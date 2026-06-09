Zarząd Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, po rekomendacji Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez dotychczasowego Prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, o. Stanisława Tasiemskiego OP i mianował nowym prezesem KAI o. Michała Bortnika OSPPE, dotychczasowego rzecznika Jasnej Góry.

Nowy prezes KAI obejmie swoje obowiązki z dniem 1 lipca 2026 roku. O. Tasiemski będzie nadal członkiem Zarządu KAI. Biskupi biorący udział w 405 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski podziękowali o. Stanisławowi Tasiemskiemu za dotychczasowe kierowanie KAI.

O. Michał Bortnik OSPPE, ur. 11 września 1975 r. w Sulęcinie, wstąpił do Zakonu Paulinów w 1994 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 2001 r. na Jasnej Górze. Jest magistrem teologii w zakresie bioetyki.

Po święceniach pracował duszpastersko w Częstochowie, a następnie w Niemczech, gdzie pełnił funkcje wikariusza, proboszcza, przeora klasztoru oraz ekonoma prowincji paulinów. W latach 2009–2011 był proboszczem parafii św. Józefa w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii.

Po powrocie do Polski pracował w Kurii Generalnej Paulinów jako sekretarz generała zakonu. W latach 2014–2023 był zastępcą kustosza Jasnej Góry, odpowiadając m.in. za przygotowanie sanktuarium do Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w 2016 r.

Od 2022 r. jest kapelanem społecznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W tym samym roku został rzecznikiem Jasnej Góry oraz wydawcą transmisji Mszy św. dla TVP. Od sierpnia 2023 r. pełni funkcję dyrektora Biura Prasowego i rzecznika Jasnej Góry.