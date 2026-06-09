Jak mają postępować parafie i diecezje w czasie wojny, klęsk żywiołowych czy masowych migracji? Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje kompleksowe wytyczne dla Kościoła na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Powstaje specjalne vademecum oraz system koordynacji działań, opracowywany we współpracy z administracją rządową.
Kościół w Polsce pracuje nad stworzeniem jednolitego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Chodzi o przygotowanie struktur kościelnych do działania w razie klęsk żywiołowych, katastrof, masowych migracji czy zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym. Temat był jednym z punktów obrad trwającego w Łomży 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Jak poinformował KAI zastępca sekretarza generalnego KEP ks. Jarosław Mrówczyński, powołany przez sekretarza generalnego Episkopatu zespół ds. bezpieczeństwa na czas kryzysu i wojny przygotowuje obecnie zestaw praktycznych wytycznych dla diecezji oraz program szkoleń dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Odpowiedź na prośbę rządu
Prace nad dokumentami rozpoczęły się po rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej, które zwróciły się do Episkopatu z propozycją współpracy w zakresie ochrony ludności. W działania zaangażowane zostało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialne między innymi za zabezpieczenie zabytków.
Zespół powołany przez bp. Marka Marczaka skupia przedstawicieli resortów, Caritas Polska, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zgromadzeń zakonnych i Sekretariatu KEP. Jego zadaniem jest określenie, w jaki sposób struktury kościelne mogą wspierać państwo podczas nadzwyczajnych wydarzeń.
– Kościół dysponuje siecią Caritas, doświadczeniem i zapleczem, które wielokrotnie sprawdziły się podczas sytuacji kryzysowych, choćby w czasie powodzi. Musimy jednak pamiętać, że nie może on wyręczać państwa w jego podstawowych obowiązkach związanych z ochroną ludności – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.
Vademecum dla parafii i diecezji
Jednym z najważniejszych efektów prac ma być specjalne vademecum dla administratorów jednostek kościelnych. Dokument będzie zawierał zarówno praktyczne wskazówki organizacyjne, jak i zalecenia duszpasterskie dotyczące funkcjonowania Kościoła w warunkach kryzysowych.
Znajdą się w nim między innymi wytyczne dotyczące organizowania pomocy, prowadzenia duszpasterstwa kryzysowego, zabezpieczenia Najświętszego Sakramentu czy postępowania podczas liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Przy opracowywaniu zaleceń wykorzystywane są doświadczenia Kościoła na Ukrainie oraz zagraniczne materiały instruktażowe.
Szkolenia i diecezjalni koordynatorzy
Jesienią w Warszawie odbędzie się ogólnopolskie szkolenie dla delegatów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa kulturowego. Biskupi zostali już poproszeni o wskazanie takich osób w swoich diecezjach.
Zdaniem ks. Mrówczyńskiego naturalnymi kandydatami do pełnienia tej funkcji są przedstawiciele Caritas, którzy posiadają zarówno doświadczenie praktyczne, jak i odpowiednią osobowość prawną umożliwiającą realizację projektów pomocowych.
Planowane rozwiązania mają mieć charakter dobrowolny i uwzględniać lokalną specyfikę. Innych przygotowań wymagają bowiem diecezje położone przy wschodniej granicy Polski, a innych te znajdujące się na zachodzie kraju.
„To nie przygotowania do wojny”
Przedstawiciel Sekretariatu KEP zaznacza, że celem inicjatywy jest uporządkowanie działań oraz uniknięcie organizacyjnego i medialnego chaosu w sytuacjach zagrożenia.
– Kościół nie przygotowuje się do wojny. Odpowiada na prośby strony rządowej i chce wspierać działania państwa zgodnie ze swoją misją niesienia pomocy ludziom – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.
Jak dodał, odpowiedzialność za ochronę ludności pozostaje po stronie państwa, natomiast Kościół deklaruje gotowość do współpracy w zakresie swoich kompetencji i możliwości.
Temat współpracy państwa i Kościoła w sytuacjach kryzysowych pojawił się już podczas marcowego spotkania biskupów z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Wówczas rozmawiano o możliwościach wspólnego działania na rzecz pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi zagrożeniami.
Po spotkaniu przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC zapewnił o gotowości Kościoła do dialogu z władzami państwowymi we wszystkich sprawach służących dobru obywateli, przy zachowaniu wzajemnej autonomii i poszanowaniu praw osób wierzących.
źródło: KAI /kb
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