Papież Leon XIV w obchodzoną w czwartek w wielu krajach uroczystość Bożego Ciała w przesłaniu na platformie X podkreślił, że w obliczu wykluczenia, izolacji i uzależnień, jakie wywołują nowe sieci ekonomiczne i technologiczne, Kościół pielęgnuje więzi i przywraca głos tym, którzy są niewidoczni.

Na oficjalnym profilu Pontifex na X opublikowane zostały następujące słowa Leona XIV: "Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby".

W drugim wpisie są słowa: "Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się, ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia".

"W Eucharystii ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy jego członkami, jego ciałem. Jesteśmy w nim braćmi i siostrami. I w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno: ŤIn Illo uno unumť" - dodał papież.

W niedzielę, w drugim dniu wizyty w Hiszpanii, Leon XIV będzie przewodniczyć po mszy w Madrycie procesji z okazji uroczystości Bożego Ciała.