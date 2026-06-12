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Pierwsze F-35 oficjalnie przyjęte do polskich Sił Powietrznych

Pierwsze F-35 już w Polsce  
Marian Zubrzycki /PAP/EPA Pierwsze F-35 już w Polsce

"Stanowią o potencjale obrony i odstraszania".

W piątek w bazie w Łasku pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich Sił Powietrznych. - Za ich sprawą Polska będzie silniejsza i bezpieczniejsza - mówił prezydenta Karol Nawrocki. - Stanowią o potencjale obrony i odstraszania - dodał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pierwsze trzy F-35 - produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin samoloty wielozadaniowe 5. generacji, obecnie najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO - dotarły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie) w drugiej połowie maja. W piątek odbyła się uroczystość ich oficjalnego przyjęcia do Sił Powietrznych; rano dwa F-35 wykonały przelot nad czterema polskimi miastami - Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią - by powrócić do Łasku na ceremonię.

- Na naszych oczach podczas tej uroczystości () dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych - i w tym kontekście jest to dzień historyczny - podkreślił po przylocie F-35 prezydent Karol Nawrocki.

Jak mówił, za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 "Husarz" "Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza". Prezydent podkreślił też znaczenie relacji z USA i podziękował Amerykanom za gotowość do dzielenia się z kluczowymi sojusznikami swoimi technologiami.

Prezydent podziękował "wszystkim tym, którzy doprowadzili nas do dzisiejszego wydarzenia"; przypomniał, że podczas swojej zbliżającej się wizyty w Waszyngtonie będzie miał okazję osobiście podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

- Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckiemu - podkreślił.

Prezydent powiedział także, że na piątkową uroczystość zaprosił b. szefa MON, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. - Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczypospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadania - powiedział Nawrocki.

Po zakończeniu przemówienia prezydent podszedł do Kosiniaka-Kamysza, następnie do Błaszczaka, po czym zaprosił byłego i obecnego szefa MON, by uścisnęli sobie dłonie.

- Przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze, i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczypospolitej - powiedział natomiast Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w tej sprawie zawsze znajdzie wspólny język z prezydentem Nawrockim.

Jak zadeklarował, rząd "pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie uległ pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii". - Będziemy go kontynuować i zawsze będziemy (do tego - PAP) zapraszać - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Moim zadaniem, jako wicepremiera rządu, jest powiedzieć o naszych działaniach i o tym, co my dziś robimy, bo to nie jest tak, że nie ma wielkich inwestycji, nie ma wielkich wydatków i nie ma wielkich starań - mówił Kosiniak-Kamysz. - Są wielkie wydatki, są wielkie starania i są dokonania, dzięki żołnierzom, dzięki podatnikom, dzięki Polakom, dzięki tym wszystkim, którzy to wspierają - zaznaczył.

Jak wskazał, mówi o tym, bo "ostrość spojrzenia prezydenta (Karola Nawrockiego - przyp. PAP) na minione czasy - pewnie z racji tego, że jest historykiem, ale pewnie też z sympatii politycznych - jest większa dla poprzedniego rządu".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039 - który podpisał pod koniec grudnia 2025 r. i który został zaakceptowany przez sejmową komisję obrony narodowej - zawarto zadanie na te lata do wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Powietrznych RP.

Zaznaczył, że "należy wykonać to zadanie, że nie tylko 32 F-35, które dziś z radością przyjmujemy na stan do polskiej służby, ale kolejne dwie eskadry, kolejne 32 samoloty piątej generacji". - A najlepsze na świecie są tylko jedne - F-35. I są wpisane w program rozwoju Sił Zbrojnych - zaznaczył szef MON.

Kosiniak-Kamysz nawiązał także do wspólnej historii Polski i USA; wspomniał m.in. o amerykańskiej eskadrze, która brała udział w obronie Polski podczas wojny 1920 roku i amerykańskim wsparciu lotniczym dla powstańców warszawskich. Jak zauważył, ówczesne amerykańskie samoloty B-24 Liberator powstawały w tej samej fabryce w Forth Worth, co obecnie F-35.

- Jakie to symboliczne, że wtedy - w 1944 r. - leciały na ratunek, a dzisiaj przybyły z Teksasu, żeby bronić polskiego nieba - powiedział.

- To jest piękna kontynuacja, piękna karta historii budowana po to, żeby pokazać, że ten sojusz jest silniejszy niż cokolwiek innego. Mijają pokolenia, zmieniają się samoloty, ale sojusz polsko-amerykański jest silny, trwały i ma przed sobą wielką przyszłość - podsumował.

Do historycznej przyjaźni polsko-amerykańskiej odniósł się także podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno, który podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA.

- Polska nie czeka na innych, żeby dbać o swoją przyszłość, Polska sama dba o swoją obronę, a Stany Zjednoczone z dumą współpracują z takim sojusznikiem, który bierze swoją odpowiedzialność w pełni na swoje barki i jest poważny w tym, co robi - podkreślił DiNanno, zapowiadając jednocześnie, że USA powiększą o 4 mld dolarów pulę dostępną dla Polski w ramach programu Foreign Military Financing, w ramach którego Polska może m.in. finansować zakupy sprzętu wojskowego w USA.

Ceremonię w bazie w Łasku zakończył chrzest polskich F-35. Ceremonialnego chrztu dokonały żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kpt. Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie majorze Macieju "Slabie" Krakowianie, który zginął w katastrofie samolotu F-16 w sierpniu ub. roku.

- Nadajemy ci imię "Husarz" - powiedziały dwie matki chrzestnego nowego samolotu polskiego wojska. Następnie wojskowi kapelani odmówili modlitwę, w której polecili boskiej opiece lotników, którzy będą latać na F-35.

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe 5. generacji F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO.

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga, co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 r.

Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty - łącznie dwie eskadry - trafią do baz Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa; przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

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PAP |

dodane 12.06.2026 17:52

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, KAMYSZ, KAROL NAWROCKI, KOSINIAK, MON, PAP, POLITYKA, PREZYDENT RP, UZBROJENIE, WOJSKO

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