info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież w Barcelonie: Świadczcie o jedności za cenę wyrzeczeń
rss newsletter facebook twitter

Papież w Barcelonie: Świadczcie o jedności za cenę wyrzeczeń

Papież w Barcelonie: Świadczcie o jedności za cenę wyrzeczeń  
Vatican Media Leon XIV w katedrze w Barcelonie

Do pielęgnowania jedności w świecie spolaryzowanym oraz wnoszenia atmosfery rodzinnej i braterskiej w parafiach, miejscach pracy i każdej przestrzeni życia wezwał Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu w Barcelonie. Po przybyciu do katalońskiego miasta modlił się południową Liturgią Godzin w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii - informuje Vatican News.

Po przybyciu z Madrytu Papież w Barcelonie rozpoczął drugi etap swojej siedmiodniowej podróży apostolskiej do Hiszpanii. W miejscowej katedrze Leon XIV modlił się Liturgią Godzin oraz oddał cześć Krzyżowi i nawiedził grób św. Eulalii.

W przemówieniu do zebranych wskazał na przesłanie papieża Franciszka z okazji inauguracji Wieży Maryi w Bazylice Sagrada Familia w grudniu 2022 roku. Wzywał on wówczas Katalończyków, by nigdy nie przestali „smakować i wspominać tej miłości wybrania, która została rozlana i będzie obficie rozlewana w waszych sercach” oraz nigdy nie gasili „ognia, który uczyni was odważnymi głosicielami Ewangelii”.

Papież dodał, że tamte słowa wskazują klimat rodzinny, który wszyscy są wezwani szerzyć w swoich środowiskach, rodzinach, parafiach, miejscach pracy i formacji, w instytucjach kurialnych oraz w każdej innej przestrzeni życia.

Nawiązując natomiast do przemówienia Jana Pawła II w Barcelonie w listopadzie 1982 r. Leon XIV wskazał na cnotę chrześcijańskiego braterstwa, pielęgnowanego w barcelońskiej wspólnocie, o którym mówił Papież Polak.

„W jego słowach odnajdujemy oblicza tak wielu braci i sióstr, którzy pośród was poświęcali się i nadal poświęcają budowaniu harmonii i komunii ponad wszelkimi polaryzacjami” – wskazał Leon XIV, zachęcając do pielęgnowania braterstwa i działania na rzecz bliźniego.

Ojciec Święty przypomniał, że wszyscy wierzący są członkami mistycznego Ciała Chrystusa i każdy pełni odrębne, lecz ważne zadanie, dzięki łasce udzielonej każdemu „według miary daru Chrystusowego”.

„To Duch sprawia, że jako części jednej żywej struktury jesteśmy pobudzani nie tylko do tego, by bez reszty poświęcać się tam, gdzie wzywa nas Opatrzność, ale także do tego, by czynić to zgodnie z Bożymi planami, w posłuszeństwie i zaufaniu” – wskazał Leon XIV.

I dodał, że tak jak w ciele istnieją członki silniejsze i słabsze, jedne widoczne i pełniące funkcje dostrzegalne na zewnątrz, a inne ukryte, działające od wewnątrz – często nieustannie i wykonujące funkcje życiowe, choć nikt nawet ich nie zauważa – tak samo jest między nami. I chociaż jest wiele misji, przesłanie pozostaje to samo: w bogactwie otrzymanych darów jesteśmy silni, ponieważ jesteśmy zjednoczeni, a jesteśmy zjednoczeni, ponieważ ożywia nas ten sam Duch – Duch Chrystusa, Duch komunii dla zbawienia wszystkich.

Nie pozwolić zniszczyć jedności

„Dlatego ważne jest, aby każdy z nas nie pozwolił, by cokolwiek niszczyło jedność, którą Bóg nas obdarzył i którą dzień po dniu prowadzi ku pełni” – zaznaczył Ojciec Święty. Dodał, że Barcelona i jej mieszkańcy mają więc szczególne powołanie i odpowiedzialność, by z pomocą Boga stawać się budowniczymi jedności.

Papież zachęcił, by - poruszeni nauczaniem św. Augustyna i zachęceni przykładem św. Eulalii - być w świecie rozdartym przez wojny i podziały, w społeczeństwie coraz bardziej rozbitym i indywidualistycznym, „męczennikami”, czyli świadkami i prorokami jedności, gościnności, zgody i pokoju – nawet za cenę wyrzeczeń i ofiar.

