Zarząd Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, po rekomendacji Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez dotychczasowego Prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, o. Stanisława Tasiemskiego OP i mianował nowym prezesem KAI o. Michała Bortnika OSPPE, dotychczasowego rzecznika Jasnej Góry.
Nowy prezes KAI obejmie swoje obowiązki z dniem 1 lipca 2026 roku. O. Tasiemski będzie nadal członkiem Zarządu KAI. Biskupi biorący udział w 405 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski podziękowali o. Stanisławowi Tasiemskiemu za dotychczasowe kierowanie KAI.
O. Michał Bortnik OSPPE, ur. 11 września 1975 r. w Sulęcinie, wstąpił do Zakonu Paulinów w 1994 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 2001 r. na Jasnej Górze. Jest magistrem teologii w zakresie bioetyki.
Po święceniach pracował duszpastersko w Częstochowie, a następnie w Niemczech, gdzie pełnił funkcje wikariusza, proboszcza, przeora klasztoru oraz ekonoma prowincji paulinów. W latach 2009–2011 był proboszczem parafii św. Józefa w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii.
Po powrocie do Polski pracował w Kurii Generalnej Paulinów jako sekretarz generała zakonu. W latach 2014–2023 był zastępcą kustosza Jasnej Góry, odpowiadając m.in. za przygotowanie sanktuarium do Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w 2016 r.
Od 2022 r. jest kapelanem społecznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W tym samym roku został rzecznikiem Jasnej Góry oraz wydawcą transmisji Mszy św. dla TVP. Od sierpnia 2023 r. pełni funkcję dyrektora Biura Prasowego i rzecznika Jasnej Góry.
Niemal w tym samym czasie w Belgradzie w Serbii oraz w Hiszpanii, od Madrytu po Teneryfę, dało się zaobserwować intensywne i poruszające świadectwo wiary. Stało się to punktem wyjścia do refleksji nad żywotnością wiary, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń
Msza św., ale i koncerty, świadectwa, a nawet konkurs z nagrodami – to wszystko znalazło się w programie 27. Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (PKRD) przy Radiu Maryja na Jasną Górę. Z najmłodszymi zaśpiewali zespół Małe TGD oraz bp Antoni Długosz. Biskup sprawował Eucharystię z udziałem dzieci. Hasło pielgrzymki to: „Jestem uczniem i misjonarzem Pana Jezusa”. Mali pielgrzymi dziękowali za kończący się rok szkolny i modlili się o opiekę Maryi na czas wakacji.
Zainaugurowała ją intencja modlitewna dotycząca kwestii ochrony życia.
Kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla świętych.
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- Spore wyzwanie logistyczne - mówi ks. Tomasz Koprianiuk.
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Pozdrowienia dla Polaków mieszkających w Kazachstanie przekazał na ręce metropolity Astany abp. Tomasza Pety Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. W liście odczytanym w sanktuarium w Oziornoje, podczas uroczystości z okazji 90. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zapewnił mieszkających tam rodaków o pamięci, modlitwie i duchowej bliskości. Podczas uroczystości poświęcono Pomnik Wdzięczności Polaków dla Narodu Kazachskiego.
Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego - podała w sobotę rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Leonida Kuczmy "Ukraina" Darka Olifer. Jego następca Wiktor Juszczenko również podjął decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.