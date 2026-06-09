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Kościół szykuje plan działania na czas kryzysów. Powstanie instrukcja dla wszystkich diecezji

Kościół szykuje plan działania na czas kryzysów. Powstanie instrukcja dla wszystkich diecezji  
BP KEP 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski odbywa się w Łomży.

Jak mają postępować parafie i diecezje w czasie wojny, klęsk żywiołowych czy masowych migracji? Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje kompleksowe wytyczne dla Kościoła na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Powstaje specjalne vademecum oraz system koordynacji działań, opracowywany we współpracy z administracją rządową.

Kościół w Polsce pracuje nad stworzeniem jednolitego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Chodzi o przygotowanie struktur kościelnych do działania w razie klęsk żywiołowych, katastrof, masowych migracji czy zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym. Temat był jednym z punktów obrad trwającego w Łomży 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Jak poinformował KAI zastępca sekretarza generalnego KEP ks. Jarosław Mrówczyński, powołany przez sekretarza generalnego Episkopatu zespół ds. bezpieczeństwa na czas kryzysu i wojny przygotowuje obecnie zestaw praktycznych wytycznych dla diecezji oraz program szkoleń dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Odpowiedź na prośbę rządu

Prace nad dokumentami rozpoczęły się po rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej, które zwróciły się do Episkopatu z propozycją współpracy w zakresie ochrony ludności. W działania zaangażowane zostało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialne między innymi za zabezpieczenie zabytków.

Zespół powołany przez bp. Marka Marczaka skupia przedstawicieli resortów, Caritas Polska, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zgromadzeń zakonnych i Sekretariatu KEP. Jego zadaniem jest określenie, w jaki sposób struktury kościelne mogą wspierać państwo podczas nadzwyczajnych wydarzeń.

– Kościół dysponuje siecią Caritas, doświadczeniem i zapleczem, które wielokrotnie sprawdziły się podczas sytuacji kryzysowych, choćby w czasie powodzi. Musimy jednak pamiętać, że nie może on wyręczać państwa w jego podstawowych obowiązkach związanych z ochroną ludności – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.

Vademecum dla parafii i diecezji

Jednym z najważniejszych efektów prac ma być specjalne vademecum dla administratorów jednostek kościelnych. Dokument będzie zawierał zarówno praktyczne wskazówki organizacyjne, jak i zalecenia duszpasterskie dotyczące funkcjonowania Kościoła w warunkach kryzysowych.

Znajdą się w nim między innymi wytyczne dotyczące organizowania pomocy, prowadzenia duszpasterstwa kryzysowego, zabezpieczenia Najświętszego Sakramentu czy postępowania podczas liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Przy opracowywaniu zaleceń wykorzystywane są doświadczenia Kościoła na Ukrainie oraz zagraniczne materiały instruktażowe.

Szkolenia i diecezjalni koordynatorzy

Jesienią w Warszawie odbędzie się ogólnopolskie szkolenie dla delegatów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa kulturowego. Biskupi zostali już poproszeni o wskazanie takich osób w swoich diecezjach.

Zdaniem ks. Mrówczyńskiego naturalnymi kandydatami do pełnienia tej funkcji są przedstawiciele Caritas, którzy posiadają zarówno doświadczenie praktyczne, jak i odpowiednią osobowość prawną umożliwiającą realizację projektów pomocowych.

Planowane rozwiązania mają mieć charakter dobrowolny i uwzględniać lokalną specyfikę. Innych przygotowań wymagają bowiem diecezje położone przy wschodniej granicy Polski, a innych te znajdujące się na zachodzie kraju.

„To nie przygotowania do wojny”

Przedstawiciel Sekretariatu KEP zaznacza, że celem inicjatywy jest uporządkowanie działań oraz uniknięcie organizacyjnego i medialnego chaosu w sytuacjach zagrożenia.

– Kościół nie przygotowuje się do wojny. Odpowiada na prośby strony rządowej i chce wspierać działania państwa zgodnie ze swoją misją niesienia pomocy ludziom – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.

Jak dodał, odpowiedzialność za ochronę ludności pozostaje po stronie państwa, natomiast Kościół deklaruje gotowość do współpracy w zakresie swoich kompetencji i możliwości.

Temat współpracy państwa i Kościoła w sytuacjach kryzysowych pojawił się już podczas marcowego spotkania biskupów z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Wówczas rozmawiano o możliwościach wspólnego działania na rzecz pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi zagrożeniami.

Po spotkaniu przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC zapewnił o gotowości Kościoła do dialogu z władzami państwowymi we wszystkich sprawach służących dobru obywateli, przy zachowaniu wzajemnej autonomii i poszanowaniu praw osób wierzących.

źródło: KAI /kb

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GOSC.PL |

dodane 09.06.2026 16:08

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, KEP, ŁOMŻA

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