Wojciech Rogacin 

„Benvingut”, Ojcze Święty. Barcelona między wiarą a sekularyzacją

VATICANNEWS.VA DODANE 09.06.2026 AKTUALIZACJA 09.06.2026

„Benvingut”, Ojcze Święty. Barcelona między wiarą a sekularyzacją

Barcelona wita dziś Leona XIV słowem „Benvingut” – „witaj” – wypisanym po katalońsku na błękitnych płótnach rozwieszonych przy głównych alejach miasta. Papież rozpoczyna kataloński etap podróży apostolskiej do Hiszpanii po trwającym od soboty pobycie w Madrycie. Dziś w Barcelonie Papież będzie modlił się Liturgią Godzin w katedrze i spotka się z młodymi podczas wieczornego czuwania na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuïc. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 09.06.2026 14:06

TAGI| BARCELONA, HISZPANIA, LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
„Benvingut”, Ojcze Święty. Barcelona między wiarą a sekularyzacją | Papież: W tych dniach Madryt się zmienił, ludzie spotkali Jezusa | Leon XIV: AI wciąż uważa, że papież Franciszek rządzi | 80 tys. ludzi na Santiago Bernabéu na spotkaniu kończącym pobyt papieża w Madrycie | Leon XIV do polityków: Broń nie zbuduje pokoju, a większość nie decyduje o godności człowieka
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Ważniejszy od wróbla

ks. Leszek Smoliński

Ważniejszy od wróbla

Wróbel – mały, niepozorny ptak, którego często nawet nie zauważamy.

Na grzyby…

Maria Sołowiej

Na grzyby…

„Idziemy dzisiaj do lasu?”- pyta Alusia. „A kościół dzisiaj jest?” – to kolejne pytanie. Hmm…

Jak w symfonii

Andrzej Macura

Jak w symfonii

Jednotonowość bywa piękna, ale...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przebudzenie chrześcijańskiej Europy

Przebudzenie chrześcijańskiej Europy

Niemal w tym samym czasie w Belgradzie w Serbii oraz w Hiszpanii, od Madrytu po Teneryfę, dało się zaobserwować intensywne i poruszające świadectwo wiary. Stało się to punktem wyjścia do refleksji nad żywotnością wiary, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń

Jasna Góra: Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych

Jasna Góra: Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych

Msza św., ale i koncerty, świadectwa, a nawet konkurs z nagrodami – to wszystko znalazło się w programie 27. Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (PKRD) przy Radiu Maryja na Jasną Górę. Z najmłodszymi zaśpiewali zespół Małe TGD oraz bp Antoni Długosz. Biskup sprawował Eucharystię z udziałem dzieci. Hasło pielgrzymki to: „Jestem uczniem i misjonarzem Pana Jezusa”. Mali pielgrzymi dziękowali za kończący się rok szkolny i modlili się o opiekę Maryi na czas wakacji.

Francuscy biskupi ogłosili ogólnonarodową nowennę

Francuscy biskupi ogłosili ogólnonarodową nowennę

Zainaugurowała ją intencja modlitewna dotycząca kwestii ochrony życia.

Papież: Wszyscy możemy kontemplować

Papież: Wszyscy możemy kontemplować

Kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla świętych.

Abp Szewczuk: Ukraińcy uważają dziś Polaków za swoich braci i przyjaciół

Abp Szewczuk: Ukraińcy uważają dziś Polaków za swoich braci i przyjaciół

"Odwołanie się do bohaterskiej historii ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej przeciwko sowieckiej dominacji nie ma absolutnie żadnego antypolskiego wydźwięku."

W. Brytania: W poniedziałek premier poda się do dymisji?

W. Brytania: W poniedziałek premier poda się do dymisji?

Przedstawiciele rządu zaprzeczają.

Zabraknie biletów na Światowe Dni Młodzieży?

Zabraknie biletów na Światowe Dni Młodzieży?

- Spore wyzwanie logistyczne - mówi ks. Tomasz Koprianiuk.

Gdybym mogła przeżyć to jeszcze raz, nie zastanawiałabym się ani chwili!

Gdybym mogła przeżyć to jeszcze raz, nie zastanawiałabym się ani chwili!

„To było niesamowite!"

Papież beatyfikuje s. Samulowską w Gietrzwałdzie?

Papież beatyfikuje s. Samulowską w Gietrzwałdzie?

Abp Górzyński: To możliwe.

Na mundialu noc pełna emocji - są bohaterowie i antybohaterowie

Na mundialu noc pełna emocji - są bohaterowie i antybohaterowie

Jedni świętowali życiowy sukces, inni schodzili do szatni ze spuszczonymi głowami - ta noc na mundialu pełna była skrajnych emocji.

List Przewodniczącego KEP na 90. rocznicę deportacji Polaków do Kazachstanu

List Przewodniczącego KEP na 90. rocznicę deportacji Polaków do Kazachstanu

Pozdrowienia dla Polaków mieszkających w Kazachstanie przekazał na ręce metropolity Astany abp. Tomasza Pety Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. W liście odczytanym w sanktuarium w Oziornoje, podczas uroczystości z okazji 90. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zapewnił mieszkających tam rodaków o pamięci, modlitwie i duchowej bliskości. Podczas uroczystości poświęcono Pomnik Wdzięczności Polaków dla Narodu Kazachskiego.

Byli prezydenci Kuczma i Juszczenko zrzekli się Orderu Orła Białego

Byli prezydenci Kuczma i Juszczenko zrzekli się Orderu Orła Białego

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego - podała w sobotę rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Leonida Kuczmy "Ukraina" Darka Olifer. Jego następca Wiktor Juszczenko również podjął decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
29°C Niedziela
wieczór
24°C Poniedziałek
noc
20°C Poniedziałek
rano
24°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 