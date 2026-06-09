Głos Episkopatu nie ma wpływu na podstawę programową edukacji zdrowotnej - powiedziała szefowa MEN Barbara Nowacka. Zwróciła uwagę, że w ramach Konkordatu lekcje religii odbywają się w oparciu o zatwierdzoną przez Kościół podstawę. - Ja się nie wtrącam do religii, proszę nie wtrącać się do reszty - stwierdziła.

W piątek 22 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt nowego brzmienia podstawy programowej edukacji zdrowotnej. Wyodrębniono z niej zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego. Zgodnie z zapowiedziami resortu od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów, ale o ich udziale w zajęciach z edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego decydować będą rodzice lub sami pełnoletni uczniowie.

W odpowiedzi na to 27 maja Komisja Wychowania Katolickiego KEP wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że "seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia". Oceniła, że "wyłączenie edukacji seksualnej z obowiązkowych treści podstawy programowej edukacji zdrowotnej nie rozwiązuje problemu".

- Od samego początku Episkopat robi potworne zamieszanie i potworną szkodę wokół edukacji zdrowotnej - powiedziała we wtorek szefowa MEN na antenie Radia Zet.

- Biskupi najpierw mieli problem, że w ogóle jest zdrowie seksualne, a teraz chcą, żeby zdrowie seksualne na przedmiocie edukacja zdrowotna było w innym aspekcie niż to sobie wyobrażają biskupi - dodała.

Mówiąc o obserwowanym w społeczeństwie kryzysie zdrowia psychicznego i chorobach cywilizacyjnych, w tym uzależnieniach od telefonów, wzrostu uzależnień od nikotyny, od alkoholu - także w dorosłej populacji, szefowa MEN zaakcentowała znaczenie edukacji zdrowotnej.

Zwróciła uwagę, że w ramach Konkordatu, lekcje religii odbywają się w oparciu o zatwierdzoną przez Kościół katolicki w Polsce podstawę programową.

- Szanowni biskupi, jeśli chcecie, żeby podstawa programowa uwzględniała seksualność człowieka w aspekcie życia rodziny, to macie do tego pełną dowolność i autonomię przy podstawie programowej z religii - oświadczyła Nowacka.

Zaznaczyła, że "to działa w dwie strony".

- Głos Episkopatu jest interesującym głosem w dyskusji; szkoda, że tak agresywnym. Natomiast nie ma on wpływu na kształt podstawy programowej z edukacji zdrowotnej - powiedziała Nowacka.

Jak podkreśliła, "ja się nie wtrącam do religii, proszę nie wtrącać się do całej reszty".

Dopytywana, czym będzie różniła się podstawa programowa edukacji zdrowotnej obowiązkowej od nieobowiązkowej, powiedziała, że "w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w przedmiocie edukacja zdrowotna będzie komponent dotyczący dojrzewania, natomiast kwestie dotyczące najwrażliwszych obszarów, które mogłyby budzić obawy części rodziców będą w przedmiocie nieobowiązkowym".

- Mycie zębów, pożytek z ruchu, dbanie o swoje zdrowie, profilaktyka, szczepienia będą w przedmiocie obowiązkowym, zaś zdrowie seksualne w przedmiocie nieobowiązkowym. Ale na przykład dojrzewanie albo poród będą oczywiście częścią obowiązkową - zapowiedziała szefowa MEN.

Edukacja zdrowotna została wprowadzona do szkół 1 września 2025 r., zastępując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym jest nieobowiązkowa. O udziale uczniów z zajęciach decydują rodzice.W projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, który także trafił do konsultacji publicznych zaproponowano, by od nowego roku szkolnego już jako przedmiot obowiązkowy, MEN proponuje by edukacja zdrowotna, tak jak obecnie, była realizowana w szkołach podstawowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z klas IV-VIII, w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata.