystkim chętnym”. Rozmowa z gen. Ireneuszem Nowakiem | Nowy polski F-35 i jego potencjalni przeciwnicy. Rozmowa z dowódcą polskich Sił Powietrznych | Nawrocki: w normalnym państwie byłyby dymisje | Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego | Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 