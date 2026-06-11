Coraz mniej Polaków uważa, że długi należy oddawać

Coraz mniej badanych Polaków uważa, że długi należy oddawać; obecnie twierdzi tak 88 proc., zaś w ub. r. odsetek ten wynosił 91 proc. - wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
W badaniu zadano pytanie: "Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym?" W tym roku z takim poglądem zgodziło się 88 proc. badanych, wobec 91 proc. w latach 2024-2025. W 2016 r. odsetek ten wynosił 97 proc.
Autorzy informacji podkreślili, że w dłuższej perspektywie widać stopniowy spadek jednoznacznego przekonania, że długi należy oddawać. Jednocześnie rośnie odsetek osób niemających zdania w tej sprawie - z 1 proc. w 2016 r. do 8 proc. w 2026 r. Z kolei osoby negujące obowiązek oddawania długów stanowią obecnie 4 proc. badanych.
Cytowana w informacji prof. Anna Lewicka-Strzałecka wskazała, że brak przekonania o moralnym obowiązku spłaty zobowiązań najczęściej deklarują osoby młode (18-29 lat).
Odpowiedzi na pytania rekonstruujące obraz moralności finansowej Polaków uzyskano w telefonicznym sondażu przeprowadzonym przez firmę Biostat na zlecenie ZPF w lutym i marcu 2026 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1000-osobowej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat.
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