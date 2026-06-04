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Szefowie firm AI apelują o ustawę chroniącą przed jej wykorzystaniem do broni biologicznej

Sztuczna inteligencja  
ThisIsEngineering /Pexels Sztuczna inteligencja

Czy da się to zatrzymać?

Czołowie postacie z branży sztucznej inteligencji, w tym szefowie OpenAI, Anthropic i Google DeepMind, wspólnie zaapelowali do Kongresu o uchwalenie ustawy nakładającej obowiązek weryfikacji zamówień na syntetyczne DNA i RNA, które mogą posłużyć do stworzenia broni biologicznej.

W opublikowanym liście otwartym - podpisanym m.in. przez szefa firmy Anthropic, która stworzyła model Claude, Dario Amodei, szefa OpenAI Sam Altmana i dyrektora Google DeepMind Demisa Hassabisa oraz przedstawicieli Mety i Microsoftu - sygnatariusze ostrzegają, że systemy sztucznej inteligencji rozwijają się tak szybko, iż "bariery wiedzy, które historycznie uniemożliwiały podmiotom o wrogich zamiarach pozyskanie broni biologicznej, mogą ulec istotnemu osłabieniu".

Autorzy listu postulują, by firmy sprzedające syntetyczne kwasy nukleinowe (DNA i RNA) były zobowiązane do weryfikacji zamówień pod kątem potencjalnie niebezpiecznych kombinacji genetycznych oraz sprawdzania tożsamości i wiarygodności zamawiających. Obecnie takie kontrole mają charakter dobrowolny lub dotyczą wyłącznie podmiotów korzystających z federalnego finansowania.

Jak zauważa "Wall Street Journal", apel zbiegł się z podpisaniem przez prezydenta Donalda Trumpa we wtorek rozporządzenia dotyczącego nadzoru nad modelami AI i cyberbezpieczeństwa, co stanowi pewną zmianę kursu wobec dotychczasowego podejścia administracji do sztucznej inteligencji, opartego na deregulacji nastawieniu na wygranie rywalizacji na tym polu z Chinami. Ostateczny kształt tego rozporządzenia został jednak złagodzony pod względem wymogów wobec sprawdzania bezpieczeństwa modeli AI, co miało być skutkiem m.in. interwencji gigantów technologicznych takich jak Meta.

Mimo to Sam Altman spotkał się w środę z urzędnikami Białego Domu i kongresmenami, by omówić propozycję OpenAI dotyczącą surowszych wymogów dla twórców modeli AI - pisze "WSJ".

Gazeta zwraca uwagę, że Trump wcześniej uchylił rozporządzenie Joego Bidena, które ustanowiło ramy weryfikacji syntezy genowej. Biały Dom zapowiedział własne wytyczne, lecz dotychczas ich nie opublikował, deklarując jedynie "zaangażowanie w równoważenie innowacji i bezpieczeństwa". Zwolennicy regulacji ustawowej argumentują, że rozporządzenia wykonawcze są niewystarczające, bo nie obejmują wszystkich nabywców syntetycznych DNA.

Przeciwnicy regulacji ustawowych twierdzą, że ustalenie, które kombinacje kwasów nukleinowych uważa się za niebezpieczne, jest subiektywne i ostrzegają, że koszty przestrzegania przepisów mogą zaszkodzić nowym firmom.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

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PAP |

dodane 04.06.2026 17:48

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, INFORMATYKA, NAUKA, PAP, PARLAMENT, TECHNOLOGIE, USA, UZBROJENIE, WOJSKO

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