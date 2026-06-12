Papież Leon XIV wyszedł z samolotu tuż przed odlotem z Teneryfy w piątek - informuje korespondentka PAP z pokładu maszyny.
W chwili, gdy samolot przygotowywał się do startu pilot powiadomił, że z powodu problemu, którego szczegółów nie wyjaśniono, odlot jest opóźniony.
Ponownie dostawiono schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii Filip VI tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża.
Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z królem do budynku lotniska.
Pilot powiedział dziennikarzom, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru, dlatego samolot został przestawiony w innym kierunku.
Jak wcześniej poinformował hiszpański publiczny nadawca RTVE, piloci zachowują szczególną ostrożność, a usunięcie usterki technicznej może potrwać około 30 minut.
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