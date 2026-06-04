Leon XIV w dzień, gdy wiele krajów obchodzi Boże Ciało.
Papież Leon XIV w obchodzoną w czwartek w wielu krajach uroczystość Bożego Ciała w przesłaniu na platformie X podkreślił, że w obliczu wykluczenia, izolacji i uzależnień, jakie wywołują nowe sieci ekonomiczne i technologiczne, Kościół pielęgnuje więzi i przywraca głos tym, którzy są niewidoczni.
Na oficjalnym profilu Pontifex na X opublikowane zostały następujące słowa Leona XIV: "Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby".
W drugim wpisie są słowa: "Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się, ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia".
"W Eucharystii ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy jego członkami, jego ciałem. Jesteśmy w nim braćmi i siostrami. I w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno: ŤIn Illo uno unumť" - dodał papież.
W niedzielę, w drugim dniu wizyty w Hiszpanii, Leon XIV będzie przewodniczyć po mszy w Madrycie procesji z okazji uroczystości Bożego Ciała.
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