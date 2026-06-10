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Z Odry wyłowiono 200 kg śniętych ryb

Nad Odrą  
Roman Koszowski /Foto Gość Nad Odrą

To lokalny epizod niedotlenienia, nie złota alga.

Przyczyną śniecia ryb, obserwowanego w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, nie była tzw. złota alga, tylko niski poziom tlenu, tzw. przyducha - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb.

Pytania o śnięte ryby w Odrze Zachodniej, Regalicy (Odra Wschodnia) i kanałach rzecznych na terenie Szczecina skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska posłowie PiS Czesław Hoc i Artur Szałabawka. Śnięte ryby i mięczaki zauważono pod koniec maja.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska odpowiadając w środę w Sejmie przekazała, że przypadki śnięcia ryb w dolnym odcinku Odry były obserwowane tylko przez kilka dni i nie były "masowe".

- Od 30 maja do 5 czerwca na szczecińskim odcinku Odry i Regalicy wyłowiono łącznie 200 kg śniętych ryb. W ciągu tygodnia, w kilku punktach - poinformowała Zielińska. - Mamy do czynienia z lokalnym, sezonowym epizodem niedotlenienia. Wody Polskie od 30 maja prowadzą codziennie rejsy patrolowe z pomiarami zawartości tlenu. Państwo zareagowało - zapewniła.

Podkreśliła, że przyczyną śnięcia ryb nie była tzw. złota alga, która spowodowała katastrofę ekologiczną na Odrze w 2022 r. Badania przeprowadzane przez Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały duże zasolenie rzeki i niski poziom tlenu.

- Przyczyna została potwierdzona badaniami. Była nią tzw. przyducha, typowa dla sezonu wiosenno-letniego. Dodatkowo wystąpiło zjawisko cofki. Najważniejsze jest to, że badania nie wykazały tzw. złotej algi. Nie stwierdzono też pogorszenia parametrów wody z powodu zrzutów ścieków - przekazała wiceminister.

Wyjaśniła, że najgorsze warunki hydrologiczne były "miejscami w Szczecinie, gdzie poziom tlenu spadł do 1 mg na litr". Zielińska zaznaczyła, że od 7 czerwca nie odnotowano nowych przypadków śnięcia ryb, a parametry wody w rzece poprawiają się.

Przedstawicielka MKiŚ przypomniała, że w 2025 r. rząd uruchomił kolejny program zakupu aeratorów (urządzeń służących do natleniania wody) dla służb wojewódzkich. Dodała, że sprzęt jest w magazynach i każdej chwili może być użyty.

- Rząd przyjął też program odsalania wód Odry, systemowego oczyszczania wód tej pięknej rzeki. Pierwsze efekty za chwilę będą realnie poprawiały stan Odry - oceniła Zielińska.

Wiceminister poinformowała, że na tzw. działania renaturyzacyjne (wspierające mechanizmy samooczyszczania rzeki) rząd przeznaczył 450 mln zł. Ruszył już nabór wniosków o dofinansowanie.

Poseł PiS Artur Szałabawka przekonywał, że Kanale Odyńca, przy Dziewokliczu w Szczecinie, nadal zalega dużo śniętych ryb, co może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Dodawał, że śnięte ryby są również obserwowane na innych kanałach tzw. Międzyodrza.

Zielińska odpowiadając posłowi podkreśliła, że sytuacja jest monitorowana. Przypomniała, że w 2022 r. w Odrze "zginęło ponad tysiąc ton ryb" i około 80 proc. organizmów odpowiedzialnych za samooczyszczenie rzeki. Podkreśliła ponadto, że za niedawne śnięcie ryb odpowiadała tzw. przyducha. 

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PAP |

dodane 10.06.2026 16:51

TAGI| EKOLOGIA, GOSPODARKA, MKIŚ, PAP, SEJM, ZANIECZYSZCZENIA

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