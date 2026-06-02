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AfD idzie po władzę w Niemczech? Prawicowa partia prowadzi w sondażu, CDU z najgorszym wynikiem od 2021 r.

AfD idzie po władzę w Niemczech? Prawicowa partia prowadzi w sondażu, CDU z najgorszym wynikiem od 2021 r.  
Roman Koszowski /Foto Gość

Blok niemieckiej chadecji CDU/CSU zanotował najgorszy wynik w sondażach od listopada 2021 r. - 21 proc., podczas gdy prawicowo-populistyczna AfD prowadzi z 27 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek badania instytutu Forsa. Liberałowie z FDP po raz pierwszy od lutego przekroczyli próg 5 proc.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji RTL i ntv poparcie dla chadeków spadło o jeden punkt procentowy w porównaniu z badaniem przeprowadzonym tydzień wcześniej.

Na kolejnych miejscach za AfD i CDU/CSU uplasowali się Zieloni (15 proc.), którzy wyprzedzili socjaldemokratyczną SPD (12 proc.) i Lewicę (11 proc.).

Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyliby jeszcze liberałowie z FDP. Nowo wybrany szef partii Wolfgang Kubicki określił ten wynik na platformie X mianem "efektu FDP". Jak zauważa "Die Welt", interpretacja ta budzi jednak wątpliwości: sondaż przeprowadzono między 26 maja a 1 czerwca, a zjazd partii, na którym wybrano nowe władze, odbył się dopiero 30 maja. Ponadto instytut Insa w równolegle przeprowadzonym badaniu dla tabloidu "Bild" szacuje poparcie dla FDP na zaledwie 3,5 proc.

Z badania wynika, że zaledwie 13 proc. ankietowanych jest zadowolonych z pracy kanclerza Friedricha Merza. Tylko 16 proc. wierzy, że uda mu się przeprowadzić zapowiadane reformy systemów ochrony zdrowia, emerytalnego i opieki długoterminowej. Złe nastroje odzwierciedla również niskie zaufanie do partii koalicji rządzącej. 12 proc. badanych uważa CDU/CSU za kompetentną formację, a jedynie 5 proc. ma takie zdanie o SPD.

Od kilku tygodni poparcie dla AfD utrzymuje się na rekordowym poziomie, pozwalając partii na prowadzenie w sondażach. Jednocześnie niezadowolenie z pracy rządu i samego kanclerza systematycznie rośnie. Część ekspertów ocenia, że Niemcy są maksymalnie niezadowoleni z rządu Merza, na czym korzysta przede wszystkim AfD jako najsilniejsza partia opozycyjna.

We wrześniu odbędą się wybory do parlamentów Berlina, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W dwóch ostatnich wschodnich landach poparcie dla AfD sięga około 40 proc., co daje partii szansę na historyczny wynik.

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PAP |

dodane 02.06.2026 18:39

TAGI| NIEMCY, PAP, PARTIE, RZĄD, WYBORY

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