Papież w Barcelonie: Świadczcie o jedności za cenę wyrzeczeń  

Do pielęgnowania jedności w świecie spolaryzowanym oraz wnoszenia atmosfery rodzinnej i braterskiej w parafiach, miejscach pracy i każdej przestrzeni życia wezwał Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu w Barcelonie. Po przybyciu do katalońskiego miasta modlił się południową Liturgią Godzin w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii - informuje Vatican News.

Po przybyciu z Madrytu Papież w Barcelonie rozpoczął drugi etap swojej siedmiodniowej podróży apostolskiej do Hiszpanii. W miejscowej katedrze Leon XIV modlił się Liturgią Godzin oraz oddał cześć Krzyżowi i nawiedził grób św. Eulalii.

W przemówieniu do zebranych wskazał na przesłanie papieża Franciszka z okazji inauguracji Wieży Maryi w Bazylice Sagrada Familia w grudniu 2022 roku. Wzywał on wówczas Katalończyków, by nigdy nie przestali „smakować i wspominać tej miłości wybrania, która została rozlana i będzie obficie rozlewana w waszych sercach” oraz nigdy nie gasili „ognia, który uczyni was odważnymi głosicielami Ewangelii”.

Papież dodał, że tamte słowa wskazują klimat rodzinny, który wszyscy są wezwani szerzyć w swoich środowiskach, rodzinach, parafiach, miejscach pracy i formacji, w instytucjach kurialnych oraz w każdej innej przestrzeni życia.

Nawiązując natomiast do przemówienia Jana Pawła II w Barcelonie w listopadzie 1982 r. Leon XIV wskazał na cnotę chrześcijańskiego braterstwa, pielęgnowanego w barcelońskiej wspólnocie, o którym mówił Papież Polak.

„W jego słowach odnajdujemy oblicza tak wielu braci i sióstr, którzy pośród was poświęcali się i nadal poświęcają budowaniu harmonii i komunii ponad wszelkimi polaryzacjami” – wskazał Leon XIV, zachęcając do pielęgnowania braterstwa i działania na rzecz bliźniego.

Ojciec Święty przypomniał, że wszyscy wierzący są członkami mistycznego Ciała Chrystusa i każdy pełni odrębne, lecz ważne zadanie, dzięki łasce udzielonej każdemu „według miary daru Chrystusowego”.

„To Duch sprawia, że jako części jednej żywej struktury jesteśmy pobudzani nie tylko do tego, by bez reszty poświęcać się tam, gdzie wzywa nas Opatrzność, ale także do tego, by czynić to zgodnie z Bożymi planami, w posłuszeństwie i zaufaniu” – wskazał Leon XIV.

I dodał, że tak jak w ciele istnieją członki silniejsze i słabsze, jedne widoczne i pełniące funkcje dostrzegalne na zewnątrz, a inne ukryte, działające od wewnątrz – często nieustannie i wykonujące funkcje życiowe, choć nikt nawet ich nie zauważa – tak samo jest między nami. I chociaż jest wiele misji, przesłanie pozostaje to samo: w bogactwie otrzymanych darów jesteśmy silni, ponieważ jesteśmy zjednoczeni, a jesteśmy zjednoczeni, ponieważ ożywia nas ten sam Duch – Duch Chrystusa, Duch komunii dla zbawienia wszystkich.

Nie pozwolić zniszczyć jedności

„Dlatego ważne jest, aby każdy z nas nie pozwolił, by cokolwiek niszczyło jedność, którą Bóg nas obdarzył i którą dzień po dniu prowadzi ku pełni” – zaznaczył Ojciec Święty. Dodał, że Barcelona i jej mieszkańcy mają więc szczególne powołanie i odpowiedzialność, by z pomocą Boga stawać się budowniczymi jedności.

Papież zachęcił, by - poruszeni nauczaniem św. Augustyna i zachęceni przykładem św. Eulalii - być w świecie rozdartym przez wojny i podziały, w społeczeństwie coraz bardziej rozbitym i indywidualistycznym, „męczennikami”, czyli świadkami i prorokami jedności, gościnności, zgody i pokoju – nawet za cenę wyrzeczeń i ofiar.

Wojciech Rogacin