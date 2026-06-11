Recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją niezależnych ekspertów, a także lekcje religii w szkole i edukacja zdrowotna – to główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce od 8 do 10 czerwca 2026 roku w Łomży.

Miejscem 405. Zebrania Plenarnego KEP była Łomża z uwagi na 100-lecie utworzenia diecezji łomżyńskiej.

Biskupi wyrazili wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za encyklikę Magnifica humanitas, zachęcając jednocześnie do jej lektury, osobistej refleksji, a także korzystania z papieskich wskazań.

Podczas obrad biskupi podjęli refleksję nad sytuacją małżeństw i rodzin w Polsce po dziesięciu latach od publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. „Podkreślili, że rodzina pozostaje pierwszym i najważniejszym środowiskiem przekazywania wiary oraz uczenia miłości, odpowiedzialności i solidarności. Konieczne jest takie rozwijanie duszpasterstwa, które nie ograniczy się do przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, ale będzie towarzyszeniem małżonkom i rodzinom na wszystkich etapach ich życia, a zwłaszcza w momentach przeżywanych kryzysów i trudności” – czytamy w komunikacie.

Podczas Zebrania Plenarnego biskupi zapoznali się z głównymi założeniami projektu programu katechezy parafialnej. „Podkreślili, że konieczne jest przejście od rozumienia katechezy jako drogi realizacji ustalonego programu do towarzyszenia człowiekowi w procesie osobistego rozwoju wiary, dokonującego się we wspólnocie Kościoła” – podaje komunikat. Przypomnieli zarazem, że „odnowienie tej formy duszpasterstwa nie oznacza rezygnacji Kościoła w Polsce z nauczania religii w szkole, lecz stanowi jego niezbędne i komplementarne uzupełnienie w całym dziele ewangelizacji”.

Jak czytamy w komunikacie, „Konferencja Episkopatu Polski wciąż podejmuje starania mające na celu zmianę szkodliwych decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących nauczania religii w szkole, potwierdzonych wyrokami Trybunału Konstytucyjnego”. Biskupi ponowili apel o wprowadzenie obowiązkowego wyboru między lekcjami religii i etyki. W kwestii edukacji zdrowotnej, biskupi docenili jej wagę w procesie wychowania młodego pokolenia, jednakże „nie mogą się zgodzić na jej realizację według treści zaproponowanych przez MEN”, „gdyż przyjęta linia programowa nadal podważa prymat małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty matki, ojca i dzieci”.

W perspektywie zbliżającego się końca roku szkolnego biskupi wyrazili wdzięczność wobec nauczycieli, katechetów, a także wychowawców i rodziców, za ich odpowiedzialny wkład w wychowanie młodego pokolenia. „Wspierają też wszelkie działania nauczycieli i rodziców, domagające się ich podmiotowego traktowania i rzeczywistego włączenia w proces budowania współczesnego oblicza polskiej szkoły” – podaje komunikat.

„Zebranie Plenarne KEP zakończyło prace nad wersją roboczą Porozumienia w przedmiocie współpracy Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce z diecezjami i jurysdykcjami zakonnymi, które będzie przedmiotem rozmowy z kandydatem na przewodniczącego Komisji niezależnych ekspertów, celem wypracowania ostatecznej wersji Porozumienia” – czytamy w komunikacie.

Komunikat wyjaśnia, że kilka miesięcy temu powołany został zespół roboczy do wypracowania zasad postępowania jednostek kościelnych na wypadek niespodziewanych sytuacji kryzysowych. „Pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a kompetentnymi instytucjami państwowymi prowadzone są obecnie konsultacje na ten temat. Przygotowywany jest też poradnik dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek tego typu zdarzeń. Jesienią tego roku planowane są profesjonalne szkolenia dla delegatów diecezjalnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i zabytków” – czytamy.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat z 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 8 do 10 czerwca 2026 roku, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy SAC, odbyło się w Łomży 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. Wybór Łomży na miejsce obrad Zebrania Plenarnego KEP związany był z obchodami 100. rocznicy utworzenia diecezji. Została ona erygowana 28 października 1925 roku przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas. Jubileuszową Eucharystię biskupi celebrowali w łomżyńskiej katedrze pw. św. Michała Archanioła, która zbudowana jako kościół farny obchodzi w tym roku 500-lecie istnienia.

2. Biskupi wyrazili wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za encyklikę Magnifica humanitas. Jest ona wyrazem troski Ojca Świętego o godność i integralny rozwój człowieka oraz dobro ludzkiej społeczności w kontekście coraz szerszej obecności sztucznej inteligencji i rozwoju nowych technologii w różnych wymiarach życia. Biskupi zachęcają do lektury encykliki, osobistej refleksji, a także korzystania z papieskich wskazań.

