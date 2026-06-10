info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "PB": Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku nowych aut
rss newsletter facebook twitter

"PB": Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku nowych aut

Niebawem prym będą wiodły auta z Chin?  
Roman Koszowski /Foto Gość Niebawem prym będą wiodły auta z Chin?

Dystans cenowy chińczyków zwiększył się o 25 proc.

Producenci z Państwa Środka mocno atakują rynek nowych samochodów w Polsce. Jedną z przewag konkurencyjnych jest cena. W pół roku dystans cenowy chińczyków zwiększył się o 25 proc. - pisze w środę "Puls Biznesu".

Średnia cena ofertowa chińskich aut w Polsce utrzymuje się od grudnia 2024 r. na poziomie ok. 120 tys. zł brutto. To jednak tylko pozorna stabilizacja. Cytowany przez "PB" Kamil Makula, prezes Superauto.pl, zaznacza, że ceny najdłużej obecnych modeli spadły średnio o 5 proc. Auta stają się relatywnie tańsze, ponieważ rośnie ich jakość, standard wyposażenia i liczba marek (w Polsce działa ich ok. 20, oferując 80-100 modeli).

W okresie styczeń-maj br. udział chińskich pojazdów w rejestracjach nowych aut osobowych osiągnął blisko 13 proc. (około 32 tys. szt.), a w samym maju wyniósł 15 proc. Kluczowy segment (59 proc. oferty) to auta kompaktowe i SUV-y w cenie 100-140 tys. zł. Rośnie udział pojazdów powyżej 180 tys. zł (wzrost z 1 proc. do 11 proc.), maleje zaś segment budżetowy poniżej 100 tys. zł. - czytamy w "PB".

Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w rozmowie z "PB" wskazuje, że ekspansja tych producentów opiera się na budowaniu skali, agresywnej polityce cenowej i szybkim poszerzaniu oferty. Wzrosty rejestracji rok do roku są olbrzymie - BYD to aż 224 proc., Omoda 132 proc., Jaecoo 35 proc. i MG 31proc. Zdaniem Drzewieckiego realne jest osiągnięcie 20 proc. udziału w polskim rynku, choć barierą mogą być kwestie logistyczne i serwisowe.

Jak wyjaśnia Oskar Jedliński z Superauto.pl, chiński model jest średnio o 25 tys. zł tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. Pół roku wcześniej różnica wynosiła 20 tys. zł, co oznacza pogłębianie się przewagi cenowej mimo reakcji konkurencji.

Od redakcji Wiara.pl

Cena ceną, ale jeśli chodzi o możlliwe kłopoty związane z użytkowaniem

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.06.2026 16:58

TAGI| "PULS BIZNESU", CHINY, MOTORYZACJA, PAP, PRZEGLĄD PRASY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Filipiny: Władze wezwały Chiny do usunięcia platformy ze spornej ławicy Scarborough | "GW": Niemcy zwrócą zrabowane dobra | "Rz": Geriatria w Polsce leży odłogiem | Putin: Nie widzę powodu, by spotykać się z Zełenskim | Kapiński dla "DGP": gratulowali mi też starzy sędziowie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spektakl? Misterium?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Spektakl? Misterium?

Na marginesie ceremonii poświęcenia najwyższej wieży Sagrady Familii.

Fascynujące przed nami czasy

Andrzej Macura

Fascynujące przed nami czasy

Nie, oczywiście nie znam szczegółów. Gdy jednak świat się zmienia...

Przepis

Katarzyna Solecka

Przepis

Pewne zaległości można nadrobić. Naprostować pewne sytuacje.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Leon XIV: Pan zapyta, czy w migrantach zobaczyliśmy Chrystusa

Leon XIV: Pan zapyta, czy w migrantach zobaczyliśmy Chrystusa

Następca Piotra, noszący Pierścień Rybaka, nie może się odwrócić od nabrzeży morskich naznaczonych tragedią osób migrujących – to przesłanie Leona XIV na wyspie Gran Canaria, miejscu przybywania tysięcy migrantów z Afryki. Dramat tysięcy ludzi, którzy nie są liczbami, ale mogliby być naszą rodziną, jest rachunkiem sumienia dla krajów pochodzenia, ale też dla Europy. Ocean nie może stać się cmentarzem – podkreślił Papież.

Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu

Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu.

Trwają poszukiwania ofiar Rzezi Wołyńskiej, ekshumacje jeszcze w tym roku

Trwają poszukiwania ofiar Rzezi Wołyńskiej, ekshumacje jeszcze w tym roku

Ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu odbędą się jeszcze w tym roku - powiedział PAP ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.

Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.

„Jeśli chcemy pomagać skutecznie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, musimy stale przekształcać i udoskonalać nasze modele pomocy” – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. Z raportu organizacji wynika, że w 2025 r. Caritas pomogła ponad 1,1 mln osób w Polsce i za granicą. Wartość programów zagranicznych przekroczyła 52 mln zł.

Biskupi po spotkaniu w Łomży: Katecheza, "Amoris Laetitia" i Komisja do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego

Biskupi po spotkaniu w Łomży: Katecheza, "Amoris Laetitia" i Komisja do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego

Recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją niezależnych ekspertów, a także lekcje religii w szkole i edukacja zdrowotna – to główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce od 8 do 10 czerwca 2026 roku w Łomży.

Sytuacja znów się zaognia

Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii

To odpowiedź na ataki amerykańskie.

W indyjskim Kaszmirze

Indie: Dzietność spadła poniżej progu reprodukcji

Indie to najludniejszy kraj świata.

Leon XIV w Sagrada Família: Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny

Leon XIV w Sagrada Família: Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny

Piękno tej świątyni zachęca nas, abyśmy coraz bardziej uczyli się od naszego Mistrza i Pana sztuki życia według Jego Ewangelii - mówił Leon XIV w homilii podczas Mszy św. w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Ostrzegł, że wiary w Jezusa nie da się pogodzić z wojną, zabijaniem niewinnych ani odwróceniem się od człowieka, który cierpi. Po Mszy św. Papież pobłogosławił wieżę Jezusa Chrystusa.

W kolejce po jedzenie w Strefie Gazy

Próbuje ukryć odpowiedzialność za zbrodnie

Tureckie władze o słowach Netanjahu wobec Erdogana.

Słuchacze

Aż połowę studentów cechuje negatywna emocjonalność

... i wycofanie z relacji społecznych.

Oddać? Nie oddać?

Coraz mniej Polaków uważa, że długi należy oddawać

Obecnie twierdzi tak 88 proc., zaś w ub. r. odsetek ten wynosił 91 proc.

W południowym Libanie nie widać końca działań wojennych

Ataki Izraela na Syrię i Liban stanowią także zagrożenie dla Turcji

Nigdy nie pozwolimy Izraelowi zrealizować swojego planu Ziemi Obiecanej - zaznaczył Erdogan.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Piątek
rano
19°C Piątek
dzień
20°C Piątek
wieczór
16°C Sobota
noc
wiecej »
 