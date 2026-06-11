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Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.

Raport Caritas: ponad 1,2 mld zł na pomoc potrzebującym w 2025 r.  
ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość

„Jeśli chcemy pomagać skutecznie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, musimy stale przekształcać i udoskonalać nasze modele pomocy” – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. Z raportu organizacji wynika, że w 2025 r. Caritas pomogła ponad 1,1 mln osób w Polsce i za granicą. Wartość programów zagranicznych przekroczyła 52 mln zł.

W Polsce Caritas objęła wsparciem ponad 760 tys. osób. Pomoc trafiła m.in. do seniorów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności, a także do pacjentów placówek opieki hospicyjnej i długoterminowej.

Skala działań była możliwa dzięki sieciowej strukturze organizacji. Oprócz Caritas Polska tworzy ją 45 Caritas diecezjalnych. Codzienną pracę organizacji koordynuje ponad 12 tys. pracowników wspieranych przez 70 tys. wolontariuszy. W Polsce Caritas prowadzi ponad 1300 placówek stacjonarnych oraz 1200 punktów dystrybucji żywności.

„35 lat działalności pozwoliło nam na zdobycie ogromnego doświadczenia, ale też utwierdziło w przekonaniu, że jeśli chcemy pomagać skutecznie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, musimy stale przekształcać i udoskonalać nasze modele pomocy” – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.

Jednym z kluczowych wyzwań w 2025 r. była walka z ubóstwem żywnościowym połączona z przeciwdziałaniem marnotrawstwu. Jak wskazano w raporcie, według danych GUS blisko 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. W ramach projektu „Spiżarnia Caritas” organizacja przekazała potrzebującym ponad 6 tys. ton żywności. Z różnych form pomocy żywnościowej skorzystało ponad 400 tys. podopiecznych, a w ramach programu FEPŻ przekazano ponad 1,2 mln paczek żywnościowych.

Caritas rozwijała także programy wspierające seniorów. Z dedykowanych placówek, w tym 69 klubów i świetlic seniora, skorzystało blisko 119 tys. osób starszych i doświadczających wykluczenia. Ponad 11 tys. seniorów objęto programem „Na codzienne zakupy”, w ramach którego przekazywano karty przedpłacone realizowane w sieci Biedronka. Wartość programu przekroczyła 25 mln zł.

Ważnym obszarem była również opieka długoterminowa i paliatywna. Sieć Caritas prowadzi m.in. 38 hospicjów domowych i 14 stacjonarnych. Opieką paliatywną objęto ponad 6 tys. pacjentów. Hospicja stacjonarne Caritas przyjęły prawie 2,5 tys. pacjentów, a hospicja domowe objęły opieką 3807 osób. Z placówek dla osób z niepełnosprawnościami skorzystało blisko 83 tys. osób, a z infrastruktury 62 specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych prowadzonych przez Caritas diecezjalne – ponad 77 tys. pacjentów.

Organizacja prowadzi też działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności. W Polsce funkcjonują m.in. 33 schroniska, 14 noclegowni i 23 łaźnie Caritas. W ramach zimowej akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” w samej Warszawie wydano m.in. 4,9 tys. litrów zupy i tysiące konserw. W punktach pomocy doraźnej wsparto ponad 72 tys. potrzebujących.

Wsparcie obejmowało również dzieci i młodzież. Ponad 7,7 tys. najmłodszych objęto opieką w placówkach, m.in. świetlicach socjoterapeutycznych, żłobkach i szkołach. Programami stypendialnymi „Skrzydła” i „Dwa Talenty” objęto 1330 uczniów. Na kolonie organizowane przez Caritas wyjechało ponad 19 tys. dzieci.

W raporcie wskazano także na pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź z września 2024 r. Program kart przedpłaconych na materiały budowlane dla rodzin kosztował 14 mln zł, a 12,55 mln zł przeznaczono bezpośrednio na odbudowę domów na terenach zalanych diecezji. W Polsce działa także 125 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Caritas, oferujących m.in. łóżka ortopedyczne, wózki i koncentratory tlenu.

Pomimo dużego zaangażowania w projekty krajowe Caritas zwiększyła finansowanie pomocy poza granicami Polski. Wartość programów zagranicznych przekroczyła 52 mln zł i trafiła do ponad 370 tys. osób w ramach 76 projektów globalnych.

W 2025 r. Caritas Polska, za pośrednictwem Caritas narodowych, prowadziła działania pomocowe i rozwojowe w 34 krajach na pięciu kontynentach. Organizacja wspierała także projekty polskich misjonarzy działających w lokalnych społecznościach w 15 krajach. Caritas Polska działała równocześnie w siedmiu z dziesięciu największych punktów zapalnych świata: Afganistanie, Jemenie, Syrii, Strefie Gazy, Ukrainie, Sudanie Południowym i Etiopii.

Na pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie organizacja przeznaczyła 21,6 mln zł. Caritas Polska prowadzi działania m.in. w Jemenie, Strefie Gazy, Syrii i Libanie. We wrześniu 2025 r. uruchomiono specjalny projekt opieki medycznej i pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy. W Syrii i Libanie kontynuowano program „Rodzina Rodzinie” o łącznej wartości ponad 11,3 mln zł.

Jak podkreślają eksperci Caritas, obok pomocy humanitarnej coraz większe znaczenie ma budowanie odporności i niezależności finansowej beneficjentów. Przykładem jest program wsparcia mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw rodzinnych na Zachodnim Brzegu Jordanu. Ma on pomagać ofiarom konfliktów w odbudowie miejsc pracy i samodzielnym utrzymaniu rodzin. Na Ukrainie i w Etiopii jednym z kluczowych działań była specjalistyczna pomoc psychologiczna dla osób z głęboką traumą wojenną.

Na tzw. włączenie ekonomiczne przeznaczono prawie 3 mln zł. Wsparcie objęło rzemiosło i mikrobiznesy 189 beneficjentów w skrajnie ubogich regionach świata.

Raport Caritas Polska wskazuje, że nowoczesna pomoc humanitarna wymaga skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracy z administracją i biznesem. Organizacja podkreśla, że jednym z największych wyzwań w kolejnych latach będzie utrzymanie finansowania w czasie rosnącego ubóstwa i nasilających się kryzysów.

Wśród ważnych problemów społecznych Caritas wymienia także narastającą samotność, zmiany w strukturze rodzin oraz kryzysy psychiczne we wszystkich grupach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa. Caritas Polska pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych, a Caritas diecezjalne niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym na terenie poszczególnych diecezji.

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KAI |

dodane 11.06.2026 10:58

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