3. Podczas obrad biskupi podjęli refleksję nad sytuacją małżeństw i rodzin w Polsce po dziesięciu latach od publikacji przez papieża Franciszka posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Zastanawiali się, jak skuteczniej wspierać narzeczonych, małżonków i rodziców w codziennych wyzwaniach życia rodzinnego oraz jak sprawić, aby Kościół był dla rodzin miejscem bliskości, wsparcia i nadziei. Podkreślili, że rodzina pozostaje pierwszym i najważniejszym środowiskiem przekazywania wiary oraz uczenia miłości, odpowiedzialności i solidarności. Konieczne jest takie rozwijanie duszpasterstwa, które nie ograniczy się do przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, ale będzie towarzyszeniem małżonkom i rodzinom na wszystkich etapach ich życia, a zwłaszcza w momentach przeżywanych kryzysów i trudności. Biskupi wskazali, że troska o małżeństwo i rodzinę wymaga dziś nie tylko nowych inicjatyw duszpasterskich, ale przede wszystkim konsekwentnej obrony jej antropologicznych fundamentów, od których zależy przyszłość kolejnych pokoleń.

4. Biskupi zapoznali się z głównymi założeniami projektu programu katechezy parafialnej. Podkreślili, że konieczne jest przejście od rozumienia katechezy jako drogi realizacji ustalonego programu do towarzyszenia człowiekowi w procesie osobistego rozwoju wiary, dokonującego się we wspólnocie Kościoła. Biskupi analizowali różne sposoby wdrażania katechezy w diecezjach oraz w parafiach. Przypomnieli, że odnowienie tej formy duszpasterstwa nie oznacza rezygnacji Kościoła w Polsce z nauczania religii w szkole, lecz stanowi jego niezbędne i komplementarne uzupełnienie w całym dziele ewangelizacji.

Podkreślili konieczność zaangażowania i dobrego przygotowania do katechezy parafialnej ludzi świeckich, osób konsekrowanych, a także księży, przez proces ich formacji seminaryjnej, a później formacji stałej. Wskazali na konieczność prowadzenia wspólnych szkoleń dotyczących katechezy parafialnej dla świeckich i duchownych.

5. Konferencja Episkopatu Polski wciąż podejmuje starania mające na celu zmianę szkodliwych decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących nauczania religii w szkole, których niezgodność z Konstytucją potwierdzają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Biskupi ponawiają swój apel o wprowadzenie obowiązkowego wyboru między lekcjami religii i etyki. Doceniając wagę edukacji zdrowotnej w procesie wychowania młodego pokolenia, nie mogą się zgodzić na jej realizację według treści zaproponowanych przez MEN. Możliwość rezygnacji uczniów z części zajęć odnoszących się do seksualności człowieka nie rozwiązuje problemu, gdyż przyjęta linia programowa nadal podważa prymat małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty matki, ojca i dzieci. Biskupi stoją na stanowisku, że seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie tylko jako aspekt zdrowia. W najbliższym czasie Konferencja Episkopatu Polski przedstawi też szczegółowe stanowisko w tej sprawie.

6. W perspektywie zbliżającego się końca roku szkolnego biskupi kierują szczególne słowa wdzięczności do nauczycieli, katechetów, a także wychowawców i rodziców, za ich odpowiedzialny wkład w wychowanie młodego pokolenia. W czasie nieustannych zmian i eksperymentów w polskiej szkole, to na ich barkach spoczywa realizacja procesu edukacyjnego opartego na obiektywnych i fundamentalnych wartościach ogólnoludzkich. Biskupi dziękują za ich poświęcenie i świadectwo integralnego podejścia do wychowania uczniów, uwzględniającego najważniejsze sfery życia: intelektualną, duchową, moralną, prorodzinną i patriotyczną. Wspierają też wszelkie działania nauczycieli i rodziców, domagające się ich podmiotowego traktowania i rzeczywistego włączenia w proces budowania współczesnego oblicza polskiej szkoły.

7. Zebranie Plenarne KEP zakończyło prace nad wersją roboczą Porozumienia w przedmiocie współpracy Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce z diecezjami i jurysdykcjami zakonnymi, które będzie przedmiotem rozmowy z kandydatem na przewodniczącego Komisji niezależnych ekspertów, celem wypracowania ostatecznej wersji Porozumienia.

8. Kilka miesięcy temu powołany został zespół roboczy do wypracowania zasad postępowania jednostek kościelnych na wypadek niespodziewanych sytuacji kryzysowych. Pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a kompetentnymi instytucjami państwowymi prowadzone są obecnie konsultacje na ten temat. Przygotowywany jest też poradnik dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek tego typu zdarzeń. Jesienią tego roku planowane są profesjonalne szkolenia dla delegatów diecezjalnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i zabytków.

Modląc się w łomżyńskiej katedrze przed obliczem Matki Bożej Pięknej Miłości, biskupi prosili Boga, za Jej wstawiennictwem, o łaskę pojednania i zgody w naszej Ojczyźnie. Modlili się także o ustanie konfliktów zbrojnych na świecie, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej. Zawierzyli Maryi również wszystkie sprawy Kościoła w Polsce i udzielili Rodakom w kraju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 405. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Łomża, 10 czerwca 2026 roku