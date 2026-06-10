info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zarobki nie będą już taką tajemnicą
rss newsletter facebook twitter

Zarobki nie będą już taką tajemnicą

Na co wystarczy?  
Roman Koszowski /Foto Gość Na co wystarczy?

Pracodawcy nie będą mogli zabronić pracownikom informowania o swoim wynagrodzeniu.

Po wejściu w życie przepisów unijnej dyrektywy pracodawcy będą musieli przyjrzeć się wzorom umów i zrezygnować z rozwiązań, które zabraniają pracownikom mówić o swoim wynagrodzeniu - powiedziała w środę w Studiu PAP ekspertka prawa pracy dr Monika Wieczorek.

Do 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE mają obowiązek implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. To tzw. dyrektywa gender pay gap.

Radca prawny dr Monika Wieczorek w Studiu PAP zaznaczyła, że Polska nie przyjęła jeszcze w pełni zapisów dyrektywy, mimo że 24 grudnia 2025 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca jawności płac w ogłoszeniach o pracę.

- Pracodawcy na podstawie tych przepisów mają obowiązek poinformowania kandydatów do pracy przed zawarciem umowy o pracę o wysokości wynagrodzenia, jakie będą otrzymywać. (...) Ponadto w trakcie procesu rekrutacyjnego kandydata lub kandydatki zabronione jest pytanie o to, jakie ostatnio otrzymywał wynagrodzenie - wskazała Wieczorek.

- Muszę jednak zdementować informacje, że w ogłoszeniach o pracę jest obowiązek podawania widełek wynagrodzeń. Pracodawca może przesunąć te informacje nawet na chwilę przed zawarciem umowy o pracę, co spotyka się społecznie z dużym niezadowoleniem - zaznaczyła ekspertka.

Przypomniała, że przepisy te nie realizują jednak głównych założeń unijnej dyrektywy, którą Polska powinna wdrożyć do 7 czerwca. - Nie zrobiliśmy tego jako kraj członkowski Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy w tym osamotnieni. (...) Ostatnio, właśnie 7 czerwca, kiedy te przepisy w całej Europie powinny być implementowane, zrobiła to Słowacja. Myślę, że Europa nie poradziła sobie z wdrożeniem tej dyrektywy - stwierdziła Wieczorek.

Ekspertka wskazała też na mity związane z przepisami dotyczącymi jawności płac. Podkreśliła, że po zmianach - wbrew niektórym opiniom - pracownik nie będzie mógł poznać, ile zarabia jego kolega z działu.

- To nie jest dyrektywa, tak jak się mówi, o jawności wynagrodzeń. To jest dyrektywa o równości i transparentności wynagrodzeń - podkreśliła Wieczorek. Jak wyjaśniła, pracodawcy będą zobowiązani do określenia wynagrodzeń, bazując na obiektywnych i neutralnych płciowo kryteriach.

Ekspertka zaznaczyła, że pracownik będzie mógł poznać poziom swojego wynagrodzenia w porównaniu do kategorii pracowników, którzy wykonują ten sam rodzaj pracy lub o podobnej wartości.

- To nie będzie oznaczało, że pracodawcy będą musieli podawać wysokość wynagrodzenia z listą płac ze wskazaniem, ile zarabia kolega lub koleżanka - dodała Wieczorek.

Jak wskazała, dyrektywa przewiduje jednocześnie, że niedozwolone będą klauzule, które zabraniają pracownikom ujawniania informacji o wynagrodzeniach. - To jest dzisiaj bardzo powszechne w Polsce, wiele umów o pracę zawiera tego rodzaju mechanizmy. Pracodawcy będą musieli przyjrzeć się swoim dokumentom, także wzorom umów, które stosują i zrezygnować z takich rozwiązań, które zabraniają pracownikom mówić o swoim wynagrodzeniu - wyjaśniła Wieczorek.

Jak dodała, informacja o wynagrodzeniu jest dobrem osobistym pracownika, co oznacza, że może on swobodnie nim dysponować.

Pod koniec listopada 2025 r. resort pracy opublikował założenia projektu ustawy, która ma wzmocnić w praktyce stosowanie zasad dotyczących równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za równą pracę. Na początku maja 2026 r. projekt został skierowany do konsultacji społecznych. W propozycji założono, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z regulacją pracodawcy będą zobowiązani m.in. do posiadania struktur wynagrodzeń, które umożliwią analizę, czy pracownicy znajdują się w porównywalnej sytuacji. W projekcie określono - jako wymóg minimalny - stosowanie czterech obligatoryjnych kryteriów oceny wartości pracy (umiejętności, wysiłek, odpowiedzialność i warunki pracy). Kryteria te muszą być stosowane w sposób obiektywny oraz neutralny pod względem płci, a także wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć.

