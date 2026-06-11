Leon XIV w Sagrada Família: Nie można wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny  

Piękno tej świątyni zachęca nas, abyśmy coraz bardziej uczyli się od naszego Mistrza i Pana sztuki życia według Jego Ewangelii - mówił Leon XIV w homilii podczas Mszy św. w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Ostrzegł, że wiary w Jezusa nie da się pogodzić z wojną, zabijaniem niewinnych ani odwróceniem się od człowieka, który cierpi. Po Mszy św. Papież pobłogosławił wieżę Jezusa Chrystusa.
Papieskie przesłanie wybrzmiało w świątyni, która od pokoleń rośnie ku niebu. Sagrada Família – mówił Ojciec Święty – otwiera swoje drzwi „niczym ramiona”, zapraszając do ołtarza i słuchania Słowa Bożego. Jest też znakiem jedności i zgody. W tym miejscu Leon XIV mówił o wierze jako o wyborze życia: nie może ona pozostać deklaracją oderwaną od losu drugiego człowieka.
W centrum homilii znalazły się słowa Jezusa: „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ‘Ja jestem’, pomrzecie w grzechach waszych”. Leon XIV zaznaczył, że nie są one groźbą ani szantażem, ale zaproszeniem do zbawienia i wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla człowieka dobra ostatecznego. „Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie” – zapewnił Ojciec Święty.
Nie szerzyć śmierci
Z tej perspektywy Papież odczytał odpowiedzialność wierzących za świat. „Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą” – mówił.
„Dziś wieczorem pamiętajmy więc, że Krzyż Chrystusa, który wieńczy tę bazylikę, jest Krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi, grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy zmartwychwstaną” - dodał Ojciec Święty.
Wieża Chrystusa
Papieska wizyta w Sagrada Família była związana z inauguracją Wieży Jezusa Chrystusa – najwyższej w bazylice. Ma ona 172,5 metra i czyni świątynię najwyższym kościołem świata. Gaudí zaplanował ją tak, by była niższa od wzgórza Montjuïc, bo uważał, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga. W trakcie uroczystości odbył się obrzęd poświęcenia wieży a także spektakularny pokaz jej rozświetlenia.ROME REPORTS in English The Sagrada Familia explodes with light: the stunning performance Pope Leo witnessed in Barcelona
Papież przybył do barcelońskiej bazyliki dokładnie w 100. rocznicę śmierci jej pomysłodawcy i architekta – Czcigodnego Sługi Bożego Antoniego Gaudíego. W homilii mówił o nim jako o „architekcie płonącym wiarą”, który zaprojektował przestrzenie Sagrada Família z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana. Bazylika staje się w ten sposób nie tylko arcydziełem architektury, ale także „wymowną katechezą utkaną z kamieni, barw i światła”.
Ojciec Święty zaznaczył jednak, że to wiara nadaje kształt kamieniom oraz sens budowli, w której jesteśmy razem.
„W naszej modlitwie odkrywamy zatem pierwotną więź rzeczy z Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi: On jest artystą, który odcisnął swój blask w kosmosie” - mówił.
Papież dodał, że artysta odpowiadający na dzieło Boga własnym geniuszem przemienia talent w uwielbienie, a kreatywność w świadectwo o samym Stwórcy.
W trakcie uroczystości Leon XIV nawiedził grób architekta. „Jako architekt płonący wiarą, Czcigodny Sługa Boży Antoni Gaudí zaprojektował te przestrzenie z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana – w ten sposób zaproponował nam duchową pielgrzymkę, prowadzącą do spotkania z Chrystusem” - mówił Leon XIV.
Świątynia jak życie
Leon XIV przypomniał, że Sagrada Família nie jest po prostu pomnikiem. To budowla wciąż wznoszona, podobnie jak życie chrześcijańskie, które pozostaje drogą i współpracą z Bogiem. „Nie jesteśmy więc w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej” – podkreślił.
Krzyż wieńczący bazylikę Papież nazwał krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi, grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy zmartwychwstaną. „Wieża krzyża staje się wówczas sztandarem miłości” – mówił, wskazując, że Bóg przemienia narzędzie śmierci w znak nadziei. Sagrada Família – dodał – jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w rankingach, ale by prowadzić Lud Boży „z krzyżem, który oświetla drogę”.
Karol Darmoros - Vatican News
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