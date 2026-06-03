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Leon XIV w Hiszpanii. Papież jedzie tam, gdzie wiara wciąż wychodzi na ulice

Leon XIV w Hiszpanii. Papież jedzie tam, gdzie wiara wciąż wychodzi na ulice  
Vatican Media Procesja ku czci Matki Bożej z Almudeny (Virgen de la Almudena), która jest patronką Madrytu.

Od Sagrady Familii po port na Gran Canarii. Czwarta zagraniczna podróż Leona XIV będzie nie tylko wizytą duszpasterską, ale także głosem w sprawach, które dziś dzielą Europę: migracji, pokoju, nowych technologii i miejsca chrześcijaństwa w coraz bardziej zsekularyzowanym społeczeństwie.

Tematy, które Papież podejmie w swoich 22 przemówieniach oraz spotkaniach w Hiszpanii, to m.in pokój, rozbrojenie, jedność, młodzież, kultura, nowe technologie, migracje, a także zachęta skierowana do Kościoła, który ma jeszcze wiele do powiedzenia na różnych poziomach.

Wielka podróż i liczne spotkania

„Nie ma co ukrywać, oczekiwanie jest ogromne" – rozpoczął Matteo Bruni podczas prezentacji programu i szczegółów pielgrzymki Papieża do Hiszpanii.

W podróży, która odbędzie się w dniach 6–12 czerwca, Papież odwiedzi miasta i regiony, pokonując w sumie około 2500 kilometrów. Spodziewanych jest w sumie pół miliona wiernych, którzy spotkają Leona XIV podczas różnych wydarzeń.

Dyrektor Biura Prasowego wskazał na wielokulturowe tradycje Hiszpanii, a także na tradycję intelektualną Hiszpanii, w tym na szkołę w Salamance, gdzie w XVI wieku spotkały się teologia scholastyczna i prawo międzynarodowe, dając początek refleksji nad prawami człowieka i godnością osoby.

Hiszpania jest także ojczyzną wielkich świętych, takich jak Jan od Krzyża i Teresa z Ávili, których myśl – jak zauważył – pozostaje profetycznie aktualna wobec współczesnych wyzwań.

Tematy podróży

W Hiszpanii Ojciec Święty spotka się z przedstawicielami Kościoła i instytucji publicznych, a także z tysiącami młodych ludzi, rodzin oraz osobistości ze świata sportu, kultury i rozrywki.

Dialog między Kościołem, polityką i kulturą jako narzędziami przezwyciężania polaryzacji oraz refleksja nad postępem technologicznym i ludzkim - również w świetle encykliki Magnifica Humanitas - będą głównymi osiami 23 wystąpień Papieża w Hiszpanii, obejmujących przemówienia, pozdrowienia i homilie.

Jednym z kluczowych tematów będzie pokój i kwestia rozbrojenia.

Głos Kościoła

Wizyta Ojca Świętego ma być także impulsem impulsem dla Kościoła w Hiszpanii, który może w pełni uczestniczyć w debacie publicznej jako jej konstruktywny element - stwierdził dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Wspomniał również o kwestii obrony „każdego życia, zwłaszcza gdy jest najbardziej kruche". Do tego obszaru należy także dramatyczne zjawisko migracji, które osiągnie szczególne znaczenie podczas wizyty Papieża w portach Wysp Kanaryjskich - miejscu w ostatnich latach naznaczonym tragediami ludzkimi i rodzinnymi, związanymi z tysiącami przybywających migrantów tzw. szlakiem atlantyckim.

Na Wyspach Kanaryjskich Papież pozna historie migrantów, wysiłek ich przyjmowania, ale zobaczy także miejsce misjonarzy i świętych, którzy stąd wyruszali, by nieść Ewangelię światu.

Spotkanie z ludem i jego wiarą

Wcześniej jednak będą Madryt i Barcelona oraz Sagrada Familia z jej głęboką symboliką wiary. Papież odwiedzi tę bazylikę w setną rocznicę śmierci Gaudíego - 10 czerwca.

Leon XIV - wskazał Bruni - udaje się do społeczeństwa silnie zsekularyzowanego, ale jednocześnie mającego głęboko zakorzenioną tradycję chrześcijańską, obecną nadal w odniesieniach kulturowych i nie tylko.

To będzie również spotkanie z wiarą ludu, wciąż związanego z tradycjami religijnymi, takimi jak procesje (Papież weźmie udział w procesji Bożego Ciała w niedzielę 7 czerwca), który „nie zamyka się w kościołach, ale idzie ulicami".

Nie jest to - jak podkreślono, nawiązując do znanego określenia papieża Franciszka - „wiara-muzeum", lecz „wiara płodna dla przyszłości".

Dużą rolę odegra także młodzież Hiszpanii i świata. Do niej – jak zaznaczył Matteo Bruni – skierowane zostanie „słowo pełne treści, które pozwoli wspólnie wyobrażać przyszłość; w czasie ludzi silnych Kościół powinien angażować się w rodzenie ludzi świętych".

Między instytucjami, miejscami solidarności i symbolami atlantyckich granic

Oprócz treści, cenne będą także obrazy z podróży Papieża po Hiszpanii: w Pałacu Królewskim i w Kongresie Deputowanych, w hali Movistar Arena oraz na stadionie Bernabéu w Madrycie; w opactwie Montserrat oraz w Sagrada Familia, gdzie Papież zainauguruje Wieżę Jezusa - kulminację architektonicznego dzieła - udzielając błogosławieństwa ludowi oraz uczestnicząc w pokazie świateł i fajerwerków.

W programie znajduje się także wizyta w porcie Arguineguín na Gran Canarii, przez lata określanym jako „muelle de la vergüenza" („port wstydu") z powodu warunków skrajnej niepewności i przeludnienia tysięcy migrantów pochodzących głównie z Afryki Zachodniej.

Jednym z pierwszych punktów wizyty Ojca Świętego będą odwiedziny w ośrodku „Cedia 24 Horas", zajmującym się przyjmowaniem i towarzyszeniem osobom w trudnej sytuacji oraz osobom bezdomnym w dzielnicy Lucero.

źródło: Vatican News

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VATICANNEWS.VA |

dodane 03.06.2026 18:34

TAGI| HISZPANIA, LEON XIV, PAPIEŻ, PIELGRZYMKA, PODRÓŻ APOSTOLSKA

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