Karolina Kropiwiec 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.06.2026 16:49

TAGI| DYSKRYMINACJA, PAP, PRACA, PRAWO, SEJM, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu | Z Odry wyłowiono 200 kg śniętych ryb | Władze Izraela oskarżone o czystki etniczne na Zachodnim Brzegu | Amerykanom grozi okrojenie świadczeń emerytalnych o 22 procent | 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łomży
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spektakl? Misterium?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Spektakl? Misterium?

Na marginesie ceremonii poświęcenia najwyższej wieży Sagrady Familii.

Fascynujące przed nami czasy

Andrzej Macura

Fascynujące przed nami czasy

Nie, oczywiście nie znam szczegółów. Gdy jednak świat się zmienia...

Przepis

Katarzyna Solecka

Przepis

Pewne zaległości można nadrobić. Naprostować pewne sytuacje.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Leon XIV: Pan zapyta, czy w migrantach zobaczyliśmy Chrystusa

Leon XIV: Pan zapyta, czy w migrantach zobaczyliśmy Chrystusa

Następca Piotra, noszący Pierścień Rybaka, nie może się odwrócić od nabrzeży morskich naznaczonych tragedią osób migrujących – to przesłanie Leona XIV na wyspie Gran Canaria, miejscu przybywania tysięcy migrantów z Afryki. Dramat tysięcy ludzi, którzy nie są liczbami, ale mogliby być naszą rodziną, jest rachunkiem sumienia dla krajów pochodzenia, ale też dla Europy. Ocean nie może stać się cmentarzem – podkreślił Papież.

Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu

Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu.

Trwają poszukiwania ofiar Rzezi Wołyńskiej, ekshumacje jeszcze w tym roku

Trwają poszukiwania ofiar Rzezi Wołyńskiej, ekshumacje jeszcze w tym roku

Ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu odbędą się jeszcze w tym roku - powiedział PAP ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.

Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.

„Jeśli chcemy pomagać skutecznie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, musimy stale przekształcać i udoskonalać nasze modele pomocy” – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. Z raportu organizacji wynika, że w 2025 r. Caritas pomogła ponad 1,1 mln osób w Polsce i za granicą. Wartość programów zagranicznych przekroczyła 52 mln zł.

Biskupi po spotkaniu w Łomży: Katecheza, "Amoris Laetitia" i Komisja do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego

Biskupi po spotkaniu w Łomży: Katecheza, "Amoris Laetitia" i Komisja do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego

Recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją niezależnych ekspertów, a także lekcje religii w szkole i edukacja zdrowotna – to główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce od 8 do 10 czerwca 2026 roku w Łomży.

Sytuacja znów się zaognia

Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii

To odpowiedź na ataki amerykańskie.

W indyjskim Kaszmirze

Indie: Dzietność spadła poniżej progu reprodukcji

Indie to najludniejszy kraj świata.

Leon XIV w Sagrada Família: Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny

Leon XIV w Sagrada Família: Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny

Piękno tej świątyni zachęca nas, abyśmy coraz bardziej uczyli się od naszego Mistrza i Pana sztuki życia według Jego Ewangelii - mówił Leon XIV w homilii podczas Mszy św. w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Ostrzegł, że wiary w Jezusa nie da się pogodzić z wojną, zabijaniem niewinnych ani odwróceniem się od człowieka, który cierpi. Po Mszy św. Papież pobłogosławił wieżę Jezusa Chrystusa.

W kolejce po jedzenie w Strefie Gazy

Próbuje ukryć odpowiedzialność za zbrodnie

Tureckie władze o słowach Netanjahu wobec Erdogana.

Słuchacze

Aż połowę studentów cechuje negatywna emocjonalność

... i wycofanie z relacji społecznych.

Oddać? Nie oddać?

Coraz mniej Polaków uważa, że długi należy oddawać

Obecnie twierdzi tak 88 proc., zaś w ub. r. odsetek ten wynosił 91 proc.

W południowym Libanie nie widać końca działań wojennych

Ataki Izraela na Syrię i Liban stanowią także zagrożenie dla Turcji

Nigdy nie pozwolimy Izraelowi zrealizować swojego planu Ziemi Obiecanej - zaznaczył Erdogan.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Piątek
rano
19°C Piątek
dzień
20°C Piątek
wieczór
16°C Sobota
noc
wiecej »
 