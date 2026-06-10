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Abp Andrzej Przybylski wybrany do Rady Stałej KEP

Abp Andrzej Przybylski wybrany do Rady Stałej KEP  
fot. BP KEP Metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski

Bp Krzysztof Wętkowski został wybrany przewodniczącym Rady Prawnej KEP, a abp Andrzej Przybylski – członkiem Rady Stałej KEP. To niektóre z decyzji 405. Zebrania Plenarnego KEP. W środę, 10 czerwca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

W środę biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Nowym członkiem Rady Stałej Biskupów spośród biskupów diecezjalnych w miejsce bp. Andrzeja Czai został wybrany metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.

Gremium to skład się z dwunastu hierarchów w tym zawsze z przewodniczącego KEP, jego zastępcy i sekretarza generalnegoo. Obecnie w skład Rady Stałej KEP wchodzą: abp Tadeusz Wojda SAC, abp Józef Kupny i bp Marek Marczak oraz kard. Grzegorz Ryś, arcybiskupi: Wojciech Polak, Adrian Galbas SAC, Wiesław Śmigiel, Wacław Depo, Józef Górzyński, a także biskupi: Sławomir Oder i Marian Florczyk.

Przewodniczący Rady Prawnej KEP w miejsce bp. Ryszarda Kasyny został wybrany bp Krzysztof Wętkowski ordynariusz włocławski.

Jest to gremium konsultacyjne, przygotowujące na prośbę Zebrania Plenarnego lub innych organów Konferencji Episkopatu Polski opinie prawne aktów prawnych powstających w ramach zebrania bądź organom Konferencji Episkopatu Polski przestawionym do poparcia, zaopiniowania albo zatwierdzenia. W jej skład wchodzą także: abp Eugeniusz Popowicz, bp Tadeusz Bronakowski, bp Jan Glapiak, bp Tadeusz Lityński, bp Artur Miziński, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Sławomir Oder, bp Piotr Sawczuk.

W czasie zebrania KEP w Łomży biskupi po raz trzeci przewodniczącym Komisji Duchowieństwa KEP wybrali prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Delegatem KEP ds. Apostolstwa Chorych w miejsce abp. Adriana Galbasa SAC, który złożył rezygnację, wybrano abp. Andrzeja Przybylskiego.

Biskupi znieśli Zespół „Laudato Si” przy Radzie KEP ds. Społecznych, ustanawiając w jego miejsce Zespół KEP ds. Ekologii.

Źródło: PAP/KAI/ah

Pełne wyniki wyborów 405. Zebrania Plenarnego KEP publikujemy na kolejnej stronie.

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dodane 10.06.2026 12:53

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