Jak mają postępować parafie i diecezje w czasie wojny, klęsk żywiołowych czy masowych migracji? Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje kompleksowe wytyczne dla Kościoła na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Powstaje specjalne vademecum oraz system koordynacji działań, opracowywany we współpracy z administracją rządową.

Kościół w Polsce pracuje nad stworzeniem jednolitego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Chodzi o przygotowanie struktur kościelnych do działania w razie klęsk żywiołowych, katastrof, masowych migracji czy zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym. Temat był jednym z punktów obrad trwającego w Łomży 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Jak poinformował KAI zastępca sekretarza generalnego KEP ks. Jarosław Mrówczyński, powołany przez sekretarza generalnego Episkopatu zespół ds. bezpieczeństwa na czas kryzysu i wojny przygotowuje obecnie zestaw praktycznych wytycznych dla diecezji oraz program szkoleń dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Odpowiedź na prośbę rządu

Prace nad dokumentami rozpoczęły się po rozmowach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej, które zwróciły się do Episkopatu z propozycją współpracy w zakresie ochrony ludności. W działania zaangażowane zostało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialne między innymi za zabezpieczenie zabytków.

Zespół powołany przez bp. Marka Marczaka skupia przedstawicieli resortów, Caritas Polska, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zgromadzeń zakonnych i Sekretariatu KEP. Jego zadaniem jest określenie, w jaki sposób struktury kościelne mogą wspierać państwo podczas nadzwyczajnych wydarzeń.

– Kościół dysponuje siecią Caritas, doświadczeniem i zapleczem, które wielokrotnie sprawdziły się podczas sytuacji kryzysowych, choćby w czasie powodzi. Musimy jednak pamiętać, że nie może on wyręczać państwa w jego podstawowych obowiązkach związanych z ochroną ludności – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.

Vademecum dla parafii i diecezji

Jednym z najważniejszych efektów prac ma być specjalne vademecum dla administratorów jednostek kościelnych. Dokument będzie zawierał zarówno praktyczne wskazówki organizacyjne, jak i zalecenia duszpasterskie dotyczące funkcjonowania Kościoła w warunkach kryzysowych.

Znajdą się w nim między innymi wytyczne dotyczące organizowania pomocy, prowadzenia duszpasterstwa kryzysowego, zabezpieczenia Najświętszego Sakramentu czy postępowania podczas liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Przy opracowywaniu zaleceń wykorzystywane są doświadczenia Kościoła na Ukrainie oraz zagraniczne materiały instruktażowe.

Szkolenia i diecezjalni koordynatorzy

Jesienią w Warszawie odbędzie się ogólnopolskie szkolenie dla delegatów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa kulturowego. Biskupi zostali już poproszeni o wskazanie takich osób w swoich diecezjach.

Zdaniem ks. Mrówczyńskiego naturalnymi kandydatami do pełnienia tej funkcji są przedstawiciele Caritas, którzy posiadają zarówno doświadczenie praktyczne, jak i odpowiednią osobowość prawną umożliwiającą realizację projektów pomocowych.

Planowane rozwiązania mają mieć charakter dobrowolny i uwzględniać lokalną specyfikę. Innych przygotowań wymagają bowiem diecezje położone przy wschodniej granicy Polski, a innych te znajdujące się na zachodzie kraju.

„To nie przygotowania do wojny”

Przedstawiciel Sekretariatu KEP zaznacza, że celem inicjatywy jest uporządkowanie działań oraz uniknięcie organizacyjnego i medialnego chaosu w sytuacjach zagrożenia.

– Kościół nie przygotowuje się do wojny. Odpowiada na prośby strony rządowej i chce wspierać działania państwa zgodnie ze swoją misją niesienia pomocy ludziom – podkreślił ks. Jarosław Mrówczyński.

Jak dodał, odpowiedzialność za ochronę ludności pozostaje po stronie państwa, natomiast Kościół deklaruje gotowość do współpracy w zakresie swoich kompetencji i możliwości.

Temat współpracy państwa i Kościoła w sytuacjach kryzysowych pojawił się już podczas marcowego spotkania biskupów z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Wówczas rozmawiano o możliwościach wspólnego działania na rzecz pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi zagrożeniami.

Po spotkaniu przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC zapewnił o gotowości Kościoła do dialogu z władzami państwowymi we wszystkich sprawach służących dobru obywateli, przy zachowaniu wzajemnej autonomii i poszanowaniu praw osób wierzących.

źródło: KAI /kb