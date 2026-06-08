"Rz": Geriatria w Polsce leży odłogiem  

W zaledwie co szóstym powiecie są wydzielone łóżka szpitalne dla starszych pacjentów. A społeczeństwo szybko się starzeje i w 2060 r. co drugi Polak może mieć powyżej 60 lat - napisała poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Geriatria w Polsce leży odłogiem".
Gazeta podała, że w 2024 r. w Polsce pracowało 559 lekarzy ze specjalizacją geriatrii.
"W starzejącym się polskim społeczeństwie na 100 tys. mieszkańców przypada 1,5 geriatry. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to 3,3 lekarza, a w Szwecji - 4. - Geriatria nie cieszy się szczególną popularnością, zwłaszcza wśród młodego pokolenia medyków" - przyznał w rozmowie z dziennikiem konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Targowski.
Dodał jednak, że na szczęście liczba lekarzy geriatrów nie maleje; sukcesywnie, choć w niewielkim stopniu, rośnie.
"Rzeczpospolita" podała, że w latach 2019-24 przybyło 79 pracujących lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii; to wzrost o 16 proc. - wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia. Gazeta przypomniała, że mimo to nie wszyscy pacjenci geriatryczni mogą liczyć na opiekę, a przybywa ich w szybszym tempie niż lekarzy z taką specjalizacją.
W 2025 r. funkcjonowały w Polsce 74 oddziały i 116 poradni geriatrycznych, a dostęp do opieki geriatrycznej na terenie kraju różni się w zależności od regionu - wynika z materiału "Rz" i rozmowy z profesorem.
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